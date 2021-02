Rauman telakasta tuli Suomen suurin koronalinko – ”Tuotantopuoli tulee olemaan pysähdyksissä ellei jotain ihmettä tapahdu”

Merkittävä osa koronaviruksen saaneista ovat vieraskielisiä työntekijöitä.

Rauman telakka on tällä hetkellä yksi iso viruslinko. Telakalta on löydetty tähän mennessä jo 188 tartuntaa noin 600 testatun henkilön joukosta.

Satasairaalan (entinen Satakunnan keskussairaala) infektioyksikön osastonylilääkäri Tuomas Nieminen myöntää, että tilanne on tällä hetkellä vähintäänkin haastava.

– Tartuntoja on itseasiassa niin paljon, että on mahdotonta tietää, mikä niiden alkuperäinen lähde on.

Nieminen aprikoi, että tartuntoja on tullut varmasti niin työpaikalla kuin myös vapaa-aikana erinäisissä tilanteissa.

Perjantaina kerrottiin, että tuotannollisia töitä ei tehdä viikonloppuna Rauman telakan alueella. Lisäksi alueella on tarkoitus suorittaa tehostettu siivous toimitiloissa.

Vaikka tartuntoja on tällä hetkellä toista sataa, niin Nieminen kertoo Satasairaalassa olevan koronaviruksen vuoksi hoidossa vain kuusi potilasta, joista yksikään ei tällä hetkellä vaadi tehohoitoa.

Sairaalan ei ole toistaiseksi tarvinnut supistaa normaalia toimintaa.

– Uhkana tässä on se, että kun tartuntoja on paljon, niin varmasti osa tulee tarvitsemaan sairaalahoitoa jossain vaiheessa. Siitäkin huolimatta, että kyseessä on työikäisiä ihmisiä, niin osa heistäkin tulee todennäköisesti tarvitsemaan sairaalahoitoa, Nieminen toteaa.

Hän toteaa sairaalalla olevan potilasmäärien kasvun varalta omat suunnitelmat.

Merkittävä osa Rauman telakan koronatartunnoista on todettu vieraskielisten työtekijöiden joukossa.

– Ehkä osa vieraskielisistä ei ole ottanut riittävän vakavasti ohjeita maskinkäytöstä ja hygieniasuosituksiin liittyvistä asioista, Nieminen aprikoi.

Yksi syy voi myös hänen mukaansa olla telakan vieraskielisten työntekijöiden asuminen. Monet asuvat tiivisti, jolloin virus pääsee helposti leviämään.

Nieminen toteaa vieraskielisyyden vaikeuttavan myös jäljitystyötä.

Rauman telakan toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa uskoo, että telakan tuotantopuoli tulee seisahtumaan pidemmäksi aikaa kuin vain viikonlopuksi.­

Rauma Marine Constructionsin toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa kertoo Ilta-Sanomille olevansa äärimmäisen pettynyt vallitsevaan tilanteeseen.

Heinimaa haluaa muistuttaa, että itse telakan alueella työskentelee usean eri alihankkijoiden työntekijöitä, jonka takia on mahdotonta sanoa, missä kohtaa ohjeistukset ovat menneet vikaan.

– Osasimme odottaa jonkinlaista koronarypästä, mutta oletimme, että se olisi tullut heti vuodenvaihteen jälkeen.

Sen enempää hän ei ketään lähde syyttelemään, mutta myöntää kuitenkin tilanteen olevan vakava. Samalla hän uskookin, että työt telakalla tulee seisomaa pidempään kuin vain vain viikonlopun yli.

– Kaikki paikan päällä telakalla työskentelevät on testattu. On selvää, että kun tartuntoja on vähintään 188 ihmisellä, niin työnteko on käytännössä mahdotonta. Eikä se viikonlopun aikana tule muuttumaan.

Heinimaa kertoo kokoustavansa tänään aluehallintoviranomaisten (avi) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

– Tuotantopuoli tulee olemaan pysähdyksissä ellei jotain ihmettä tapahdu, Heinimaa manaa.