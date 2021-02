Yksityisten liikuntatilojen sulkemisen mahdollistavaa pykälää käsitellään vielä torstaina.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä haluaa ottaa koronatoimia kiristävän tartuntatautilain pykälän 58 d käyttöön heti. Tänään kokoontunut ryhmä suosittelee Etelä-Suomen aluehallintovirastoa tekemään päätöksen pykälän toimeenpanosta heti.

Pykälä velvoittaa yksityisten ja julkisten asiakastilojen käytön järjestämiseen siten, että asiakkaiden on mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin tai muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Pykälän myötä aluehallintoviranomainen alkaa valvoa velvoitteiden toteutumista asiakastiloissa.

Aluehallintoviraston päätös vaikuttaisi esimerkiksi kauppoihin, kuntosaleihin ja kampaamoihin ja toisi toiminnanharjoittajille lisää vastuuta. Ravintoloita pykälä ei koske, koska niiden rajoituksista on meneillään oma valmistelunsa.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä myös suosittelee aluehallintovirastoa tekemään päätöksen pykälän 58 g ottamisesta käyttöön mahdollisimman pian. Ryhmä käsittelee vielä pykälää 58 g seuraavassa kokouksessaan torstaina.

Pykälä 58 g mahdollistaa asiakastilojen väliaikaisen sulkemisen ja koskee muun muassa yksityisiä kuntosaleja, joukkueurheilutiloja ja kylpylöitä. Koordinaatioryhmä haluaa vielä arvioida päätöksen välttämättömyyttä ja laajempia vaikutuksia.

Eduskunta hyväksyi tartuntalain uudet pykälät perjantaina. Muutoksen tarkoituksena on hillitä koronaepidemiaa, joka on pahentunut viime viikkoina monissa osissa maata. Pääkaupunkiseudulla tilanne on ollut pahin.