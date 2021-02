Lukiot takaisin lähiopetukseen – opettaja varoittaa: turvavälit pettävät heti – ”Etäisyys toiseen on vain noin 20 senttiä”

Toisen asteen opiskelijat siirtyvät pääkaupunkiseudulla rajatusti lähiopetukseen hiihtoloman jälkeen. Luokkakoot eivät lupauksen mukaan kuitenkaan välttämättä toteudu ja ohjeistukset ovat epäselviä.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä tiedotti torstaina, että toisen asteen opiskelijat siirtyvät rajatusti lähiopetukseen 1. maaliskuuta alkaen. Pääsyynä muutokseen nousevien koronalukujen keskellä voidaan pitää kyselyjä, joiden mukaan nuoret lukiolaiset oppivat ja voivat huonommin etä- kuin lähiopetuksessa.

Kaupungin torstaisen ohjeistuksen mukaan abiturientit jäävät kotiin lukemaan ja maaliskuusta lähtien 1.-2. vuosikurssien oppilaat palaavat läsnäolo-opetukseen. Opiskelijat jaetaan kursseittain etä- ja lähiopetukseen. Tyhjiä luokkia suositellaan käytettäväksi opiskelijoiden jakamiseksi edelleen koululla.

Helsinkiläisen lukion opettaja kertoo IS:lle olevansa huolissaan opetuksen järjestelyistä. Työnsä takia hän haluaa pysytellä jutussa nimettömänä. Hän on tehnyt etätöitä joulukuusta lähtien, kun lukiot määrättiin etäopetukseen koronatilanteen pahenemisen takia. Hän suhtautuu etäopetuksen purkamiseen ristiriitaisin tuntein.

– On ihana nähdä opiskelijoita, mutta herää samalla myös huoli siitä, että heille ei taata turvavälejä. Voi joutua tilanteeseen, missä ei ole turvallista olla, hän kuvailee tunteitaan.

Lukion opettajainkokouksessa käytiin läpi lähiopetukseen valmistautumista ja opettajalle jäi paljon kysymyksiä. Hän toivoo opetustoimelta ja rehtorilta tarkempaa ohjeistusta. Suurin huoli koskee sitä, miten luokassa olevien opiskelijoiden määrää säädellään.

– Pulpetit saan aseteltua erikseen, mutta etäisyys toiseen on vain noin 20 senttiä, hän huokaa. Hänen mukaansa paras tilanne on silloin, kun opiskelijat saa jaettua ryhmittäin suoraan 1–2. vuoden opiskelijoihin etänä ja läsnä.

– Meillä on useammin opetettavana vain yhden vuosikurssin, eli esimerkiksi ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Silloin kaikki opiskelijat olisivat samaan aikaan luokassa. Hänen mukaansa joissakin lukioissa tämä tarkoittaa sitä, että yhdessä luokassa voi olla 30-40 opiskelijaa samaan aikaan läsnä.

Hän tietää opettajia, jotka eivät välitä koronasta ja aikovat opettaa isoja ryhmiä samassa tilassa. Ikätasoinen jakaminen ei siis toteudu käytännössä. Hän toivoisi, että määräykset olisivat tarkempia ja opiskelijat jaettaisiin ryhmiin luokan neliöiden mukaan.

– Yksittäiselle opettajalle on annettu aika iso vastuu, hän lisää. On aika hurja juttu, että pienessä tilassa on iso määrä ihmisiä tämänhetkisen koronatilanteen huomioon ottaen, eikä kaikilla ole maskia.

Opiskelijat jaetaan mahdollisimman moneen tilaan

Opetustoimen lukio- ja vapaan sivistystyön johtaja Arja Kukkonen vahvistaa, että opettaja on ymmärtänyt ohjeistuksen oikein. Hän selittää vielä tarkasti, miten luokassa olevien opiskelijoiden määrää säädellään.

– Jos leikitään, että opiskelijoita olisi aineopinnoissa esimerkiksi yhteensä 30 henkeä, puolet olisi läsnä ja toinen etänä. Luokassa olevat opiskelijat voisi vielä jakaa puoliksi tyhjään luokkatilaan, jolloin heitä olisi yhteensä vain 7-8 opiskelijaa, hän laskee.

Kysyttäessä mitä tapahtuu, jos joku opettaja päätyy opettamaan isoa luokkaa, Kukkonen vastaa napakasti.

– Rehtorit ohjeistavat ja opettajat sekä opiskelijat ovat vastuuntuntoisia, joten luotan heihin vakaasti.

Hän tunnistaa tilanteet, milloin järjestelyt voivat olla haastavia.

– Kurssimuotoinen opetus on haastavaa ja luokilla voi olla sekaryhmiä. Silloin ryhmän jakaminen on entistä tärkeämpää. Hän muistuttaa, että kaikki abit ovat kotona, joten koulujen opetustiloissa pitäisi olla tämän takia enemmän väljyyttä.

Mitä jos joudutaan takaisin kotiin

Opettaja on huolissaan opiskelijoista monesta eri näkökulmasta. Koronatartuntaluvut ovat nousussa.

– Tilastojen mukaan lukioikäisillä on enemmän tartuntoja, joten totta kai pelottaa, hän sanoo.

Pelkään myös nuorten reaktiota siihen, jos olosuhteet yhtäkkiä taas huonontuisivat. Kestäisivätkö he taas paluuta kotiin, hän miettii.

Opetustoimen Arja Kukkonen haluaa rauhoitella opetushenkilöstöä.

– Oppilaitokset eivät ole osoittautuneet sellaisiksi paikoiksi, missä vierus leviäisi. Mikäli huolehdimme ohjeistuksesta, ei pitäisi olla riskejä. Tärkein sääntö on se, että sairaana ei saa tulla töihin tai kouluun, hän linjaa.

Opettajaa huolettaa myös lähiopetuksen alkamisesta kahden viikon jälkeen järjestettävät ylioppilaskirjoitukset. Abit ovat silloin olleet karanteenissa kaksi viikkoa – saman ajan kuin opettajat ovat opettaneet läsnä.

– Kaikki tulevat paikalle juuri kaksi viikkoa ennen ja voivat tuoda viruksen koetilaan. On myös vaara, että riittääkö valvojia, kun sairaana ei opettaja saa valvojana toimia, hän pohtii.

Haastateltu opettaja itse aikoo noudattaa ohjeistuksia niin hyvin kuin pystyy.

– Haluan lähettää osan ryhmästä ulos tai toiseen vapaaseen luokkatilaan – jos sellaisia on, hän lupaa.

Lukiot eivät vielä tarjoa maksuttomia maskeja oppilaille

Maskien käytöstä lukioissa on olemassa vahva suositus, mutta opetustoimi ei tarjoa maskeja. Tällä hetkellä jokaisen opiskelijan tulee hankkia maski itse.

– Oppivelvollisuuden laajennus ja opetusvälineiden maksuttomuus tulee käyttöön vasta syksyllä, Kukkonen muistuttaa.

Opetustoimen Arja Kukkosen mukaan rehtorit ovat kokoustaneet vielä iltapäivällä asiantuntijan johdolla, ja laatineet kouluille tarkempia ohjeistuksia. Kaikkiin lukioihin on lähetetty Wilman kautta uusi turvallisuusohjeistus, mihin perehtymistä hän pitää tärkeänä.