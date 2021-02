Nuorin syytetyistä ei usein joko halunnut kommentoida, tai totesi, että hänellä ei ole kommentoitavaa poliisin esittämistä todisteista.

Nuorin Koskelan murhasta syytetyistä pojista kieltäytyi kommentoimasta useita poliisin hänelle kuulusteluissa esittämiä todisteita, muun muassa kuvia syytettyjen keskinäisestä, pääosin Snapchat-sovelluksessa tapahtuneesta viestinvaihdosta.

Kieltäytyminen ei ollut mitenkään kategorista, mutta sitä tapahtui huomattavasti enemmän kuin kahden muun syytetyn kuulusteluissa. Syytetty ei joko halua kommentoida, tai hänellä ei ole kommentoitavaa.

Poika ei myöskään halunnut katsoa poliisin syytettyjen puhelimista tallentamia videoita, joissa syytetyt tekevät uhrille erilaista väkivaltaa. Hän kuitenkin kertoi muistavansa videoiden sisällön.

– En halua nähdä videoita. Tiedän kyllä mitä niissä videoissa on, mitä mun puhelimessa on. En halua nähdä enkä kuulla siitä videoista mitään, koska alan voimaan pahoin siitä. En oikein tiedä, et miten sitä videoo pitäis kommentoida. Ei oltu ainakaan selvinpäin sillo, nuorin syytetty sanoi.

Uhri oli nuorimman ja toiseksi nuorimman syytetyn lapsuudenystävä, jonka he olivat tunteneet päiväkodista asti. Nuorin syytetty kertoi kuulusteluissa olleensa ikään kuin linkki uhrin ja toiseksi nuorimman syytetyn välillä.

Nuorin ja vanhin syytetty taas opiskelivat samalla linjalla ja luokalla ammattikoulussa.

Poliisi kiinnitti huomiota poikien keskinäisiin suhteisiin ja kysyi toiseksi nuorimmalta, minkälaisia tunteita tällä oli kirjoittaessaan viestejä, joissa kuvailee väkivaltaa, jota uhrille voitaisi tehdä.

– Kyl siin oli sitä niinku, et se on silleen frendi ja tälleen. Et noi mitä me välillä keskustellaan, niin ei ne välil ees heijastu sillee tuntemuksiin mitenkään, syytetty kertoi.

– Tunsitko siis (uhrin) sinun frendiksesi ja itsesi (uhrin) frendiksi, vaikka kirjoittelit tällaisia, syytettyä kuulustellut poliisi kysyi.

– Kyllä. Välillä sitä mietittiin kyllä, että millanen frendi (uhri) meille on ja kuinka hyvä frendi se on meille ollut, syytetty vastasi.

Nuorin syytetyistä ei ensiksi osannut kertoa tarkkaan, miksi uhri halusi viettää aikaa heidän kanssaan, vaikka joutui porukassa väkivallan uhriksi. Toistamiseen kysyttäessä hän esitti lyhyen arvion ja totesi myös, etteivät heidän välinsä olleet tasapuoliset.

– Et emmä oikein tiiä. Varmaan ku ollaan tunnettu niin pitkää. Varmaa ku meidän kaa se voi polttaa ja juoda eikä sillä ollut oikei muita kenen kaa olla.

Syyttäjä vaatii kolmelle tekoaikaan 16-vuotiaalle pojalle rangaistusta murhasta. Asiaa käsitellään seuraavan kerran käräjäoikeudessa ensi kuussa.

Kaikki syytetyt ovat kiistäneet murhasyytteet. Kaksi heistä on myöntänyt syyllistyneensä törkeään pahoinpitelyyn ja törkeään kuolemantuottamukseen, toiseksi nuorin taas myöntää syyllistyneensä pahoinpitelyyn.