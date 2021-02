Sunnuntaina pääministeri Sanna Marin sekä pormestari Jan Vapaavuori kertoivat asian tiimoilta varsin erilaisia näkemyksiään.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) suomi sunnuntaina Ylen pääministerin haastattelutunnilla pääkaupunkiseudun päätöstä palauttaa toisen asteen opetusta rajatusti lähiopetukseen.

– Voisin jopa sanoa, että se on mielestäni vastuuton, kommentoi Marin päätöstä Ylen haastattelutunnilla.

Marin perusteli puheitaan Uudenmaan pahenevalla koronatilanteella.

Marin ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) ovat olleet enemmän tai vähemmän koko ajan törmäyskurssilla pääkaupunkiseudun koronatoimista.

Vapaavuori ottikin sunnuntaina kantaa Marinin puheisiin ja julkaisi lausunnon, jossa perusteli pääkaupunkiseudun päätöstä.

– Vastuullisuus on tietoon perustuvaa yhteiskunnallista kokonaisharkintaa. Etäkoulun haitat nuorille ovat kiistattomat. Pitkäaikaishaittoja voimme vain arvailla, ja rajoituksen vaikuttavuus epidemian leviämiseen on vaatimaton. Pääkaupunkiseudulla on laaja yhteisymmärrys asiassa, Vapaavuori kirjoitti omassa julkaisussaan.

Espoossa vaikuttava pitkän linjan demaripoliitikko Markku Sistonen sanoo Ilta-Sanomille olevansa sitä mieltä, että toisen asteen paluu rajatusti lähiopetukseen on ehdottomasti hyvä asia.

– On hyvä muistaa, että lähiopetukseen tulee vain noin kolmasosa.

Sistonen on istunut Espoon kaupunginvaltuutettuna jo vuodesta 1993. Tällä hetkellä hän toimii Espoon liikuntapalvelupäällikkönä. Työnsä puolesta hän kertoo ymmärtävänsä, kuinka tärkeää nuorille on päästä lähiopetukseen sekä harrastusten pariin tapaamaan muita ikätovereita.

Samalla hän muistuttaa tartuntamäärien olevan lasten ja nuorten keskuudessa vähäisiä.

– Toisen asteen opiskelijat ovat lisäksi hieman vanhempia ja sitä kautta fiksumpia, että uskon heidän ymmärtävän turvavälien sekä maskin käytön tärkeyden.

Sen enempää ei Sdp:n Espoon valtuustonryhmän puheenjohtaja lähde Marinin puheita kommentoimaan, mutta lisää, että jos koronatilanne huononee niin rajoituksia mietitään uudestaan.

Hän myös muistuttaa, että nyt päätettävät asiat voivat vaikuttaa nuorten koko loppuelämään, jos heidän tarpeitaan ei huomioida.

– Nämä eivät ole pikku asioita, Espoon valtuuston 1. varapuheenjohtaja jyrähtää.

Moni muukin hallituspuolueen pääkaupunkiseudulla asuva vaikuttaja on kokenut rajatun lähiopetukseen paluun nimenomaan hyväksi asiaksi.

Vihreiden kansanedustaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Emma Kari kirjoitti sunnuntaina Twitterissä, että kyseistä päätöstä toisen asteen rajattuun lähiopetukseen paluusta on kutsuttu vastuuttomaksi, mutta se on kuitenkin kaikkea muuta kuin kevyesti tehty päätös.

– Pääkaupunkiseudun päätöstä palata toisella asteella rajatusti lähiopetukseen on kutsuttu vastuuttomaksi. Kyse ei ole päätöksestä, joka olisi tehty kevyesti. Pitkään jatkuneiden rajoitusten hinta on kasvanut nuorille liian suureksi, kirjoittaa Kari pitkässä twiitti-ketjussaan.

Hän myös perustelee päätöstä madonluvuilla, joista selviää että muun muassa 12,7 prosenttia opiskelijoista ovat jättäneet ammattiopintonsa kesken ja jatkaa suurimman syyn todennäköisesti olevan juuri maaliskuusta saakka kestäneessä etäopetuksessa.

Kari saa taustatukea muun myös kansanedustajalta sekä niin ikään Helsingin kaupunginvaltuutetulta Veronika Honkasalolta (vas.), jonka mielestä olisi vastuutonta, jos nuoria ei otettaisi huomioon.

– Nuorten pahoinvointi näkyy useilla eri mittareilla ja herättää laajaa huolta. Tämän asian ohittaminen olisi vastuutonta, Honkasalo twiittasi.

Myös kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa ilmaisi tukensa Twitterissä Vapaavuoren puheille lähiopetuksen avaamisesta rajatusti.

– On vastuullista nähdä nuorten hätä ja antaa tukea. Ollaan nuorten puolella, Sarkomaa twiittasi jatkoi, että etäopetus ei voi korvata lähiopetusta.