Koronatilanne vaihtelee Suomessa huomattavasti alueittain.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on raportoitu 444 uutta koronavirustartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 759 tartuntaa, mikä on 780 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yllä olevalla videolla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven katsaus koronatilanteeseen (19.2.).

Tilanne vaihtelee suuresti alueittain. Korkein ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, missä on noin 194 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Matalin ilmaantuvuusluku on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hieman noin 15 tapausta.

Lisäksi Suomessa raportoitiin yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolemantapaus.

THL:n mukaan noin 262 000 ihmistä on saanut koronavirusrokotteen. Määrä on lisääntynyt eilisestä noin 18 000 rokotetulla.

Rokotteen toisen annoksen on saanut lähes 71 500 ihmistä. Yhteensä rokoteannoksia on annettu yli 333 600.

Raumalla tilanne vaikeutunut

Rauman telakalla todettiin kaupungin mukaan perjantaina 82 uutta koronatartuntaa. Koronatestien tekemistä jatkettiin perjantaina testaamalla noin 400 ihmistä. Kaikkiaan telakalta on nyt löydetty yhteensä 188 tartuntaa.

Testatut henkilöt asetettiin omaehtoiseen karanteeniin. Telakan alueella ei tehdä viikonloppuna töitä.

Rauman kaupunki kehottaa vaikeutuvan tautitilanteen vuoksi, että vierailuja sairaala-osastoilla sekä palveluasumisen yksiköissä vältettävä. Lisäksi paikallisille yrittäjille on jaettu julisteita maski- ja koronasuosituksista. Yrittäjien toivotaan pistävän julisteet esille.

Myös Huittisen kaupungissa Satakunnassa on kerrottu koronatilanteen muuttuneen hälyttävästi.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmisteli esityksen pakollisista terveystarkastuksista

Hallitus kertoi saaneensa valmiiksi esityksen, jonka nojalla voitaisiin jatkossa tehdä laajoja pakollisia terveystarkastuksia, joihin voi sisältyä koronatestin tekeminen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi testaamisen koskevan kaikkia rajalle tulevia. Perjantain tiedotustilaisuudessa Kiuru toivoi, että laki tulisi voimaan mahdollisimman pian.

Hän muistutti, että tautitilanteen äkillinen heikentyminen on mahdollista kaikkialla Suomessa.

Uuden lakiesityksen mukaan laajoja pakollisia terveystarkastuksia voitaisiin tehdä muun muassa rajanylityspaikoilla, lentoasemilla ja rakennustyömailla. Myös kokonainen koneellinen matkustajia voitaisiin ottaa terveystarkastukseen, jonka jälkeen selvitetään, minkälaisen tarkastuksen kukin tarvitsee.

Lappeenrannassa opiskelijoiden joukkoaltistuminen

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) ilmoitti perjantaina, että Lappeenrannassa Holiday Club Saimaalla on tapahtunut koronaviruksen joukkoaltistus. Joukkoaltistus tapahtui keskiviikkona 10. helmikuuta iltapäivän ja illan välisenä aikana.

LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston opiskelijoita oli viettämässä kylpylässä aikaa. Joukkoaltistumisen seurauksena on raportoitu yli kymmenen koronavirustartuntaa, minkä lisäksi kymmeniä opiskelijoita on altistunut, testattu ja karanteenissa.

Eksoten mukaan on todennäköistä, että tartuntojen määrä kasvaa, kun testitulokset valmistuvat.

Eksotessa koronaviruksen ilmaantuvuusluku on noin 27 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Virosta tuli Euroopan toiseksi pahin koronapesäke

Viro sulkee lähes kaikki maan koulut sekä muun muassa julkiset saunat ja uima-altaat maanantaista lähtien. Maahan annetaan myös etätyösuositus.

Ainoastaan alle 11-vuotiaiden lasten lähiopetus sallitaan. Baarit ja ravintolat saavat pysyä auki, mutta ne saavat ottaa asiakkaita vain puolet normaalista määrästään.

Viron ensi viikon itsenäisyyspäivää pyydetään myös juhlimaan kotioloissa.

Virossa on todettu 698 koronatartuntaa 100 000 asukasta kohti viimeisen kahden viikon aikana. Uutistoimisto AFP:n mukaan maan ilmaantuvuusluku on EU:n toiseksi suurin Tshekin jälkeen.

Yhteensä noin 1,3 miljoonan asukkaan Virossa on todettu reilut 56 200 koronatartuntaa.

Kuntavaaleja ei olla toistaiseksi siirtämässä

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo kertoi perjantaiaamuna Yleisradion haastattelussa, että puolueiden puheenjohtajat eivät ole lähteneet esittämään kevään kuntavaalien lykkäämistä koronatilanteen vuoksi.

Hän kuitenkin katsoo, että spekulointia vaalien mahdollisesta siirtämisestä. Opetusministeri Jussi Saramo (vas) mukaan poliittinen tahto on, että kuntavaalit järjestetään ajallaan.