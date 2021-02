Taas painajaismainen ajokeli: Jäätävä sade liukastaa tiet ja jämähtää tuulilasiin – sitten säässä tapahtuu iso käänne

Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen erittäin huonosta ajokelistä lähes koko maahan.

Ilmatieteen laitoksen julkaisema varoituskartta loimottaa tiistain osalta kirkkaan oranssina lähes koko Suomen alueella. Se tarkoittaa neliportaisen varoitusasteikon toiseksi korkeinta tasoa eli erittäin huonoa ajokeliä.

Vain pohjoisin Lappi, Pohjois-Karjala, Satakunta ja Varsinais-Suomi ovat ”pelkän” huonon ajokelin alueita.

Tiistaina vallitsee siis jälleen painajaismainen ajokeli liikenteessä. Syynä on Suomen yli pyyhkäisevä lumi-, räntä- ja jäätävän vesisateen rintama.

– Saderintamassa on ainakin Länsi- ja Lounais-Suomessa sekä etelärannikolla vähän kaikkea sekaisin. Mukana voi olla myös jäätävää sadetta, ei ehkä kuitenkaan ihan saman verroin kuin sunnuntaina, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari Mustala sanoo.

Kovimmat lumisateet osuvat Mustalan mukaan Kymenlaaksosta Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin osuvalle vyöhykkeelle. Sinne lunta on odotettavissa kymmenisen senttiä. Sade on paikoitellen hyvinkin runsasta.

– Luvassa on kunnon lumipyryä. Pohjoisessa pakkasta on enemmän, ja navakka itätuuli puhaltaa, joten lumi myös pöllyää ja kinostuu, Mustala varoittaa.

Liikenteessä saa tiistain lumisateessa olla taas tarkkana.­

– Etelään sadetta on luvassa hivenen vähemmän, noin viisi senttiä lunta. Joukossa voi tosiaan olla jäätävää sadetta.

Jäätävä sade tekee paitsi teistä peililiukkaat, jämähtää liisterin lailla kiinni tuulilasiin. Viimeksi maanantaiaamuna moni kuljettaja sai skrapata auton ikkunoita auki panssarijäästä epätoivon vimmalla.

Oletko keksinyt hyvän vinkin jään irrottamiseen autosta? Lähetä meille video, kuva tai vinkkisi IS:n WhatsAppiin numeroon 040 660 9019.

Mustala sanoo, että sadealue siirtyy Suomen yli itään iltaan mennessä.

Huonon tai erittäin huonon ajokelin ohella Pohjois-Karjalaan on annettu varoitus purevasta pakkasesta. Maakunnassa on paikoitella pakkasta 20 astetta, ja pureva tuuli voimistaa vaikutusta.

– Kyllä siinä naama herkästi jäätyy, Mustala sanoo.

Tiistai on viimeinen kylmä päivä Suomessa pitkään aikaan. Sää lämpenee keskiviikoksi yleisesti 10 astetta, ja Itä- ja Pohjois-Suomessa torstaiksi toiset 10 astetta lisää.

– Joskus sää voi lämmetä 20 astetta yhdessäkin päivässä. Se on silti enemmän alkutalven ilmiö, kun meri on vielä auki. Näin lopputalvesta niin nopea lauhtuminen on harvinaisempaa, Mustala sanoo.

Loppuviikon suojasää ja lukuisat lämpöasteet tuovat taas isot vesilätäköt kaupunkikuvaan.­

– Keskiviikkona suurimmassa osassa maata on vielä pakkasta, mutta torstaina on sitten jo melkein koko maassa aina Tornionjokilaaksoa myöten plusasteita. Vain pohjoisimmassa Lapissa päivälämpötila jää nollan alapuolella, Mustala sanoo.

Etelä- ja Keski-Suomessa lämpöä on torstaina 3–5 astetta, Itä-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla 1–3 astetta. Lapissa lämpötila on 0:n ja –4 asteen välissä.

Viikonlopuksi tuuli kääntyy luoteeseen, mikä tuo kylmempää ilmaa Suomeen. Silloin pakastuu taas koko maassa.