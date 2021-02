Kärpästen herra tuli todeksi Koskelassa – vankisairaalan ylilääkäri kertoo, miksi nuoresta tulee tappaja

Psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri Alo Jüriloon mukaan on syytä varautua, ettei tapauksen juridinen ratkaisu eikä lääketieteellinen tutkimus tyydytä yleistä oikeustajua.

Joulukuussa Helsingin Koskelassa tapahtunut epäilty henkirikos on järkyttänyt suomalaisia syvästi, eikä keskiviikkona alkanut oikeuskäsittely ole helpottanut asiaa.

Syyttäjä vaatii kolmelle tekoaikaan 16-vuotiaalle nuorelle rangaistusta samassa kaveriporukassa liikkuneen 16-vuotiaan pojan murhasta. Syytetyistä pojista kaksi on myöntänyt törkeän pahoinpitelyn ja törkeän kuolemantuottamuksen, kolmas vain perusmuotoisen pahoinpitelyn.

Tapauksen yksityiskohdat ja ilmi tullut väkivallan määrä on lisännyt järkytystä, mutta nostanut esiin myös monia tärkeitä kysymyksiä.

Miksi 16-vuotiaan piti menettää henkensä? Miksi nuori tappaa?

Kysymyksiin ei ole helppo vastata, eikä yksiselitteisiä vastauksia ole.

Psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri Alo Jüriloo pystyy kuitenkin valottamaan, millaiset osatekijät asiaan voivat vaikuttaa. Hän puhuu tapauksesta sekä suoraan että yleisemmällä tasolla.

Ensinnäkin Jüriloo toteaa, että vakavien ja järjettömältä tuntuvien rikosten yhteydessä ihmiset tosiaan kaipaavat syitä ja selityksiä: miksi näin on tapahtunut, mikä sai heidät tai hänet tekemään tällaista? Jättikö joku jotakin olennaista tekemättä, olisiko rikos voitu estää?

Yksiselitteisen syyn tai syyllisen löytäminen on kuitenkin erittäin hankalaa, usein mahdotonta. Monimutkaisiin kysymyksiin on vain harvoin yksinkertaisia vastauksia.

Nuoria murhaajia on monenlaisia

Toiseksi tutkimusten valossa tiedetään, ettei ole olemassa tiettyä nuoren tappajan tai lapsitappajan psykologista profiilia, kuten ei ole esimerkiksi yhtä kouluampujan profiilia. Joukossa on hyvin erityyppisiä ja usein varsin pitkiä tarinoita.

Psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri Alo Jüriloo.­

– Karmivinta on se, että maailmaltakin nähtyjen kokemusten perusteella tiedetään, että tappajien joukossa on jopa hyvinkin tavallisia nuoria. Kaikki eivät ole kovinkaan häiriintyneitä, vaikka suurin osa toki on ja heillä voi olla taustalla vaikeita traumaattisia kokemuksia kuten toistuvaa väkivaltaa, hyväksikäyttöä, laiminlyöntiä.

– Variaatio on todella suuri. Joukkoon mahtuu todella erilaisia nuoria ja siksikin perusteellinen tutkimus on paikallaan, hän lisää.

Jüriloon mukaan moni tutkija uskoo, että Kärpästen herraa ei ole olemassa ja ihmiset ovat pohjimmiltaan auttavaisia ja altruisteja. Koskelassa Kärpästen herra on kuitenkin ikään kuin muuttunut todeksi, hän sanoo.

Nobelin kirjallisuuspalkinnon saaneen William Goldingin vuonna 1954 ilmestyneessä Kärpästen herra -romaanissa joukko koulupoikia haaksirikkoutuu autiolle saarelle. Pelastumista odotellessa osa pojista ryhtyy seuraamaan Jack-pojan auktoriteettia ja sortuu aina vain epäinhimillisempiin tekoihin.

Myös Jüriloo pohtii, miten joukon jäsenet voivat vahvistaa ja voimistaa toistensa huonoja piirteitä, mikä taas johtaa järkyttävään lopputulokseen. Hänen mukaansa hyvä kysymys on, miksi kukaan ei pysäyttänyt Koskelan henkirikokseen päättynyttä kehityskulkua.

– Todennäköisesti joku on johtanut prosessia ja saanut toiset mukaan sellaiseen, mihin kukaan ei yksinään olisi ryhtynyt.

Joukon jäsenet voivat vahvistaa ja voimistaa toistensa huonoja piirteitä, mikä voi Jüriloon mukaan johtaa järkyttävään lopputulokseen.­

Koskelankin tapauksessa väkivallan määrän ja raakuuden vähittäinen voimistuminen liittyy tietynlaiseen uhrin ihmisarvon riistämiseen, Jüriloo sanoo. Uhri ei ole väkivallan tekijöiden silmissä enää ihminen, vaan alempiarvoinen olento, jolle voidaan tehdä mitä vain.

– Se on tavallaan se, mitä tapahtui Natsi-Saksassa, jossa propaganda toisti yhä uudelleen, että juutalaiset eivät olleet ihmisiä, vaan rottia ja syöpäläisiä.

Mielentilatutkimuksesta vastauksia?

Syyttäjät esittivät oikeudenkäynnissä, että syytetyt kolme nuorta määrättäisiin mielentilatutkimukseen, eikä heidän puolustuksensa vastustanut ajatusta.

Tutkimusten valmistuminen kestäisi kuitenkin useita kuukausia. Lisäksi Jüriloo huomauttaa, ettei alaikäisille ole kovin helppo järjestää tutkimuspaikkoja. Sopivia nuoriso-osastoja on Suomessa käytännössä kaksi.

Hän pitää mielentilatutkimusten tekemistä silti hyvänä ajatuksena.

– Aikaisemmassa käytännössä murhasyytteestä on määrätty mielentilatutkimukseen, koska halutaan selvittää tarkkaan, onko mukana syyntakeisuutta alentavaa psyykkistä sairautta tai häiriötä.

Usein raa’asta henkirikoksesta kuullessaan ihminen ajattelee, että pakkohan tekijän on olla sairas, Jüriloo sanoo. Se on aina yksi vaihtoehto, joka täytyy ainakin sulkea pois.

Mielentilatutkimuksessa käydään läpi tutkittavan koko elämänhistoria syntymästä lähtien. Usein henkirikoksen tekijän taustalta löytyykin jotakin selittäviä tekijöitä, kun oikein tutkitaan, Jüriloo sanoo.

Jüriloon mukaan on esimerkiksi mahdollista, että murhaaja ei ole mielisairas, mutta hänellä on psykopaattinen persoonallisuushäiriö.

Hän kuitenkin muistuttaa, että alle 18-vuotiaille ei voida tautiluokituksen vuoksi tehdä diagnoosia persoonallisuushäiriöstä, vaikka käytännössä ikäraja onkin liukuva.

Jüriloon mukaan täytyy kuitenkin varautua, ettei tapauksen juridinen ratkaisu eikä lääketieteellinen tutkimus tyydytä yleistä oikeustajua.­

– Aivot kypsyvät vielä parikymppiseksi asti ja persoonallisuus asettuu niihin aikoihin, mutta kypsyminen on yksilöllistä. Nuoret, jotka saavat hoidollisia toimenpiteitä varhaisessa vaiheessa, voivat hyötyä siitä todella paljon.

Toisaalta psykopaattiset piirteet alkavat useimmiten näkyä jo varhaislapsuudessa, 3 - 4 vuoden iässä. Kyse voi esimerkiksi olla tunnekylmyydestä, impulsiivisuudesta tai taipumuksesta valehteluun. Mielentilatutkimuksessa käydään perusteellisesti läpi myös tutkittavan varhaislapsuuden kokemukset.

Jüriloon mukaan on kuitenkin syytä varautua, ettei tapauksen juridinen ratkaisu eikä lääketieteellinen tutkimus tyydytä yleistä oikeustajua. Lopputulos saattaa tuntua pettymykseltä.

– Voi olla, että tuomio tulee sen verran lyhyenä, että sitä on monen vaikea sulattaa ja hyväksyä. Lisäksi voi olla niin, että mielentilatutkimuksesta jää käteen se, ettei mitään vakavaa häiriötä löydy ja kaikki ovat syyntakeisia. Pidän todennäköisenä, että näin onkin.