SK: Hätkähdyttäviä havaintoja lasten lihomisesta korona-aikana

Monessa perheessä liikunta on jäänyt aiempaa vähemmälle.

Kouluterveydenhoitajat ovat tehneet huolestuttavia ja yllättäviä havaintoja lasten painon kehityksestä korona-aikana, uutisoi Satakunnan Kansa.

Lasten ja nuorten ylipaino on muutenkin yleistä, mutta lehden mukaan monessa perheessä arkiliikunta on nyt jäänyt aiempaa vähemmälle ja osa lapsista on saattanut lopettaa liikuntaharrastuksensa kokonaan. Myös esimerkiksi muutokset koululaisten ruokahuollossa ja yleinen mieliala ovat voineet vaikuttaa tilanteeseen.

Pohjois-Satakunnassa ammattilaiset ovat lähettäneet kouluille asiasta Wilma-viestin.

– Kokemukseni on, että kun lasten painoa ja pituutta merkataan kasvukäyrään, siellä näkyy nyt paljon reippaampia ja jyrkempiä painonnousuja kuin edellisvuonna, Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän kouluterveydenhoitaja Kaisa Alanko toteaa Satakunnan Kansalle.

– Usein omalle lapselle vähän sokeutuu, kun häntä näkee joka päivä. Ei ole niin helppoa huomata muutoksia painossa.

Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin, että sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on tällä viikolla tuomassa hallituksen neuvotteluihin alustavia suunnitelmia koronarajoitusten purkamiseksi Suomessa. Tavoitteena on avata Suomea mahdollisimman turvallisesti.

Lasten ja nuorten ahdinko on puhuttanut suomalaisia voimakkaasti, ja heihin kohdistuvia rajoituksia todennäköisesti höllennetäänkin ensimmäisenä.

– Olettaa voi, että lasten ja nuorten tilannetta tultaneen tarkastelemaan ensimmäisenä, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kommentoi.