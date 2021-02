STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila Ylelle: ”Tanssi ja laulu saattavat pian loppua”

Varhilan mukaan uudet rajoitukset voisivat tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei ravintoloissa saisi enää laulaa karaokea.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila on kertonut Ylelle, että hallitus kaavailee ravintoloille Suomessa nyt uusia, tiukempia rajoituksia pahentuneen koronatilanteen takia. Hänen mukaansa rajoitukset voisivat tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei ravintoloissa saisi enää laulaa karaokea tai tanssia.

– Tanssi ja laulu saattavat pian loppua, Varhila summasi.

Suomessa on viimeisten kahden viikon aikana raportoitu 6126 tartuntaa, mikä on 1 090 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Tartuntojen määrä on noussut jo pitkään. Koronaviruksen ilmaantuvuus on suurinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella.

Varhila sanoi lauantaina MTV Uutisille, että THL pohtii, onko Uusimaa alueena siirtymässä koronastrategian mukaiselle tasolle 2. Siirtyminen vaatii erillisen hallituksen päätöksen. Tämä tarkoittaisi Uudenmaan osalta sitä, että alueen on otettava käyttöön tuoreen tartuntatautilain mukaiset keinot.

Nyt Varhila sanoi Ylelle, että kakkostasolle siirtyminen herättäisi myös sen kysymyksen, pitäisikö päätökset esimerkiksi toisen asteen lähiopetukseen palaamisesta kumota.

Pääministeri Sanna Marin (sd) luonnehti tänään Ylen Pääministerin haastattelutunnilla ”vastuuttomaksi” sitä, että pääkaupunkiseudulla siirrytään toisen asteen opetuksessa hiihtoloman jälkeen taas lähiopetukseen.

– Tilanteessa, jossa tauti leviää, muuntovirus leviää ja tilanne pahenee, höllätään rajoituksia. Se ei ole mielestäni oikea tie, ja se vaarantaa koko Suomen epidemian hallinnan, Marin moitti.