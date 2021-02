Ensi viikolla tuleva sääkäänne yllätti meteorologitkin – tällaisia lämpötiloja Azoreilta puskeva ilmamassa tuo mukanaan

Etelä-Suomen koululaisten talvilomaviikolla tupruttaa ensin lunta, minkä jälkeen Azoreilta vyöryvä lämpö saattaa sulattaa hiihtoladut etelässä.

Jos asuu eteläisessä Suomessa ja mielii vielä hiihtämään tänä talvena, sukset kannattaa vetää jalkaan viimeistään nyt. Maanantaina ja tiistaina on laajalti pakkaskelejä, mutta keskiviikkona illalla sää lauhtuu.

Azoreilta ja Iberian niemimaalta nousee Suomeen lounaasta lämmintä ilmamassaa, joka saattaa sulattaa hiihtoladut monin paikoin. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa lämpöä on torstain, perjantain ja lauantain aikana jopa +8 astetta, Uudellamaalla ja Pirkanmaalla +3–+6 astetta ja Jyväskylän korkeudellakin +5 astetta.

Vain Lapissa lämpötilat pysyttelevät loppuviikostakin alle nollassa, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta.

Loppuviikon käänne lämpimämpään päin jopa vähän yllätti meteorologit.

– Muutama päivä sitten näytti siltä, että ei ihan noin lauhaksi menisi, Valta sanoo.

– Lauantain jälkeen epävarmuus kasvaa, mutta kylmää, arktista massaa ei ole kyllä enää näköpiirissä. Kylmät talviset säät väistyvät, Valta ennustaa ja lisää, että jos sää tämän jälkeen kylmenee, se ei kylmene enää kovin paljoa.

Etelä-Suomessa koulujen talvilomat ovat pääasiassa nyt eli viikolla 8. Moni on suunnannut Lappiin, jossa hiihtokelit ovat Vallan mukaan loppuviikosta parhaimmillaan.

– Alkuviikosta Lapissa on hyvinkin kylmää, ja kylmä itätuuli puhaltaa. Pakkasta on lähemmäs 20 astetta. Loppuviikosta voi olla paremmat hiihtokelit, kun kovaa pakkasta ei enää ole, vaan lämpötilojen suhteen on miellyttävämpää. Torstain ja perjantain tienoilla pohjoisessa on päivisin muutama aste pakkasta.

Forecan ennusteiden mukaan esimerkiksi Sallassa lämpötila kohoaa maanantain ja perjantain välillä yli 20 astetta, Sodankylässä 18 astetta ja Ivalossa, Rovaniemellä ja Kittilässä 15 astetta.

– Etelässä parhaat hiihtokelit alkavat varmaan olla ohi. Maaliskuun puolta kun lähestytään, niin selkeinä päivinä aurinkokin rupeaa vielä lämmittämään, Valta arvelee.

Alkuviikosta Eurooppaan kulkeutuu suuria määriä Saharan aavikon hiekkapölyä, jota saattaa päätyä hiukan myös Suomeen.

– Mikäli Välimeren alueelle pääsee jotain ajautumaan, niin se ilmamassa pääsisi ennustetiedon valossa Suomeen asti. On sitten toinen asia, sisältääkö tämä ilmamassa sitä pölyä. Mutta meteorologisesti se olisi mahdollista, päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö kertoi STT:lle.

Alkuviikosta saapuvien reippaiden lumisateiden vuoksi Saharasta mahdollisesti saapuvalla pölyllä ei kuitenkaan ole vaikutusta ilmanlaatuun Suomessa. Tiistaina maan etelä- ja keskiosiin on luvassa noin 5–10 senttiä lunta ja Lappiin arviolta 3–8 senttiä.

– Tämä mahdollinen Saharan hiekkakulkeuma ei pääse jäämään mitenkään jumiin ilmakehän alimpaan kerrokseen. Sade tuo pölyn hyvin nopeasti maan pinnalle, STT:n haastattelema Pyykkö kertoi.

Maanantaina ja tiistaina pyryttävä lumi tekee ajokelistä huonon lähes koko Suomessa. Ilmatieteen laitos on antanut vaarallisen ajokelin varoituksen tiistaille Kuusamosta Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Karjalaan ulottuvalle alueelle, ja mahdollisesti vaarallisen ajokelin varoituksen koko muuhun eteläiseen Suomeen Varsinais-Suomea lukuun ottamatta.