Portieeri kohtasi yön pimeydessä puistattavan näyn – tarinat kertovat karmivista kohtaloista, jotka kummittelevat yhä

Hotelli Merihovissa kabinetin ovet saattavat aukeilla itsekseen ja oudot hahmot kulkevat suljettujen ovien takana – jos vanhoja tarinoita on uskominen.

Kiehtovatko sinua paikat, joissa tarinoiden mukaan kumittelee?

Jos kummitustarinat kiinnostavat, kummitusturismia voi harrastaa ihan kotimaassakin – koronarajoitukset huomioiden toki.

Ilta-Sanomat esittelee viisi hyytävää kotimaan kohdetta, joissa vanhojen tarinoiden mukaan kummittelee.

Oppaana toimii historioitsija Mauri Karvonen ja hänen uusi teoksensa, Aavetaloja ja ihmiskohtaloita -kirjasarjan kolmas osa.

1. Hotellivieraita tuonpuoleisesta

Tunnetuin kummitushotelli populaarikulttuurissa lienee syrjäinen vuoristohotelli Overlook Stephen Kingin Hohto-romaanissa. Sekä kirjassa että Stanley Kubrickin samannimisessä klassikkoelokuvassa henget ottavat suljettua rakennusta hoitavan talonmiehen valtaansa.

Suomestakin löytyy tarinoiden mukaan henkien – jos nyt ei riivaamia – ainakin kansoittamia majataloja. Legendaarinen Hotelli Merihovi Kemissä on saanut oman luvun Karvosen kirjassa.

– Merihovi on tyylikäs klassikkohotelli, ja sen sisällä voi aistia 1940-luvun tunnelman. Tätä tunnelmaa on aistimassa myös vieraita tuonpuoleisesta, Karvonen sanoo.

– Erityisesti silmäkulmassa vilahtavista hahmoista ja utuisista, tummista haamuista on kymmeniä tarinoita.

Hotelli Merihovi avattiin 27. huhtikuuta 1949. Ensimmäisen luokan ravintolan lisäksi sinne avattiin myös arkisempi ravintola nimeltä Ankkuri. Kummitusjuttujen mukaan hotellin haamut ovat erikoistuneet kujeilemaan molemmissa ravintoloissa.

Hotellin henkilökunta on kertonut, että toisen kerroksen ravintolasalin kabinetin ovet saattavat aukeilla itsekseen. Jotkut ovat myös huomanneet siellä aavemaisia hahmoja – vaikka salin ovet ovat lukossa.

Ankkurin puolella yöportieeri puolestaan koki kummia kierroksellaan. Hän oli kertomansa mukaan laittanut lounastiskin verhot kiinni ja jatkanut kierrosta. Palattuaan takaisin lukittuun ravintolaan hän huomasi, että verhot olivatkin taas auki.

– Hän laittoi ne jälleen kiinni ja hetken päästä palasi vielä kerran takaisin. Verhot olivat taas auki ja saivat jäädä niin, sillä respa sai tarpeekseen kujeilevasta kummituksesta.

Karvonen on kerännyt yhteensä 14 kummitustarinaa Merihovista.

Hotellin välittömässä läheisyydessä Keskuspuistokadun ja Pohjoisrantakadun risteyksessä kerrotaan sijaitsevan näkymätön, mystinen portti. Elävien ei ole tarkoituskaan nähdä sitä, vaan se on kuolleita varten. Portti on välitilaan jääneiden sielujen väylä ikuiseen rauhaan ja pelastukseen.

2. Haamujen kansoittama teatteri

Reilun 600 kilometrin päässä Kemistä sijaitsee yksi Suomen kauneimmista teatteritaloista: Porin teatteri. Sen suunnitteli arkkitehti Johan Erik Stenberg, ja avajaisia vietettiin 29. joulukuuta 1884.

Porin teatteri oli toinen sähkölla valaistu rakennus Suomessa. Hämäriä nurkkia jäi silti paljon, ja niihin on Karvosen tutkimusten perusteella pesiytynyt ennätysmäärä henkiä. Aavetaloja ja ihmiskohtaloita -kirjassa on peräti 25 yliluonnollista tapausta Porin teatterista.

Porin teatterin mysteereihin kuuluu kaarikäytävillä outoihin aikoihin kulkevat kulkijat ja ikivanha piano itsekseen soiva piano.­

Kysymykseksi jää, kuka tai ketkä kulkevat kaarikäytävillä outoihin aikoihin ja miksi ikivanha piano soi itsekseen.

Teatterin yläaulassa sijaitsee teatterin alkuperäinen piano. Pianonsoittoa kuulee usein, mutta kun pääsee paikalle, ketään ei näy missään. Tämän lisäksi tyhjiltä lavoilta saattaa kuulua kaunista soittoa, vaikka pianistia ei ole lähimaillakaan.

Vuosia sitten teatterilla tehtiin näytelmää, jossa oli vieraileva valosuunnittelija. Tämä yöpyi rakennuksessa vierailijoiden asunnossa, kunnes hänet säikäytettiin pahan kerran.

Eräänä iltana hän jäi harjoitusten jälkeen noin kymmenen maissa työskentelemään valojen kanssa. Noin yhdeltätoista hän havahtui siihen, että näyttämön takaa kuului kolinaa. Tällöin hän ei vielä reagoinut asiaan, mutta kun kolina kuului uudestaan, hän huusi, onko siellä joku. Vastausta ei kuulunut. Hän lähti tutkimaan asiaa, mutta ei nähnyt ketään ja palasi katsomon puolelle työskentelemään.

Sitten samalta suunnalta alkoi kuulua naisen laulua. Tämä oli suunnittelijalle liikaa, ja hän juoksi pelosta sekaisin vierailijoiden asuntoon. Pian tämän jälkeen hän kuuli salista vielä naisen kirkumista, mutta ei enää uskaltanut palata takaisin.

Karvonen kirjoittaa, että tarinan mukaan teatterin ullakolla ja lavalla kummittelee vanha näyttelijätär.

– Hänet on etäisesti tunnistettu edesmenneeksi teatterinjohtaja Glory Leppäseksi.

Leppänen oli oopperatähti Aino Ackten ja Heikki Renvallin tytär. Hän syntyi Pariisissa 1901 ja kuoli Helsingissä lokakuussa 1979.

3. Kummajaisia kartanon mailla

Matka jatkuu etelään päin. Salossa sijaitsee kohde, jonka tapahtumat ovat jääneet erityisesti Karvosen mieleen.

Wiurilan kartano Halikossa Salon kaupungissa ei tutkijan mukaan ole Suomen tunnetuin kummituskohde, mutta jos tarinoita uskoo, sen haamukirjo on siitä huolimatta laaja: levottomia sieluja ei liiku ainoastaan päärakennuksen käytävillä ja huoneissa, vaan tarinat sijoittuvat kartanoalueen joka kolkkaan.

Historioitsija Mauri Karvonen Salon Wiurilan kartanon halloweenkierroksella 2019.­

Karvonen kertoo yhden tarinan jääneen erityisesti mieleen.

– Omaan mielenkiinnon kohteisiin työn ulkopuolella liittyy vahvasti Suomi osana Ruotsia 1500- ja 1600-luvuilla, joten kyllä kärkipäässä mieleen jääneistä on Wiurilan vaalea neito.

Tarinan vaalea neito on ilmeisesti Suomen verovoudin Hartvig Henriksson Marswinin kanssa avioituneen Karin Ericsdotterin tytär Cristina.

Verovouti oli vannonut uskollisuutta Puolan ja Ruotsin kuningas Sigismundille, joka taisteli vallasta Kaarle-herttuan kanssa. Hartvigin oli toimitettava verorahat Sigismundille, mutta Kaarle halusi rahat haltuunsa ja mestautti Hartvig Henriksson Marswinin Turun Vanhalla Suurtorilla 10. marraskuuta 1599.

Salon Wiurilan kartanon puistossa kerrotaan samoilevan hääpukuun pukeutunut Wiurilan vaalea neito.­

Tarinan mukaan Hartvigin kavalsi siskonpoika, joka sai herttualta kiitoksena Wiurilan kartanon itselleen. Tämän jälkeen siskonpoika pakotti Karin Ericsdotterin tyttären Cristinan kanssaan naimisiin, mutta liitosta tuli kaikkea muuta kuin onnellinen. Se kesti vain muutaman vuoden, mutta Cristina järkyttyi tapahtumista niin, että vaeltaa tarinan mukaan edelleen kartanossa ja sen puistossa hääpuvussaan Wiurilan vaaleana neitona.

Tarinoiden mukaan myös Hartvig on nähty mestauksen jälkeen kartanon mailla – pää kainalossa.

Wiurilasta löytyy vaalean neidon tarinan lisäksi 13 muutakin hyytävää tapausta. Juhlasalin seinällä roikkuva maalaus säikäytti työntekijän pahan kerran jokunen vuosi takaperin.

”Hän oli siivoamassa juhlasalia asiakkaiden jäljiltä. Työt keskeytyivät kuin seinään, kun yhtäkkiä hänet valtasi tunne, että joku tuijottaa häntä selän takana. Hän kääntyi peloissaan ympäri, ja yksi salin tauluista tuijotti häntä suoraan silmiin vihaisella katseella. Tyttö juoksi pois salista säikähtäneenä. Vielä kotimatkalla kollegan kyydissä hän oli hysteerinen. Taulu roikkuu edelleen salin seinällä.”

4. Valtionhotellin arvokkaat aaveet

Aavetaloja ja ihmiskohtaloita -kirjan kannessa komeilee otos Imatran Valtionhotellista. Kummitusmatkailijan on hyvä koukata Itä-Suomen kautta, sillä kohta 118 vuotta paikoillaan seissyt linnamainen rakennus on tunnettu haamuhotelli.

Jugendlinnan suunnitteli arkkitehti Usko Nyström, ja se nousi Imatrankosken rannalle vuonna 1903. Hotelli valittiin 2014 Suomen kauneimmaksi rakennukseksi Apu-lehden yleisöäänestyksessä.

Alun perin nimellä Grand Hotel de Cascade tunnetussa rakennuksessa oli 350 neliön ruokasali ja juokseva vesi sekä keskuslämmitys. Valot toimivat sähköllä, virta saatiin hotellin omasta generaattorista. Huoneita oli 72, eikä niihin ollut asiaa kuin valtakunnan kermalla.

Imatran Valtionhotellin maskottikummitus on kulloisestakin asusta riippuen joko harmaa tai vihreä rouva.­

Hotellin venäläinen henkilökunta puhui vain äidinkieltään sekä ranskaa. Portieeri sentään osasi suomeakin. Asiakkaina oli rikkaita venäläisiä ja saksalaisia, paikallisista sisään pääsivät vain apteekkari ja nimismies. Valtionhotelli-nimi tuli siitä, että myös Suomen johto viihtyi siellä.

Karvosen mukaan ei ole siis ihme, että myös paikkaan liitetyt kummitukset ovat ”arvonsa tuntevaa väkeä”. Hotellin maskottikummitus on kulloisestakin asusta riippuen joko harmaa tai vihreä rouva. Tarinan mukaan hän on itsemurhan tehnyt venäläisen upseerin nuori vaimo.

Nuoripari oli naimisiin mentyään matkustanut Imatran Valtionhotelliin viettämään kuherruskuukautta. Vuotta myöhemmin rouva palasi Imatralle parantelemaan sydänsurujaan. Avioliiton laiva oli ajanut karille pahemman kerran, kun mies oli jäänyt kiinni aviorikoksesta.

Oleskelu loisteliaassa hotellissa, kauniissa kesäisissä maisemissa ei parantanut sydänsuruja, vaan rouva päätti tehdä itsemurhan. Ennen tekoaan hän kirjoitti aviomiehelleen kirjeen ja jätti sen huonepalvelijalle, jonka piti toimittaa se perille. Nainen käveli kosken ylittävälle sillalle ja heittäytyi Vuoksen kuohuihin. Palvelija unohti kirjeen taskuunsa, eikä se koskaan päätynyt vastaanottajalle vaan löytyi vasta vuosia myöhemmin.

Nyt aave kiertää tarinan mukaan edelleen hotellissa – ehkä suremassa avioliittoaan tai etsimässä kirjettä, joka ei koskaan päätynyt perille.

Yhteensä Valtionhotellista on kirjassa 24 kummitustarinaa. Niiden mukaan harmaan rouvan voi tavata erityisesti päärakennuksen huoneessa 412. Sviitti sijaitsee Harry Potter -tyylisesti kerroksessa 4 1⁄2.

5. Helsingin henget

Pääkaupunki Helsinki kuhisee tarinoiden mukaan kummituksia. Aaveita ja ihmiskohtaloita Karvonen löytää erityisesti Suomenlinnasta sekä Itä-Helsingistä.

Helsingin Vartiokylässä sijaitsevan Puotilan kartanon historia ulottuu 1540-luvulle asti. Tiluksilla on vuosisatojen aikana ollut useita omistajasukuja ja lukuisia rakennuksia. 1860-luvulla sinne perustettiin englantilaistyylinen maisemapuisto. Vielä viime vuosisadan alussa kartanolla oli oma ranta, uimahuone ja lukuisia huvimajoja.

Eräs Puotilan kartanon aaveista on kertomusten mukaan nähty kartanon puistossa sijaitsevan hautamuistomerkin luona.­

Alue tuhottiin vasta 1960-luvulla, jolloin Helsingin kaupunki rakennutti kartanon maat täyteen Puotilan kaupunginosaa. Päärakennus kummituksineen kuitenkin säilyi, koska kaupunginhallitus teetti painostuksen alla kunnostussuunnitelman 1964.

Eräs alueen aaveista on kertomusten mukaan nähty kartanon puistossa sijaitsevan hautamuistomerkin luona. Paikalla on kivikasa, jonka päälle on asetettu kivinen uurna. Uurnaan on kaiverrettu teksti: d. 9 juni 1862.

– Sen vieressä on joskus syyspimeällä nähty seisovan 1850-luvun tyyliseen pukuun ja silinteriin pukeutunut herrasmiehen hahmo. Kun hahmoa yrittää lähestyä, se katoaa jälkeäkään jättämättä.

Kartanon tunnetuin aave on Birgitta Jägerhorn, joka odottaa sulhastaan palaavaksi sodasta. Karvosen haastattelemat henkilöt ovat kertoneet kauniin naisen haamun kummittelevan erityisesti kartanon puistossa ja muinaisessa salakäytävässä iltahämärissä.

Vuonna 2014 kartanoon oli tehty remontti ja se avattiin uudestaan. Tuolloin Birgitta-aave kertoman mukaan muutti päärakennuksen ullakolle.

Helsingin edustalla olevilla saarilla sijaitseva Suomenlinna on toiminut kolmen valtion alaisuudessa yli 270 vuotta, joten aaveita riittää kertomuksiin monelta aikakaudelta. Karvonen on saanut kuulla, että osa paikallisista asukkaista kokee Kustaanmiekan linnakkeen pelottavaksi alueeksi.

– Ei ihme, sillä paikalla ammuttiin 71 kuolemaantuomittua, ja läheisessä rakennuksessa toimi ruumishuone.

Suomenlinnassa kerrotaan myös hyytävää tarinaa vaalean naisen haamusta, jota eräs lenkkeilijä jopa yritti tavoittaa – turhaan.

Karvonen kertoo IS:lle käyneensä kaikissa kohteissa, joista kirjoittaa.

– Olen ollut yötä lähes kaikissa paikoissa, joista olen kirjoittanut ja vieraillut joka ikisessä. Kilometrejä kertyi, koska kirjan kohteet ovat eri puolilla Suomea.

Esipuheessa Karvonen toteaa, että vastaan tulee väkisin sellaista, mille ei löydy luonnollista selitystä.

– Itse muotoilisin asian niin, että 95 prosentille asioista löytyy luonnollinen selitys.

Mitä sitten kuuluu tähän viiteen prosenttiin?

– Se yliluonnollinen, joka onkin hurjan mielenkiintoinen. Kaikki kirjani kummitustarinat sijoittuvat juuri tähän viiteen prosenttiin. Uskon, että jokainen tarina on kokijalleen tosi – eli yliluonnollinen kokemus.Kursivoidut kohteet ovat suoria lainauksia teoksesta Aavetaloja ja ihmiskohtaloita – Hyytävää historiaa Napapiiriltä Suomenlahdelle (Mauri Karvonen ja SKS Oppi ja Tieto Oy)