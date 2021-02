Satoja Rauman telakan työntekijöitä karanteeniin – tuotanto keskeytys jatkuu

THL: Suomessa todettu 457 uutta koronatartuntaa.

Työt Rauman telakalla on toistaiseksi keskeytetty. Kuva viime syyskuulta.­

Satoja Rauman telakalla työskenteleviä henkilöitä asetetaan karanteeniin, kertoo Rauman kaupunki tiedotteessa. Määräys koskee lähes koko tuotantohenkilöstöä eli kaikkiaan lähes 800:aa henkilöä. Heistä noin 160 on määrätty karanteeniin jo aikaisemmin.

Edellisviikonlopun ja kuluneen viikon aikana noin 1 000 telakalla työskennellyttä on käynyt koronavirustestissä. Tartuntoja ilmeni kaikkiaan noin 240. Kukaan sairastuneista telakan työntekijöistä ei tällä hetkellä ole sairaalahoidossa, kerrotaan kaupungin tiedotteessa.

Telakan ulkomaalaiset työntekijät asuvat pääsääntöisesti yhteismajoituksessa. Tartuntojen määrä telakan työntekijöiden keskuudessa kasvoi nopeasti muutamassa päivässä kuluneella viikolla.

Rauma Marine Constructions (RMC) jatkaa telakan tuotannollista keskeytystä toistaiseksi. Tiloja siivotaan ja desinfioidaan. Lisäksi ylläpitävät työt sekä valvonta jatkuvat.

– Keskitymme nyt tilanteen tarkkaan selvittämiseen yhdessä terveysviranomaisten kanssa ja jatkamme telakan tuotannon keskeytystä niin kauan kuin tilanne sitä vaatii. Tuotannon uudelleen avaamista mietimme, kun tilanteesta on täysi selvyys, ja teemme myös sen yhteistyössä viranomaisten kanssa, sanoo RMC:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa tiedotteessa.

Ylläksellä tartuntoja, joiden alkuperästä ei ole tietoa

Lapissa Ylläksen alueella on useita paikkoja, joissa on voinut altistua koronavirukselle viime päivinä, tiedottaa Kolarin kunta. Tiedotteen mukaan virukselle on saattanut altistua useissa matkailijoiden suosimissa baareissa ja ravintoloissa torstaina, perjantaina ja lauantaina.

Yllästunturin seutu on yksi Lapin suosituista talvimatkailukohteista.

Kolarin terveyskeskuksen johtava lääkäri Ulla Ylläsjärvi kertoo, että kuluneella viikolla ja viikonloppuna kunnassa on tullut ilmi yksittäisiä koronatartuntoja, jotka eivät liity mihinkään aiemmin tiedossa olleeseen tartuntaketjuun.

– Olen kyllä aika huolissani. Epäilen, että tartuntoja on enemmänkin kuin nämä, sanoo Ylläsjärvi.

Hiljattain sairastuneet ovat Ylläsjärven mukaan lähinnä sellaisia paikkakuntalaisia, jotka työskentelevät matkailualalla. Kukaan heistä ei ole joutunut sairaalahoitoon. Ylläsjärven mukaan on mahdollista, että tartunnat tai osa niistä ovat peräisin matkailijoilta.

Viruksen ilmaantuvuus suurin Hus-alueella

Suomessa on todettu 457 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 6 126 tartuntaa, mikä on 1 090 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia oli perjantaihin mennessä raportoitu 726. Sairaalahoidossa oli perjantaina 141 ihmistä, joista tehohoidossa 24.

Koronaviruksen ilmaantuvuus on suurinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella. Viimeisten kahden viikon aikana Husin alueella on todettu hieman yli 200 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Seuraavaksi eniten tartuntoja suhteessa väestöön on todettu viime viikkoina Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla. Koronan ilmaantuvuus on tällä hetkellä vähäisintä Pohjois-Savossa.

Noin 288 000 saanut rokotteen ensimmäisen annoksen

Suomessa noin 288 000 ihmistä on tähän mennessä saanut koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen, kertoo THL. Määrä kasvoi eilisestä suunnilleen 12 000 rokotetulla.

Rokotteen toisen annoksen on saanut lähes 76 000 ihmistä. Yhteensä rokoteannoksia on annettu noin 364 000.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan oli perjantaihin mennessä tehty koronarokotteista 611 haittavaikutusilmoitusta, joista vakavia ilmoituksia 187.

Fimean mukaan haittavaikutusilmoitukset kuvastavat ilmoittajan havaintoja ja näkemyksiä, eivätkä tarkoita sitä, että rokotteen ja havaittujen vaikutusten välinen mahdollinen yhteys olisi vahvistettu.