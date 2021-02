Lidl vetää kananugetteja myynnistä gluteenin takia

Tuotetta on myytä kaikissa Suomen Lidl-myymälöissä.

Lidlissä myytävistä gluteenittomista kananugeteista on löydetty gluteenia ja vehnää. Lidl kertoo poistaneensa myynnistä erän Solängen Free from gluten Chicken nuggets -tuotteita.

Takaisinveto koskee erää, jonka parasta ennen -päiväys on 17. elokuuta. Pakkauskoko kyseisessä erässä on 300 grammaa. Tuotetta on myyty kaikissa Suomen Lidl-myymälöissä.

Asiakkaat voivat palauttaa jo ostamansa tuotteet myymälään. Tuotteiden hinta hyvitetään asiakkaille.

Gluteeni on haitallista gluteeniherkille ihmisille, mukaan lukien keliaakikoille.