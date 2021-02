Yli kuuden hengen kokoontumiset on kielletty.

Heikentyneen epidemiatilanteen vuoksi kokoontumisrajoituksia kiristetään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, kertoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi). Kaikki yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty, ja pienempiäkin kokoontumisia tulisi avin mukaan välttää aina kun se on mahdollista.

– Päätöksemme mahdollistaa enintään kuuden hengen yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet tiukoin reunaehdoin, jotta välttämättömät kokoukset voidaan järjestää. Vahva ja painokas viestimme on: älkää järjestäkö pieniäkään kokoontumisia, jollei se ole aivan välttämätöntä, toteaa Etelä-Suomen avin aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen tiedotteessa.

Yllä olevalla videolla näkyy johtajaylilääkäri Mäkijärven katsaus koronatilanteesta (19.2.)

Rajoitus astuu voimaan ensi maanantaina ja on voimassa 14. maaliskuuta asti.

Avi perustelee päätöstään sillä, että Hus-alueella tartuntojen ilmaantuvuus on selvästi korkeampi kuin muualla, ja uusien tartuntojen viikoittainen määrä on noussut nopeasti. Myös herkästi tarttuvien virusmuunnosten osuus on kasvanut nopeasti.

Avin määräämät kokoontumisrajoitukset eivät ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin, eivätkä normaaliin, jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan. Myöskään viranomaisten, kuten kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien, kokoukset eivät kuulu rajoitusten piiriin. Nämäkin suositellaan järjestettävän etäkokouksina.

Avi suosittaakin, että kaikkia ei-välttämättömiä lähikontakteja toisiin ihmisiin on syytä välttää.

Myös Satakunnan kokoontumisrajoituksia kiristetään. Lounais-Suomen avi kertoi perjantaina, että Satakunnan alueella sallitaan vain korkeintaan kymmenen hengen tapahtumat 20. helmikuuta ja 19. maaliskuuta välisenä aikana.