Päiväkodeissa on viime aikoina todettu jonkin verran joukkoaltistumia eri puolilla Suomea.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) torstaisesta koronatilannekatsauksesta käy ilmi, että Suomessa edelleen yleisin paikka saada koronatartunta on kotona samassa taloudessa asuvien kesken.

Seuraavaksi yleisin tartuntapaikka on tilastoitu kohtaan ”muu”. THL on aiemmin kertonut, että tähän kategoriaan lasketaan mukaan muun muassa yksityiselämän sosiaaliset tapahtumat. Muu-kategorian tartuntojen määrä on torstaina julkaistun grafiikan mukaan ollut kuitenkin viime viikkoina laskussa, kun taas samassa taloudessa saatujen tartuntojen määrä on noussut.

Esimerkiksi Husin alueella suositellaan, että yksityistilaisuuksia ei järjestettäisi nyt lainkaan, ja tähän suositukseen kuuluvat myös perhetapahtumat.

Kolmanneksi yleisin tartuntapaikka on jo pitkään ollut työpaikka. Tilannearviossa todetaan, että kun työntekijä saa lähipiiristä tai vapaa-ajalta tartunnan, se heijastuu usein työyhteisöön.

Nyt työpaikan jälkeen seuraavaksi yleisimmäksi tartuntapaikaksi on noussut päiväkoti hienoisella kasvulla. Päiväkodeissa on viime aikoina todettu jonkin verran joukkoaltistumia eri puolilla Suomea, muun muassa Nurmijärvellä.

Tartuntoja on viime aikoina saatu myös oppilaitoksista, ravitsemusliikkeistä ja harrastuksista. Ravintoloista saadut tartunnat ovat kuitenkin joinain aikaisempina viikkoina olleet selvästi yleisempiä kuin nyt.

THL:n keskiviikkona julkaiseman raportin mukaan viime viikolla (8.2.–14.2.) tartunnanjäljityksen mukaan suurin osa koronatartunnoista oli peräisin kotimaasta. Ulkomailta saatujen tartuntojen osuus oli 3 prosenttia.

THL:n mukaan alueellisilla, oikea-aikaisilla ja riittävän kattavilla toimilla sekä tehokkaalla testauksella ja tartunnanjäljityksellä pystytään hillitsemään koronan leviämistä myös muuntovirusten osalta.