Finnairin mukaan maskin käyttöön liittyvistä ongelmatilanteista selvitään yleensä puhumalla. Joskus näin ei käy: silloin matkustajalle voi tulla lentokielto.

Lentoyhtiö Finnair voi asettaa matkustajalleen lentokiellon, jos matkustaja esimerkiksi käyttäytyy häiritsevästi tai uhkaavasti tai kieltäytyy noudattamasta turvallisuusohjeita, kertoo Finnairin viestintäpäällikkö Mari Kanerva.

– Lentokieltoja joudutaan määräämään joitakin vuosittain, Kanerva kertoo ja lisää, ettei lentokieltojen määrässä ole tapahtunut suurempia muutoksia korona-aikana.

Korona-aikana Finnairin henkilökunta valvoo, että matkustajat käyttävät lennoilla kasvomaskeja sääntöjen mukaisesti. Kanervan mukaan kyseessä on turvallisuustoimi.

– Aika ajoin on yksittäisiä matkustajia, jotka kieltäytyvät maskin käytöstä. Yleensä tilanteet selviävät puhumalla. Jos tilanne ei selviä, niin vaihtoehtoja ovat kirjallinen varoitus, viranomaisen kutsuminen paikalle ja tarvittaessa myös lentokielto. Lentokiellot eivät ole yleisiä, Kanerva sanoo.

Lentokiellot ja kasvomaskin käyttö nousivat kuumiksi puheenaiheiksi, kun Oulusta Helsinkiin viime keskiviikkona lentänyt espoolainen Miikka Peuravirta avautui saamastaan lentokiellosta sosiaalisessa mediassa sekä MTV:n ja Iltalehden haastatteluissa.

Myös Ilta-Sanomat tavoitti Peuravirran ja on nähnyt tämän saaman viestin matkustuskiellosta. Peuravirran saama kielto on voimassa 17.8. asti. Matkustuskiellon syyksi on kirjattu Finnairin kuljetusehtojen kohdan 7.1. täyttyminen.

Kyseisen artiklan mukaan Finnair voi kohtuullisen harkintansa mukaan kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa lukuisin eri perustein. Yksi peruste voi olla esimerkiksi se, jos ”matkustaja ei noudata Finnairin antamia turva- ja muita ohjeita.”

Pari päivää lentomatkan jälkeen Peuravirta sai tiedon matkustuskiellosta.­

Finnair ei kommentoi yksittäisen matkustajan matkustuskieltoa. Peuravirran itsensä mukaan matkustuskieltoon johtanut tapaus lähti liikkeelle, kun hän ei suostunut käyttämään maskia napostellessaan pähkinöitä lennon aikana.

Samasta syystä hän sai myös kirjallisen varoituksen jo lennon aikana. Tieto matkustuskiellosta tuli myöhemmin.

Miikka Peuravirta sai kirjallisen varoituksen. Varoituksen mukaan hän ei suostunut käyttämään maskia lennolla Oulusta Helsinkiin.­

Kirjallisessa varoituksessa varoiteltiin, että poliisit saattavat odottaa määränpäässä. Näin myös tapahtui.­

– Tiedän, että lennolla saa syödä ja juoda, eikä sinä aikana tarvitse käyttää maskia, Peuravirta sanoo.

Finnairin viestintäpäällikkö Mari Kanerva puhuu edelleen yleisellä tasolla ottamatta kantaa yksittäiseen tapaukseen. Hän sanoo, ettei syömistä ja juomista voi käyttää tekosyynä maskittomuudelle.

– Maskin saa ottaa pois rajalliseksi ajaksi syödessä ja juodessa. Syömistä ei voi pitkittää ja käyttää tekosyynä sille, ettei pidä maskia. Jos tällainen tilanne tulee eteen, niin henkilökunta käy yleensä huomauttamassa asiasta.

Peuravirta ilmoittaa, ettei hän hyväksy lentokieltoa. Hän haluaisi keskustella Finnairin kanssa lentokiellon lisäksi myös kirjallisesta varoituksesta, joka on hänen itsensä mukaan aiheeton.

Poliisit olivat Peuravirtaa vastassa lentokentällä. Hänen kuvaamallaan videolla kuuluu, kuinka poliisi sanoo Peuravirran käytöksen häirinneen muita matkustajia. Peuravirta kiistää häiriökäyttäytymisen.

Peuravirta sanoo katuvansa käyttäytymistään, koska tapahtuma on saanut niin suuret mittasuhteet.

– Jos saisin pyyhittyä koko episodin pois, niin jättäisin pähkinät syömättä kokonaan, eikä minun olisi tarvinnut edes juoda. Olisin laittanut maskin naamalle, nukkunut ja herännyt onnellisena Helsingistä. Varmasti olen itsekin ylireagoinut.