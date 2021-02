Ensitreffejä on päättynyt raiskaukseen uhrin kotona. Osassa tapauksista tekijä on juristi Riitta Silverin mukaan vienyt uhrin pankkikortin tai henkilökohtaisia papereita mukanaan.

Raiskauskriisikeskus Tukinaiseen on tullut yhä enemmän yhteydenottoja naisilta, joiden ensitreffit internet-tuttavuuden kanssa ovat päättyneet raiskaukseen.

Asiasta kertoi aiemmin Yle.

– Tämä on pitkittyneen pandemian ikävä lieveilmiö. Näihin raiskauksiin liittyy myös ikäviä erityispiirteitä. Kohteet ovat olleet valmiiksi haavoittuvassa asemassa elämäntilanteensa takia, Tukinaisen juristi Riitta Silver kertoo.

Viime vuonna Tukinaiseen tuli yhteensä 800 ensipuhelua.

– Yksittäisen uhrin tapaukseen joudutaan tällä käyttämään enemmän aikaa, sillä tapauksista tekee vaikean sekin, että ne ovat tapahtuneet useimmiten juuri uhrin kotona. Se aiheuttaa pelkoa, kun uhri miettii, että raiskaaja tietää hänen osoitteensa. Tapaukset ovat vaikeimpia ja uhri tarvitsee aiempaa enemmän tukea ja apua, Silver kertoo.

Osa tapauksista on sellaisia, että teon yhteydessä uhrin pankkikortti on kadonnut. Samoin tekijä on saattanut viedä sellaisia henkilökohtaisia papereita, joissa on henkilötunnus. Tämä lisää uhrin pelkoa.

– Kriisipuolella tapaamisten määrä on lisääntynyt. Kun ennen yhtä uhria tavattiin neljä kertaa, nyt tapaamiskertojen määrä on melkein tuplaantunut. Kaikki tapaamiset ovat tietysti etänä. Juristipäivystysaikaakin on lisätty, jotta ihmiset saisivat tarvitsemaansa apua, Silver kertoo.

– Korona-aika altistaa tällä hetkellä tapaamisille, missä ensimmäinen tapaaminen sovitaan toisen kotiin ja useimmiten juuri uhrin kotiin. Tekijän identiteetti voi olla mikä tahansa. Hänen jäljittämisensä voi olla vaikeaa. Kaikki eivät välttämättä tee rikosilmoitusta tai ilmoitus tehdään vasta pitkän ajan jälkeen, Silver kertoo.

Hän kannustaa uhreja menemään tutkimuksiin Seri-tukikeskuksiin, joissa otetaan tarvittavat näytteet, mutta joissa saa myös traumatukea, terapiaa ja psykologista neuvontaa.

– Seri-tukikeskuksessa ei pakoteta ketään tekemään rikosilmoitusta, mutta siellä otetut näytteet ovat sitten tallessa, jos ja kun uhri haluaa ilmoituksen tehdä, Silver sanoo.

Juristi korostaa, ettei hän halua pelotella ketään, mutta korona-ajan ilmiöstä ei pidä myöskään vaieta.

– Netissä solmitaan myös aivan kunnollisia suhteita. Olisi hyvä, jos aivan uuden tuttavuuden ensitapaamisesta olisi tieto jollakin muulla henkilöllä. Ensitapaamisia voisi myös sopia julkiselle paikalle. Kodin pitäisi olla turvallinen paikka. Nämä raiskaukset ovat tulleet uhrille yllätyksenä. Ne, ketkä näitä nyt tekevät, voivat ihan valita uhrinsa, Silver kertoo.

Hän kannustaa uhreja tekemään rikosilmoituksen.

– Rangaistuskäytäntö on jonkin verran koventunut. Jos henkilö toistuvasti raiskaa eikä niistä tehdä rikosilmoituksia, se voi johtaa siihen, että tämä henkilö katsotaan ensikertalaiseksi, jos ensimmäinen ilmoitus on tehty vaikka vasta 10 vuoden päästä. Uhrille on tarjolla maksutonta oikeusapua. Psyykkistä tukea on myös saatavilla. Apua voi hakea myös nimettömänä. Tärkeintä olisi, että uhri kertoisi asiasta heti vaikka ystävälleen, ettei hän jäisi yksin.