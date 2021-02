Hiihtolomalaisten ryntäys ei hirvitä Lapissa – koronatestin tulos selviää 15 minuutissa

Lapin-matkailija ei joudu koronatestistä pitkään karanteeniin, koska pikatesti antaa vastauksen äkkiä.

Hiihtolomaturisteja tulee Lappiin paljon, vaikka THL on suosittanut kotikulmilla pysyttelemistä. Lapin sairaanhoitopiirissä ei silti olla peloissaan.

– Meitä ei hirvitä. Otamme asian vakavasti ja huolella, mutta joulun ja uudenvuoden matkailun kokemuksen perusteella uskon, että pärjäämme hiihtolomaviikkojen yli. Luotamme testikäytäntöömme ja jäljitystyöhön kunnissa, sanoo Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jukka Mattila.

Joulun ja uudenvuoden matkailun kokemukset auttavat Lapin johtajaylilääkärin Jukka Mattilan mukaan sairaanhoitopiiriä pärjäämään hiihtolomaviikkojen yli.­

Lapissa on käytössä pika-antigeenitesti, joka paljastaa koronatartunnan noin 15 minuutissa. Lomalaisen ei siis tarvitse pelätä, että testitulosta odotellessaan joutuisi kyhjöttämään päivän tai pari karanteeninomaisissa oloissa yksin, mikä mökillä voisi olla vaikeaakin.

Testipaikkoja on joka kunnassa ja lisäksi Levin hiihtokeskuksessa, jonne varataan aika Kittilän terveyskeskuksen kautta. Myös Pyhätunturille on lähiaikoina avautumassa testauspiste, jonka Mattila uskoo ehtivän palvelemaan hiihtolomalaisiakin.

Moni hiihtoloman viettäjä suuntaa Lappiin Leville lumisten aktiviteettien pariin.­

Ohjeet testeihin hakeutumiseen ja muut ohjeet on koottu sivustolle koronaturvallinenlappi.fi.

Testikapasiteettia on ollut hyvin, eikä ruuhkaa ole ollut kuin Rovaniemellä välillä, sanoo Mattila. Hän toivoo, että testeihin hakeudutaan pienistäkin oireista.

– Tervetuloa testiin! Vaikka on suositeltu, että ei matkusteta, ei kuitenkaan tarvitse piilotella, jos oireita ilmenee. Asiat ratkeavat, Mattila sanoo.

Hän pitää varmana, että Etelä-Suomesta tulee jonkin verran tartuntoja matkailijoiden mukana.

– Hiihtoloma tapaa kuitenkin olla enemmän perheiden lomailua kuin porukoiden biletystä, ja majoitus on erillään mökeissä.

Vain 8 tehopaikkaa

Koronatilanne on pysynyt Lapissa hyvänä, vaikka tehohoitopaikkoja on vain kahdeksan normaalitilanteessa. Jos tartuttavia potilaita on useampi, voidaan avata erillinen teho-osasto heille.

Tehopaikkoja ei kuitenkaan ole juuri tarvittu. Yksittäisiä potilaita on ollut silloin tällöin, mutta johtajaylilääkäri ei äkkiseltään muista, että koko aikana olisi ollut kahta koronapotilasta samaan aikaan tehohoidossa.

– Myös tavallisilla paikoilla sairaalassa olleet potilaat voidaan laskea kahden käden sormilla, Mattila sanoo.

Kahden viikon ilmaantuvuusluku Lapin sairaanhoitopiirissä oli perjantaina 36 eli varsin pieni verrattuna Husin 186:een, mutta viime päivien uusien tapausten myötä johtajaylilääkäri arvelee sen nousevan lähiviikkoina.

– Se todennäköisesti nousee 40:een, jopa 50:een, Mattila sanoo.