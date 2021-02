Murhayrityksestä syytetty: ”En tunne Pekka Katajaa enkä tiedä missä asuu”

Syytetty mies on paikallispoliitikko Teemu Torssosen läheinen tukija. Hänelle vaaditaan käräjillä 8–10 vuoden vankeutta.

Tutkiessaan perussuomalaisten aktiiviin Pekka Katajaan kohdistunutta hyökkäystä poliisi epäili teosta useampaa äärioikeistoon kuuluvaa miestä. Osalla epäillyistä oli taustaa muun muassa Soldiers of Odinissa.

Lopulta syytteen murhayrityksestä ja törkeästä kotirauhan rikkomisesta sai ainoastaan vuonna 1979 syntynyt mies, joka on paikallispoliitikko Teemu Torssosen läheinen tukija.

Syytetty on Tuusulassa asuva projektipäällikkö, joka on kertomansa mukaan tutustunut Torssoseen vuonna 2012 perussuomalaisten toiminnan kautta. Mies on myös tehnyt sisältöjä äärioikeistokanavalle.

Miehelle vaaditaan Keski-Suomen käräjäoikeudessa 8–10 vuoden vankeutta.

Sekä poliisin että syyttäjien ajatuksena on, että Katajan murhayrityksen motiivi oli poliittinen.

Pekka Kataja Keski-Suomen käräjäoikeudessa tiistaina 23. helmikuuta 2021.­

Kataja oli torppaamassa Torssosen eduskuntavaaliehdokkuutta ja hän vaikutti myös siihen, että Torssonen erotettiin perussuomalaisista.

Torssonen oli kuukausien ajan epäiltynä ja tutkintavankeudessa, mutta hänen osaltaan jutussa tehtiin syyttämättäjättämispäätös.

Valtionsyyttäjä Mika Appelsin ja aluesyyttäjä Janne Kangas kirjoittivat päätöksessä, että Torssosen tukijat ovat voineet toimia ilman hänen myötävaikutustaan.

– Poissuljettua ei ole sekään, etteikö joku tai jotkut Torssosen kannattajista olisi kokeneet Torssosen eduskuntavaaliehdokkuuden eväämistä ja puolueesta erottamista niin voimakkaasti, että olisivat ryhtyneet oma-aloitteisesti toimiin Torssosen puolesta ilman tämän itsensä myötävaikutusta.

Syyttäjien mukaan kyseessä on joka tapauksessa useamman henkilön yhteinen suunnitelma, ei äkkipikaisesti tehty teko.

Syytetty mies ei tunne Katajaa henkilökohtaisesti. Kuulusteluissa hän kiisti koskaan edes nähneensä tätä muutoin kuin lehtikuvissa.

– En tunne Katajaa enkä tiedä missä asuu. En ole nähnyt koskaan edes livenä. Keskisuomalaisessa oli vuosia sitten joku lehtijuttu, jossa Kataja antoi lausuntonsa Jussi Halla-ahosta, niin sen muistan lukeneeni. Nyt tähän pahoinpitelyasiaan liittyen olen lehdessä nähnyt yhden tai kaksi kuvaa Katajasta.

Miehen sormenjälkiä löytyi postipaketista, jota hyökkääjät käyttivät verukkeena päästäkseen sisään Katajan asuntoon. Mies kiisti kuulusteluissa tietävänsä, miten hänen käsittelemänsä postipaketti päätyi Katajan asuntoon.

Pekka Katajan asunnosta löytynyt postipaketti.­

– Olen lähettänyt joitakin paketteja tori.fi:n kautta ja kirpputorimyyntiin liittyviä paketteja, mutta osaa sanoa, miten minun jälkeni on tuonne päätynyt.

Mies on käynyt keskusteluja Torssosen kanssa uuden puolueen perustamisesta. Uusi puolue olisi ohjelmansa mukaan ”aidosti kansallismielinen”.

Poliisi kysyi nyt syytteessä olevalta mieheltä, oliko tämä turhautunut tai pettynyt siihen, koska uuden puolueen perustaminen epäonnistui ja Torssosen poliittiseen uraan käytetty aika valui hukkaan.

– En ole ollut pettynyt mitenkään -- se on ollut enemmänkin ajatuksen heittoa omalta osaltani. Turhautumista ehkä koen silloin, jos mukana on ihmisiä, jotka eivät hoida hommiaan tai tee yhdessä sovittuja asioita.