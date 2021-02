”Korona opetti, että nyt täytyy elää täysillä” – Lukijat kertovat, mitä hyvää epidemia-aika on tuonut elämään

Koronaepidemian aiheuttamista nurjista puolista on puhuttu paljon. IS:n lukijat kertovat, mitä hyviä asioita korona-aika on tuonut elämään.

Ilta-Sanomien lukijat kertoivat, että korona-aika on parhaimmillaan lähentänyt oman perheen kanssa, kun on ollut enemmän aikaa viettää yhdessä. Myös rahaa on säästynyt. Ja onpa joku iloinen myös siitä, että kerrankin on saanut katsoa rauhassa telkkaria, kun ei ole kaiken maailman menoja häiritsemässä!

”Korona-aika on tuonut lähemmäksi omaa perhettä ja osaa arvostaa oikeasti sitä, että on koti, hyvä perhe ja katto pään päällä. Välit perheessämme ovat lähentyneet ja tuemme toisiamme. Nauramme paljon omille vitseillemme, ja välillä keskustelemme hyvinkin syvällisiä. Omaa työtä ja työyhteisöä sekä niitä ystäviä, jotka pitävät yhteyttä arvostaa myös eri tavalla. Arkisten asioiden aarteet ovat tulleet näkyviin, ja se kuinka iso merkitys on vastaantulevan kasvoilla oleva hymyilevät silmät tai hymy.” – Tavallinen tallaaja

”Ollaan saatu perheen kanssa enemmän yhteistä aikaa, mistä olen tyytyväinen. Etätyö ja harrastusten rajoitukset ovat tarkoittaneet, että on vietetty enemmän aikaa koko perheen kanssa kuin koskaan. Kiva olla enemmän myös lasten arjessa mukana. Toinen iso asia on luonnossa liikkuminen ja luonnosta nauttiminen. Ollaan tehty paljon retkiä perheen kanssa luontoon erilaisiin kohteisiin. Näitä ei varmasti olisi tehty ilman koronaa, mutta nyt on ollut aikaa miettiä ja etsiä näitä kohteita Suomen luonnossa ja käydä tutustumassa.” – MH

”Opiskelen monimuoto-opintoina toisella paikkakunnalla, jonne on matkaa 110 kilometriä yhteen suuntaan. Ennen koronaa meillä oli kaksi iltaa viikossa luentoja, eli ajelin joka viikko 440 kilometriä opintojen vuoksi. Bensaan meni joka kuukausi isoja määriä rahaa, mutta nyt kiitos koronan, kaikki luennot on pidetty etänä! Olen säästänyt useita satasia kuukaudessa, ja etäopiskelu sopii minulle hyvin!” – Saffran

”Olen nauttinut, kun ei tarvitse pakonomaisesti osallistua jos jonkinlaiseen taidenäyttelyyn tai konserttiin. Nyt saan olla rauhassa kotona ja nauttia, ettei ole ”pakko” mennä rientoihin. Radio ja tv tuovat maailman asiat lähelle. Kun asuu maalla ja saa nauttia talvisen luonnon kauneudesta, on ihan kivaa.” – Eläkeläinen maalta ja ihan onnellinen

”Itsellä ainakin arki on parantunut koronan myötä! Aikaa on enemmän, kun töitä voi tehdä kotoa käsin, ei mene aikaa matkustamiseen työpaikalle. Työkavereita olisi toki kiva nähdä livenäkin! Mutta työt on hoituneet todella hyvin myös etänä. Myös työnteko on tehokkaampaa, kun ei istu äänekkäässä avokonttorissa jatkuvine keskeytyksineen. Kaikki flunssat ja vatsataudit, jotka kiertää työpaikoilla on jäänyt pois vuoden aikana, on siis ollut terveempi kuin ennen koronaa.” – Kaisa

”Käyn vain kerran viikossa ostamassa perheelle ruuat. Olen huomannut, että säästää myös rahaa, kun suunnittelee viikon etukäteen, eikä heräteostoksia tule ostettua niin paljon, kun kauppareissutkin on minimissä. Aiemmin kävin lähes päivittäin ruokakaupassa. Koronan vuoksi vältän turhaa kaupassa ramppaamista.” – Tuuli

”On ollut suuri apu erityislapselle, että olen kotona etätöissä. Muutenkin nautin siitä, että saan tehdä töitä kotoa käsin, voin aamulla nukkua pidempään jos sille tuntuu, eikä tarvitse lähteä aamuyöstä kohti toimistoa.” – Katja

”Olen ääniherkkä, ja etätyö sopii minulle loistavasti. Vaihdoin jopa työpaikkaa, koska tiesin sen alkavan etätyönä. Ennen koronaa en olisi vaihtanut työpaikkaa varmasta vakituisesta määräaikaiseen, mutta korona opetti, että nyt täytyy elää täysillä ja uskaltaa tehdä rohkeita päätöksiä. En ole katunut työpaikan vaihtoa. Olen myös hankkinut uuden koiranpennun, koska nyt olen enemmän kotona ja pentuaika on helpompaa.” – Johanna

”Jos koronaa ei olisi ollut, niin en olisi nykyistä miesystävääni koskaan tavannut. Aikaa kotona olemiseen jäi enemmän, ja niinpä sinkku ihmisenä latasin kännykkääni Tinderin. Seuraavana päivänä aloimme nykyisen miesystäväni kanssa Tinderissä juttelemaan. Noin viikon päästä oli ensimmäiset treffit. Ja nyt tulee puoli vuotta seurustelua. Ihana mies onkin. Kiitos korona!” – Hanna-Leena

”Ehdottomasti koronavuosi on tuonut mukanaan hyviä asioita. Olen antanut paljon aikaa itselleni ja omille ajatuksilleni, mitä normaali olosuhteissa en ole tehnyt. Työni muuttui korona-aikana yksivuorotyöksi, joka on tuonut minulle säännölliset rytmit elämään. Olen innostunut myös politiikasta, taloudesta ja tekniikasta nyt, kun on ollut aikaa tutkia internetistä maailmaa ja meidän Suomea. Minulle tämä korona-aika oli pelastus, se pysäytti miettimään.” – Mies 23v

”Eläkeläiselle korona-aika on tuonut myös hyvää. Käyn yleensä kerran viikossa kaupassa nähdäkseni ihmisiä. Mukana on viikon ostoslista, joten suunnittelen etukäteen syömiseni. Olen huomannut, että rahaa säästyy. Olen myös alkanut tehdä enemmän ruokaa kotona tuoreista aineksista. Koska aikaa on ylenpalttisesti, olen alkanut seurata CNN:n lähetyksiä, joten näen ja kuulen uutisia muualtakin maailmasta kuin Suomesta. Radiotakin kuuntelen aikaisempaa enemmän.” – Merja Espoosta

”Meille synty vauva syksyllä. Positiivista tässä koronan keskellä on ollut se, että mies on ollut etätöissä. Eli hän on saanut olla paljon enemmän läsnä tämän alkuajan.” – Paulina

”Olen eläkkeellä ja riskiryhmään kuuluva ikäni ja sairauksieni puolesta. Periaatteessa eläkeläisellä on aikaa kaikkeen. Olen kuitenkin nauttinut ajasta, kun ei ole tarvinnut lähteä mihinkään. Olen viihtynyt yksinäni erittäin hyvin. On saanut rauhassa siivota, käydä kaappeja läpi, pestä ikkunoita, laittaa ruokaa ja leipoa ja keväällä haravoida pihaa ja hoitaa puutarhaa. Ystävät ovat soitelleet enemmän, ja kaikkien kanssa on ollut aikaa jutella pitkiä puheluja. Televisiota on halutessaan saanut katsoa vaikka aamusta yömyöhään.” – Marja

Ilta-Sanomien Arkeen valoa -kampanja päättyy. Kiitos kaikille viestejä ja vinkkejä lähettäneille!

Tässä vielä IS:n lukijoiden vinkkejä korona-arjen piristykseen!