Vuoden koronatartuntojen ennätyspäivänä raportoitiin 632 uutta tartuntaa – tämä on Suomen koronatilanne nyt

Rauman telakalla kaikkiaan 230 tartuntaa ja satoja altistuneita, tuloksia vielä valmistumatta.

Suomessa raportoitiin lauantaina 632 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 6 023, mikä on 1 095 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Lauantaina raportoitujen tartuntojen määrä on yksi suurimmista Suomessa koko epidemian aikana. THL:n johtaja Mika Salminen toteaa STT:lle, että THL:n ilmoittama päiväluku koostuu aina monelle päivälle osuvista tapauksista. Suurin yhdelle päivälle osunut tapausmäärä on Salmisen mukaan 619 koronatartuntaa 25. marraskuuta 2020.

Kaikkiaan Suomessa on todettu tähän mennessä yli 53 000 koronatartuntaa. Tautiin liittyviä kuolemia on perjantain tietojen mukaan 726.

THL:n mukaan lauantaina Suomessa hieman yli 276 000 ihmistä oli saanut koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen. Toisen annoksen saaneita oli hieman alle 73 000.

Rauman telakalla 45 uutta tartuntaa

Rauman telakan työntekijöillä on raportoitu 45 uutta koronatartuntaa, tiedotti Rauman kaupunki lauantaina. Telakalla työskennelleillä on näin todettu kaikkiaan 230 tartuntaa. Kaikki noin tuhat telakalla työskennellyttä on nyt testattu.

Osa näytevastauksista ei ollut vielä valmistunut. Tarkkaa valmistumisaikaa ei osattu vielä arvioida, mutta kaikkien tulosten pitäisi olla selvillä lähipäivien kuluessa.

– Perjantaina meillä oli mammuttitestauspäivä, ja osa näytteistä lähetettiin eteenpäin vasta illalla, kertoi STT:lle tartuntataudeista vastaava lääkäri Eeva Nordqvist Rauman kaupungilta.

Altistuneiden määrä on suuri, Nordqvistin arvion mukaan satoja, ja heidät tullaan asettamaan karanteeniin.

Osa näytteistä on myös lähetetty analysoitavaksi muuntovirusten varalta.

Telakan alueella ei tällä hetkellä tehdä tuotannollista työtä. Tiloja siivotaan ja desinfioidaan.

Uudenmaan siirtymistä tasolle 2 pohditaan

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi lauantaina MTV Uutisille, että THL pohtii, onko Uusimaa alueena siirtymässä koronastrategian mukaiselle tasolle 2. Siirtyminen vaatii erillisen hallituksen päätöksen. Tämä tarkoittaisi Uudenmaan osalta sitä, että alueen on otettava käyttöön tuoreen tartuntatautilain mukaiset keinot.

Varhilan mukaan esimerkiksi tartuntatautilain määrittelemät asiakastilat olisi suljettava.