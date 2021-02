Rauman telakalla riehuu koronalinko – paikallispoliitikko epäili ”naapurin operaatiota” ja pyysi virka-apua

”... tartunnat voisivat olla naapurin operaatio...”

Rauman kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja ja Kokoomuksen Satakunnan piirin puheenjohtaja Samu Vahteristo on huolestunut Rauman telakan koronatilanteesta.

Vahteristo twiittasi huolestaan perjantai-iltana sen verran vauhdikkaasti, että osa yleisöstä huolestui Vahteriston puolesta.

Kokoomusjohtaja pyysi puolustusvoimia ja tasavallan presidenttiä pohtimaan, voiko telakalla riehuva virus olla ”naapurin operaatio” ja olisiko Raumalle mahdollista saada virka-apua.

Lauantaina aamupäivällä tavoitettu Vahteristo seisoi yhä twiitinsä takana ja itse fyysisesti raikkaassa talvimetsässä reippaasti metsätöitä tehden.

Epäiletkö ruotsalaisia vai porilaisia vai virolaisia?

– Voi olla, että suunta on se, missä on suurin raja, lähinnä siksi, että Raumalla tullaan tekemään puolustusvoimien aluksia ja kun on ulkomaalaisia työntekijöitä, niin väkisinkin tulee ajatuksia mieleen.

Eli ruotsalaisia vai porilaisia?

– Lähinnä venäläisiä.

Teette Raumalla sotalaivoja?

– Niin, ei ihan vielä, mutta tullaan tekemään, ja nyt on iso tartuntarypäs pelkästään telakan alueella. Ajatuksia tulee mieleen.

Vakooja on liikkunut puskissa ja levittänyt virusta?

– Siitä en osaa sanoa, tämä oli tällaista ajatuksen virtaa.

Millaista virka-apua toivoisit puolustusvoimilta?

– Lähinnä tarkoitin, että jos tilanne tästä vielä pahenee ja meidän pitää alkaa valvomaan kulkua tai muuta, niin ihmiset ovat kyllä aika huolissaan ja ei niitä varmasti twiittien (kuuluu epäselvästi) avulla pyydetä...

Anteeksi, mitä ei pyydetä, piikkilankaa?

– Ei, vaan twiittien avulla ei varmasti virka-apua puolustusvoimilta saa, mutta aina voi miettiä etukäteen, mitä jos...

– Käytännössä joka kolmas telakan työntekijä on sairastunut.

Mistä he ovat kotoisin?

– Itä-Euroopasta.

Twiitti on aika villi, laitoit sen iltasella liikenteeseen, miltä se tuntui aamulla?

– Kyllä perusajatus on yhä kunnossa, mutta twiitti on twiitti.

Olet korkeassa asemassa Raumalla, kannattaako näin villisti twiittailla?

– No, en tiedä, mikä tässä nyt olisi eniten villi ajatus.

Aivan, ettei loppujen lopuksi niin kovin villi twiitti kuitenkaan?

– No, aina voi asioita epäillä ja yhdistellä ja onhan se päivän selvää, että kun täällä aletaan puolustusvoimien asioita rakentamaan, jonkinlainen aktiivisuus lisääntyy, mutta liittyykö se nyt siihen, todennäköisesti ei tietenkään liity, kunhan herätetään mielenkiintoa siinäkin aiheessa.

Koronatilanne Rauman telakalla on pahentunut koko ajan.

Rauman kaupunki tiedotti perjantaina viime viikonloppuna ja aiemmin kuluneella viikolla telakan alueella todetuista tartunnoista. Uusia oli löytynyt 82, mikä nosti telakan tartuntojen kokonaismäärän 188 tartuntaan, kun testattu oli 600 työntekijää.