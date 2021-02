Tänään vielä pakkasta ja poutaa – huomenna etelässä lauhtuu

Etelä-Suomen hiihtolomaviikko alkaa vielä laajalti poutaisella pakkaspäivällä.

Viikon alussa korkeapaine vaikuttaa idästä, mutta lännestä lähestyvät matalapaineet pääsevät jo pian voitolle.

Aamulla idässä ja pohjoisessa voi yhä olla viikonloppuisia lumisateita liikkeellä, mutta päivä poutaantuu laajalti koko maassa. Joitakin lumikuuroja on liikkeellä aivan pohjoisimmassa Lapissa.

Pilvisyys on runsasta ja kaakkoistuuli kohtalaista, etelärannikolla jopa navakkaa. Idässä pilvipeite antaa periksi ja sää on muuta maata aurinkoisempi.

Päivällä ollaan laajalti pakkasella, lännen sisämaassa 5 – 10 astetta, idästä Keski-Pohjanmaalle 10 – 15 astetta ja Pohjois-Karjalasta Pohjois-Lappiin 15 - 25 astetta.

Illan ja yön aikana lännestä leviää ylle jo uusi lumisadealue ja puuskainen tuuli voimistuu.

Tiistaina sataa yleisesti lunta ja sää on pilvinen. Lounaasta leviää jälleen lauhaa ilmaa ja osa lännen ja lounaan sateista tulee vetenä, paikoin sade voi myös jäätävää.

Päivällä lämpötila nousee jälleen hieman suojan puolelle osassa maan etelä- ja länsiosaa, muuten on pikkupakkasta. Idässä pakkasta on enimmäkseen 10 - 15 astetta, pohjoisessa pakkanen on 15 asteen puolin ja toisin. Illalla sateet alkavat vetäytyä itään.

Keskiviikkoaamu on mahdollisesti vielä laajalti pilvipoutainen, mutta lämmin rintama seuraavin satein on lähestymässä lännestä.

Keskiviikon aikana lämpötila kohoaa jo laajemmin plussalle etelässä ja lännessä, idässä ja pohjoisessakin pakkanen heikkenee.

Pohjoisen sateet tulevat enimmäkseen lumena, lännen ja etelän vetenä, idässä olomuoto vaihtelee. Jäätävän sateen riski on koholla lumisateen jälkipuoliskolla maan kaakkoisosasta Pohjanmaan maakuntiin ulottuvalla alueella.