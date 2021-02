Ylläksellä mahdollisia korona-altistumisia baareissa ja ravintoloissa – katso ajat ja paikat

Virukselle on saattanut altistua useissa matkailijoiden suosimissa baareissa ja ravintoloissa torstaina, perjantaina ja lauantaina.

Ylläksen alueella on useita paikkoja, joissa on voinut altistua koronavirukselle viime päivinä, tiedottaa Kolarin kunta. Tiedotteen mukaan virukselle on saattanut altistua useissa matkailijoiden suosimissa baareissa ja ravintoloissa torstaina, perjantaina ja lauantaina.

Yllästunturin seutu on yksi Lapin suosituista talvimatkailukohteista.

Kolarin kunnan tiedotteen mukaan Ylläksen alueella on voinut altistua koronalle 18.2.–20.2.2021 seuraavasti:

Torstaina 18.2.

Snow Fun Safaries

Snow Village Lainio kello 20 jälkeen

Perjantaina 19.2.

Snow Fun Safaries

Latukahvila Aurinkotupa kello 15–16

Ravintola Kitchen & Northern Cafe Well klo 17.30–18.30

Lauantaina 20.2.

Snow Fun Safaries

Jounin kauppa kello 11–13

Pizzeria Tribunaali kello 14–15

Bar Kaappi kello 18.30–19

Public House Selvä Pyy klo 21–22

Kolarin kunnan tartuntatautilääkäri kehottaa kaikkia kyseisissä paikoissa edellä mainittuna aikoina olleita menemään koronatestiin pienissäkin virustautiin viittaavissa oireissa.

