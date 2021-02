Kasvoille läpsimisestä alkanut ”rankaisuleikki” johti hirviömäiseen henkirikokseen – Koskelan käräjien paljastukset pysäyttivät koko Suomen

Uhri oli tuntenut kaksi syytetyistä aina päiväkodista saakka.

Koko Suomea järkyttäneen Koskelan teinimurhan käsittely alkoi Helsingin käräjäoikeudessa tällä viikolla.

Oikeudessa luettiin syytteet, joiden mukaan kolme tekoaikaan 16-vuotiasta poikaa murhasi ikätoverinsa julmasti, pahoinpitelemällä uhriaan Koskelan sairaalan lähistöllä monen tunnin ajan. Väkivaltaan liittyi useita nöyryyttäviä piirteitä.

– Tässä ilmenee säälimättömyys, julmuus ja kidutuksenomaisuus, erikoissyyttäjä Yrjö Reenilä kuvaili.

16-vuotiasta uhria oli kiusattu ja kohdeltu väkivalloin jo ennen henkirikosta. Syyttäjän mukaan uhriin kohdistettiin väkivaltaa myös kolmella kerralla marraskuussa.

Syytteessä oleva poikakolmikko oli tapahtumien aikaan 16-vuotiaita. Sittemmin kaksi heistä on täyttänyt 17 vuotta.

Syytetyt olivat paikalla Helsingin oikeustalolla keskiviikkona ja perjantaina pidetyissä istunnoissa.

Kaikki kolme syytettyä olivat perjantaisessa käsittelyssä pukeutuneet tummiin huppareihin, mutta kukaan heistä ei peittänyt päätään hupulla yleisön katseilta. Selin yleisöön istuneet, ruskeahiuksiset syytetyt seurasivat käsittelyn etenemistä hiljaisina.

Istuntoa seuranneet median edustajat eivät kuulleet epäiltyjä itseään äänessä, sillä Helsingin käräjäoikeus päätti kuulla syytettyjä tapahtumista yleisön läsnä olematta.

Perjantai-iltana 4. joulukuuta syytetyt ja uhri viettivät syntymäpäiväjuhlia Helsingin Koskelassa. Yksi syytetyistä oli täyttänyt surmapäivänä 16 vuotta.

Epäillyt asuvat pääkaupunkiseudulla, samoin kuin uhri oli asunut. Poliisi kertoi aiemmin, että epäillyt eivät ole poliisille entuudestaan tuttuja, ja kaikki epäillyt ovat opiskelijoita.

Syytetyistä yksi on sosiaalisen median perusteella viettänyt aikaa Koskelan nuorisotalolla. Kahdella epäillyistä on jalkapallotaustaa, ja yksi on ainakin joskus harrastanut shakkia.

Uhrin vanhempien vaatimuskirjelmästä ilmenee, että myös vanhemmat tunsivat kaksi syytetyistä jo lapsesta lähtien.­

Uhri ja syytetyt tunsivat kaikki toisensa entuudestaan. Yksi heistä tutustui uhriin vasta viime syksynä. Kaksi muuta syytettyä olivat tunteneet uhrin aina päiväkodista saakka.

– He olivat uhrin lapsuudenystäviä, ja he olleet sieltä asti tekemisissä keskenään hyvin tiiviisti, uhrin vanhempia edustava asianajaja Janne Nuutinen kertoi Ilta-Sanomille aiemmin.

Uhrin vanhempien vaatimuskirjelmästä ilmenee, että myös vanhemmat tunsivat kyseiset syytetyt lapsesta lähtien. Lapsina syytetyt kävivät usein uhrin kotona ja välillä he olivat myös uhrin vanhempien hoidettavina.

– Lapsuusajan leikkikaverit, jotka ovat olleet useita kertoja leikkimässä uhrin kotona ja olleet muun muassa uhrin vanhempien hoidettavina, ovat täysin kylmäverisesti murhanneet äärimmäistä julmuutta osoittaen ”ystävänsä”, asianajaja Nuutisen laatimassa kirjelmässä sanotaan.

Kaksi syytetyistä oli käynyt uhrin kanssa samaa peruskoulua Helsingin Käpylässä. Ilta-Sanomat haastatteli tammikuussa uhrin entistä koulutoveria, jolle myös kaksi murhaepäillyistä olivat tuttuja koulusta.

Haastatellun mukaan toinen samaa koulua käyneistä epäillyistä oli ”tavallisen oloinen”, eli ei sellainen, joka kykenisi raakaan väkivaltaan.

Sen sijaan toinen epäillyistä oli hänen mukaansa aikaisemminkin käyttäytynyt aggressiivisesti ja kiusannut.

Koulutoveri kertoi, että uhri oli viaton ja syrjäänvetäytyvä poika, joka koki koko peruskoulun ajan kiusaamista, kuten nimittelyä, haukkumista, härnäämistä sekä tönimistä.

Sekä IS:n haastatteleman koulutoverin, että Ylen ja HS:n tietojen mukaan kiusaamiseen osallistui peruskouluvuosina useita oppilaita. Ylen mukaan poikaa kiusasivat vuosien aikana myös muut oppilaat kuin murhasyytteen saaneet pojat.

Ilta-Sanomat haastatteli aiemmin myös Käpylän peruskoulun henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä, joka kuvaili uhria erityisen kiltiksi ja tottelevaiseksi nuoreksi.

IS kertoi, että epäillyt ja uhri eivät olleet liikkuneet yhdessä koulussa. Koulussa ei tiedetty, että uhri oli alkanut liikkua kaveriporukassa, johon hän kuului kolmen nyt murhasta epäillyn pojan kanssa.

– Jos olisimme tienneet, keiden kanssa uhri oli tekemisissä, olisimme puuttuneet siihen. Tunsimme tekijöistä kaksi. He olivat hyvin erilaisia uhrin kanssa, haastateltu kertoi.

Koulun henkilökunnan jäsenen arvion mukaan myös uhrin lähiomaiset olisivat puuttuneet tähän ”ystävyyteen”, jos olisivat siitä tienneet.

Poliisin ja syyttäjän mukaan uhrin rooli kaveriporukassa oli olla kiusan kohde. Kiusaaminen muuttui väkivaltaiseksi ja sai lopulta sadistisen väkivallan piirteitä.

Syyttäjän mukaan luonteeltaan kiltti uhri oli alisteisessa asemassa syytettyihin nähden. Uhri oli hyväntahtoinen, syrjäänvetäytyvä ja yksinäinen poika, kuvaili uhrin vanhempia edustava asianajaja Janne Nuutinen.

Nuutisen mukaan on yhä hämärän peitossa, missä vaiheessa tavallinen kaveruussuhde muuttui väkivaltaiseksi hyväksikäyttösuhteeksi.

Syytetyt nimittivät itse toimintaansa ”rankaisuleikiksi”, jonka varjolla uhria oli pahoinpidelty jo aiemmin. Ensin uhria läpsittiin avokämmenellä, myöhemmin häntä lyötiin nyrkillä. Viimeisenä elinpäivänään uhria myös nöyryytettiin päälle virtsaamalla.

Ei ole tiedossa, miksi uhri palasi kerta toisensa jälkeen piinaajiensa luo. Nuutinen uskoo uhrin halunneen pitää kiinni ainoista kavereistaan, vaikka nämä olivat alkaneet kohdella häntä huonosti.

– Meidän käsitys on siis se, että ehkä hänellä ei ollut muita kavereita tai ystäviä, myös erikoissyyttäjä Reenilä kuvaili aiemmin Ilta-Sanomille.

Uhri oli lastensuojelun asiakas, ja hänet oli sijoitettu asumaan kodin ulkopuolelle Helsingissä. Uhri ei kertonut kokemastaan kaltoinkohtelusta vanhemmilleen tai kenellekään muulle.

Syyttäjien mukaan väkivalta paheni ja raaistui kerta kerralta, kunnes se saavutti järkyttävän huippunsa 4. joulukuuta 2020.

Uhrin vanhemmat vaativat, että syytetyt tuomitaan 12 vuoden maksimirangaistukseen murhasta. Syytetyt kiistävät murhan.