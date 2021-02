Huittisten kaupungissa on todettu kahdeksan uutta koronatartuntaa.

Huittisten kaupungissa Satakunnassa on todettu viime aikoina useita koronatartuntoja.

Kaupungin terveyskeskus julkaisi perjantaina iltapäivällä tiedotteen, jonka mukaan korona leviää tällä hetkellä Huittisissa hälyttävästi. Perjantaina Huittisissa on ilmennyt seitsemän uutta koronatartuntaa ja lisäksi tilastoihin on merkitty yksi, aiemmin todettu tartuntatapaus. Kaikki liittyvät aikaisemmin todettuun ja tiedotettuun tartuntaketjuun.

Kaupungin on todettu olevan epidemian leviämisvaiheessa, ja rajoituksia on kiristetty.

Yllä olevalla videolla sosiaali- ja terveysministeriön tilannekatsaus koronaepidemiasta Suomessa (18.2.)

Huittisten kaupungin mukaan terveysviranomaisten tietoon on tullut tapauksia, joissa tartuntataudeista vastaavan lääkärin määräämää karanteenia korona-altistuksen jälkeen on ilmeisesti rikottu. Karanteenin rikkomisessa on kyse terveydensuojelurikkomuksesta.

Terveyskeskukselta muistutetaan, että karanteenimääräyksiä on ehdottomasti noudatettava, sillä niiden tavoitteena on estää koronaviruksen leviämistä. Myöskään tahoillaan altistumiskaranteeniin määrätyt henkilöt eivät voi tavata keskenään, koska osalla heistä tartunta voi olla ja osalla ei.

Selkeinä rikkomuksina karanteenimääräyksistä Huittisten kaupunki nostaa esille kaksi esimerkkiä. Ulkokuntalainen koronapositiivinen henkilö on ollut Härkäpakarilla ja huittislainen koronapositiivinen Brewer’s Pubissa sunnuntaina 14.helmikuuta kello 12–14 välisenä aikana. Samaan aikaan Härkäpakarilla tai Brewer’s Pubissa olleita pyydetään tarkkailemaan oireitaan ja hakeutumaan herkästi testiin.