Rauman telakalla paljastunut jo 230 koronatartuntaa – kaikki alueella työskennelleet on testattu

Rauman telakan työntekijöillä on raportoitu 45 uutta koronatartuntaa, tiedottaa Rauman kaupunki. Lauantaina iltapäivään mennessä telakalla työskennelleillä on näin todettu kaikkiaan 230 tartuntaa. Kaikki telakalla työskennelleet on nyt testattu. Heitä on noin tuhat.

Kaupungin tiedotteessa kerrotaan, että osa näytevastauksista ei ole vielä valmistunut. Osa näytteistä on myös lähetetty analysoitavaksi virusmuunnosten varalta.

Tiedotteen mukaan telakan alueella ei tällä hetkellä tehdä tuotannollista työtä. Tiloja siivotaan ja desinfioidaan, ja lisäksi ylläpitävät työt sekä valvonta jatkuvat.

Telakan tilannetta arvioidaan seuraavaksi huomenna sunnuntaina, jolloin Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen.