”Ei kannata huolestua” – Suomen korona-asiantuntijat paljastavat nyt, mitä he ajattelivat epidemiasta kulissien takana

Kun ensimmäiset tiedot koronaviruksesta levisivät Suomessa tammikuussa 2020, myös asiantuntijat olivat hämillään. Näin he silloin lausuivat julkisuuteen – ja näin he kulissien takana ajattelivat.

Kun koronavirus lähti aikoinaan liikkeelle, kukaan ei tiennyt tarkalleen, mikä se oli ja mitä siitä seuraa.

Suomalaisillakin asiantuntijoilla oli tuolloin tiukka paikka. Kiinnostus virusta kohtaan oli valtava, mutta tietoa ei ollut tarpeeksi. Media kysyi, ja jotain oli pakko vastata.

Sittemmin tiedeyhteisö on tehnyt valtavan määrän työtä ja tutkinut virusta ja sen leviämistä ja kehittänyt yhä parempia hoitomenetelmiä ja – ennen kaikkea – luonut rokotteen virusta vastaan.

THL:n johtaja Mika Salminen.­

– Oli odotettavissa, että matkailijoiden mukanaan tuomia tautitapauksia voi tulla ilmi myös Suomessa. Taudin leviämisen riski Suomessa on edelleen hyvin pieni, joten ei kannata huolestua. THL:n johtaja Mika Salminen 1. tammikuuta 2020

Salminen lausui sanat Lapin sairaanhoitopiirin kanssa pidetyssä tiedotustilaisuudesta tammikuun 30. päivä vuonna 2020. Kiinalaisella matkailijalla oli juuri todettu Lapissa käydessään SARS-CoV-2-infektio.

– Tuo lause koski juuri sen hetken tilannetta, eli juuri silloin leviämisen riski ei ollut kovin suuri – Suomessa oli yksi ainoa tapaus, Salminen muistelee nyt lausuntoaan IS:lle.

– Tuolloin uutta koronavirusta oli todettu lähinnä vain Kiinassa. Oli yhä epäselvää, saako Kiina epidemian sammutettua. Tätä kaikki toivoivat. Hyvin monesta asiasta virukseen liittyen ei ollut tietoa, ja se vaikeutti tilanteen arvioimista.

Asiantuntijat eivät kuitenkaan jääneet ihmettelemään asiaa. Salminen kertoo THL:n kirjoittaneen ministeriöiden valmiuspäällikkökokouksille ja sosiaali- ja terveysministeriölle muistioita siitä, miten eri skenaarioissa saattaa käydä.

– Kaikkia vaihtoehtoja kyllä pohdittiin, myös niitä pahempia, Salminen kertoo kulissien takaisista tapahtumista.

Salminen oli todennut jo aiemmin, että kaikista haasteellisin virus pysäytettäväksi on uusi, herkästi henkilöstä toiseen tarttuva hengitystievirusinfektio, jota vastaan ei ole lääkettä tai rokotetta.

– Niitä muistioiden skenaarioita kun jälkiviisaana katsoo, niin ovat ne osittain oikein osuneita, joskin osin mentiin metsäänkin.

Salminen painottaa, että THL:ssä yritettiin vuoden 2020 alussa olla tarkkoja siitä, että tilannearviot koskevat juuri nimenomaista hetkeä – eivät sitä, mitä tulevaisuudessa voi tapahtua.

– Arviot perustuivat sekä WHO:n että ECDC:n riskinarvioihin. Jälkikäteen ajatellen tämä ei kyllä täysin onnistunut, vaan osa ihmisistä selvästi ajatteli, ettei mitään voi jatkossakaan tapahtua. Eli kyllä siinä mielessä meni pieleen, Salminen huokaa.

13. helmikuuta 2020 pidettiin THL:n mediatilaisuus. Silloin Salminen totesi suoraan, että tilanne on ”fifty-fifty”. Virus saattaa sittenkin lähteä leviämään Kiinan ulkopuolelle, jolloin se ennemmin tai myöhemmin saavuttaa Euroopan – ja myös Suomen.

– Tuolloin Euroopassa oli yhä todettu vain kourallinen matkailijoiden tapauksia. Siitä ei kuitenkaan kestänyt kauan, kun Italian tilanne selvisi. Jälkiarviointi osoittaa, että viruksen on täytynyt levitä Pohjois-Italiassa piilossa jo ainakin tammikuusta 2020 asti. Tämä kehitys oli ilman muuta ennakoitua nopeampaa.

Nyt tunnelin pää näkyy jo. Ainakin meillä on rokotteet.

– Virus ja yhteiskuntien vaste pandemiaan on varmasti yllättänyt lähes kaikki lukemattomin tavoin. Kaikkia ei tässä pysty edes listaamaan. Kokemus rokotteiden hitaasta kehityksestä on onneksi kumoutunut. Kun maailmassa on riittävästi globaalia tahtoa, investointi- ja yhteistyöhalukkuutta, rokotteet on saatu kehitettyä ja käyttöön noin 10-15 kertaa normaalia aikataulua nopeammin. Ja vieläpä uudella ja paremmalla tekniikalla, Salminen sanoo.

Salminen arvelee, että uudet rokotetekniikat avaavat erinomaisia mahdollisuuksia entistä parempien rokotteiden kehittämiseen myös monia uusia tauteja vastaan.

– Sekin auttoi, että pandemia oli täydessä käynnissä. Tehotutkimuksissa saadaan tietoa sitä nopeammin, mitä enemmän tautia on liikkeellä. Muutoin se ei tietenkään ole hyvä asia.

Mikä on tärkein asia, jonka olet pandemian aikana oppinut?

– Se, että aiempiin kokemuksiin ei voi yksinään luottaa, vaan koko ajan on otettava opiksi tilanteen kehittymisestä ja pyrittävä sen perusteella tekemään, toivottavasti, oikeita asioita oikeaan aikaan. Valmista käsikirjaa ei ollut kenelläkään, ja vanhat WHO:n johdolla tehdyt valmiussuunnitelmat on jouduttu suureksi osaksi heittämään roskakoppaan.

Näinkin koronaa kommentoitiin

Entinen THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane työskentelee nykyisin WHO:ssa.­

– Suomessa ei pidä ylireagoida, eikä mihinkään paniikkiin ole syytä, vaan tilanne vaatii huolellista analyysia ja riskinarvion päivittämistä mikäli sille on tarvetta. THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane 22.1.2020.

Nykyisin WHO:n palveluksessa oleva Sane kertoo, että jo tammikuussa 2020 THL:n sisällä keskusteltiin erilaisista skenaarioista pandemian suhteen. Kyse oli normaalista varautumisesta.

Julkisuudessa piti hänen mukaansa kuitenkin olla kieli keskellä suuta. Avoimia kysymyksiä oli paljon, mutta turhia kauhukuvia tuli välttää.

– En ole oikein mitään mieltä tuosta vanhasta lausunnosta, vaan se oli sen hetkinen kansainvälinen arvio. Mielestäni paniikkiin tai pelon lietsontaan ei ole koskaan syytä epidemiatorjunnassa. En ymmärrä mitä hyötyä siitä on kenellekään. Medialla on tässä myös vastuuta, Sane sanoo IS:lle.

Sanen mukaan korona on opettanut ihmiskuntaa monella tavalla. Myös kansainvälinen ”tiedekoneisto” on ollut käytössä aivan toisella tavalla kuin aiemmissa pandemioissa.

– On ollut erityisen hienoa huomata, että datan päällä ei istuta, vaan sitä julkaistaan nopeasti ja avoimesti. Tämä on toki myös johtanut siihen, että paljon keskeneräisiä ja metodologialtaan heikkolaatuisia tutkimuksia julkaistaan vauhdilla ilman vertaisarviointia. Niistä uutisoidaan liian kevyesti ja tieteellinen konsensus julistetaan ennen kuin sitä todella on.

Nopeassa rokotuskehityksessä avainasemassa ovat olleet globaali yhteistyö ja ja uudet teknologiat.

– Nyt pitää katsoa eteenpäin ja käydä läpi pandemiavasteen oppeja. Eri rajoitustoimien vaikutusarvioinnissa on työnsasarkaa, ja meidän tulee suhtautua avoimin mielin tietoon interventioiden hyödyistä ja haitoista.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.­

– Vain viisi prosenttia tapauksista on ollut sellaisia, jotka ovat olleet tehohoidon tarpeessa. Siinä mielessä voidaan ajatella, että uusi koronavirus on samanlainen kuin influenssa. Eli jospa sittenkin hyvin pieni osa saa vakavan taudin. THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek helmikuussa 2020

Hanna Nohynek pelkäsi jo tuolloin salaa mielessään, että tilanne saattaa pahentua nopeastikin.

– Kyllä se ajatus oli mielessä koko ajan, varsinkin, kun alkoi näkyä uutisklippejä Kiinasta ja kollegoiden viestejä Italiasta, Nohynek sanoo nyt.

Tämän päivän tietojen valossa Nohynek pitääkin lausuntoaan ylioptimistisena.

Tiedeyhteisö on kerännyt alle vuodessa valtavan tietopankin viruksesta ja kehittänyt jopa rokotteen sitä vastaan.

Nohynek pitää itseään optimistina, mutta rokotteen suhteen hän myöntää olleensa epäileväinen.

– Varsinkin dengue-rokotteen epäonnistumisen jälkeen epäilin asiaa. Mutta kun näin mRNA-rokotteen immunogeenisuusdatoja, alkoi valjeta, että ollaan ihan uudessa tilanteessa.

Nohynekin mukaan nopean rokotekehityksen on mahdollistanut viruksen geneettisen koodin julkinen jakaminen, sekä aiempi pohjatyö SARS- ja MERS-rokotteilla.

– Tiedettiin, mikä osa viruksesta on todennäköisesti suojaavan vasteen kannalta tärkein. Eikä pidä unohtaa valtavaa akateemista ja rahallista panostusta, eikä tutkijoiden, teollisuuden sekä lääkeviranomaisten saumatonta yhteistyötä.