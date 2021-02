Pojat etsivät internetistä tietoa muun muassa siitä, löytyykö ihmisen syljestä tai virtsasta dna:ta.

Helsingin rikospoliisin maanantaina julkiseksi tullut esitutkinta-aineisto paljastaa, miten Koskelassa surmatun 16-vuotiaan pojan tappajat hekumoivat jo etukäteen ajatuksella ikätoverinsa rääkkäämisestä.

Esitutkinta-aineisto pitää sisällään poikien välistä Snapchat-viestittelyä. Kolmesta syytetystä kaksi oli uhrin lapsuudenystäviä. He viestittelivät suunnitelmistaan jo kaksi päivää ennen surmaa. IS kutsuu syytettyjä kirjaimilla A, B ja C. A on pojista vanhin, B toiseksi vanhin ja C nuorin. Kaikki ovat syntyneet vuonna 2004.

Näin toinen lapsuudenystävistä, poika B viestitti toiselle lapsuudenystävälle, pojalle C, 2. joulukuuta, kaksi päivää ennen henkirikosta:

”Joo mul on yks snäppi tyyppi joka myy 15€ tuletorni pulloi ilmasel kuljetuksel nii ostetaa salee se (uhrin) pullo silt”

Syyttäjien mukaan viesti viittaa siihen, että uhri oli tarkoitus juottaa humalaan. Syyttäjien mukaan poikakolmikko juotti uhrin tarkoituksella humalaan, jotta tämä olisi helpompi pahoinpideltävä.

Seuraavana päivänä viestittely jatkui. Lapsuudenystävät viestittelivät keskenään siitä, että kolmas, heitä vanhempi poika olisi järjestänyt olutta seuraavaksi päiväksi. Uhrille aiottiin juottaa tiukkaa viinaa. Lapsuudenystävät hekumoivat ajatuksella, että vanhin poika alkaisi pahoinpidellä uhria humalluttuaan itse.

C: A sano et koodaa huomr saler sixin jotai bissee :D:D:D

C: Iha hies. Aletaa sit hakkaa (uhria) ku se on melkei juonu sen viinan

B: Akuuttii et A slidee kans humaloituu

B: Natsaantuu pahoinpidellä (uhria)

B: nojep kyl se niidii

Surmapäivänä 4. joulukuuta uhrin pahoinpitelemisestä puhuttiin ennen Koskelan sairaalan alueelle sovittua tapaamista. Keskustelusta ei jää epäselväksi, että tavoitteena oli sadistinen ”hauskanpito”.

B: nonii kyl sen pitää tuoda jotai ja onnee <3

B: jos se ei legit tuo lahjaa nii lyö sitä vaa suoraa naamaa

B: iha kumpi vaa pääasia et (uhria) sattuu

C: Katon sit mitkä fiilikset et alkaaks ilta bldyshotil vai tykil naamaa :D:D:D

B: saa nähä millaset fiilikset huome on

B: natsaa iha hies

B: joo tänää slidetää (uhrin) kieli tolppaa

B: niidii iha hies

B: pitää tehä kaikkii ufc juttui (uhrille)

”Ufc-jutuilla” todennäköisesti viitataan vapaaotteluun. UFC on tunnetuin vapaaotteluorganisaatio.

Kun pahoinpitely alkoi, yksi kolmesta tekijästä poistui paikalta joksikin aikaa. Viestittelyn mukaan hän halusi apajille ja palasi sitten osallistumaan väkivaltaan. Poissa ollessaan hän viestitteli Koskelaan.

”Ette anna sen lähtee himaa mua vituttaa nyt iha vitusti et heti ku tuun sinne nii lyön sitä vitu kovaa pari kertaa naamaa,” B viestitti C:lle. Palattuaan hän syytteiden mukaan toteutti uhkauksen.

Tuntia kestäneen rääkkäämisen jälkeen uhri jätettiin kuolemaan.

Esitutkintamateriaalista selviää, että surman jälkeen viestien sävy muuttui katumusta osoittavaksi. Poliisi epäilee, että tätä viestintää on tallennettu niin, että viranomaiset löytäisivät sen.

Poikakolmikko viestitteli keskenään ahkerasti sen jälkeen, kun he tajusivat uhrinsa kuolleen.

Kaksi syytetyistä pojista – B ja C – ovat lapsuudenkavereita keskenään. He tunsivat uhrin jo päiväkodista. Kolmas syytetty, kolmikon vanhin, eli A, oli alkanut pyöriä samassa porukassa tiiviimmin vasta loppukesästä 2020. Hän ei tuntenut 16-vuotiasta uhria entuudestaan kovinkaan hyvin.

Lapsuudenkaverit olivat käyneet kahdestaan katsomassa kuollutta uhria Helsingin Koskelassa ja sen jälkeen he miettivät, mitä tekisivät asialle. Viestien perusteella he olivat järkyttyneitä vainajan näkemisestä.

”Seki on täyttä paskaa et molemmat meistä on nähnyt ihmisen kuolleena ei toi oo sellane asia mist pääsee yli helposti.”

Lapsuudenkaverit keskustelivat kahdestaan Snapchat-viestisovelluksessa siitä, että he vierittäisivät vastuuta tapahtuneesta vanhimman pojan harteille.

”Me selvitään tästä uskot tai et -- Tää ei pilaa meiän kummankaa elämää. -- Mut jos ollaa jäämäs kii nii pakko sanoo et (vanhin poika) teki nii vitusti enemmä ku kumpikaa meistä.”

He viestittelivät myös kolmestaan mahdollisista seuraamuksista. Yksi heistä haki internetistä tietoa siitä, mitä seurauksia alaikäiselle tulee murhasta tai taposta.

Vanhimman pojan kuulustelukertomuksen mukaan he olivat ajatelleet ”pääsevänsä pälkähästä” ehdonalaisella.

– Nyt tiedän, että ei se ihan niin mene, sanoi porukan vanhin poika myöhemmin poliisin kuulustelussa.

Syyttäjä vaatii kaikille rangaistusta murhasta. Koska syytetyt olivat tekohetkellä 16-vuotiaita, enimmäisrangaistus olisi elinkautisen sijaan 12 vuotta vankeutta. Syyttäjä on vaatinut pojille mielentilatutkimusta.

Tapahtumapaikka ja uhrin löytymispaikka.­

Pojat joka tapauksessa viestittelivät uhrin kuoleman jälkeen tilanteen olevan ”kuin kauhuleffasta”. He pohtivat myös tapoja, joilla hävittää ruumis tai jäljet rikospaikalta.

Tunteja kestäneen pahoinpitelyn yhteydessä he olivat sylkeneet ja virtsanneet uhrin päälle. Yksi pojista olikin etsinyt internetistä tietoa siitä, löytyykö virtsasta tai syljestä ihmisen dna:ta.

Vanhin pojista ehdotti viestissä, että uhrin päälle käytäisiin kaatamassa valkaisuainetta jälkien hävittämiseksi.

”Kuitenki kustii (uhrin) päälle nii.”

”Nonii, (toinen syytetty) sano et luki kai jostai ettei kusest saa kuitenkaa riittävästi dna.”

Vanhin pojista ehdotti myös ruumiin laittamista tynnyriin ja tynnyrin kuljettamista pois paikalta. Hän oli tekoa seuraavana päivänä etsinyt internetistä tietoa muun muassa sadevesitynnyreistä.

Kun poliisi kysyi vanhimmalta pojalta, mistä ajatus tynnyristä tuli mieleen, poika vastasi:

– Oon kattonu jotain rikossarjoja, että tynnyriin vaan vois laittaa ja haudata sen tynnyrissä. Meille tuli vaikka mitä ideoita, mutta sitten päätettiin, että ei mennä sinne enää. Että annetaan olla.

Kukaan kolmikosta ei lopulta tehnyt vainajalle mitään. Käräjäoikeudessa yhden syytetyn asianajaja vetosikin siihen, ettei kyseessä ollut vakavasti otettava suunnittelu.

Puolustuksen mukaan puheet ruumiin hävittämisestä täytyisi tulkita ennemmin sekavuuden, shokin ja epäuskon näkökulmasta.

Tutkintapöytäkirjoista käy ilmi, että etenkin uhrin lapsuuskaverien oli vaikea käydä tekoaan läpi poliisille.

Kuulusteluissa he jopa kieltäytyivät katsomasta osaa niistä videoista, joita oli kuvattu uhrin pahoinpitelystä.

Esimerkiksi eräässä videopätkässä näkyy, kuinka toinen lapsuuskavereista lyö uhria nyrkillä kasvoihin ja toinen laulaa vieressä ”poika saunoo” -kappaletta.

– Kauheeta kattoa, kommentoi videolla laulanut poika.

Lyöjä taas ei halunnut katsoa videota vaan sanoi muistavansa sen sisällön.

– En oikee muista, vastasi poika poliisin kysyessä, mikä oli johtanut tilanteeseen.