Jyrki Lehtolan kolumni: Lämmin koti, ylikuuma Twitter-tili ja mukavan viileä blogi yhdistävät nykypäivän huono-osaisia

Pahimpia vapauden vihollisia ovat ne, jotka eivät naura, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Joku voisi luulla, että maailmassa on kaikenlaisia huono-osaisia, osattomia, hävinneitä, vaiennettuja ja sivuutettuja.

Väärässä olisi.

Maailmassa on vain yhdenlaisia huono-osaisia ja ne ovat niitä, joilla on lämmin koti, ylikuuma Twitter-tili ja mukavan viileä blogi, joissa kutsua muita etuoikeutetuiksi.

Siitä on seurannut keskustelu, jossa ensimmäinen etuoikeutettu sanoo jotain, toinen etuoikeutettu sanoo, että ei olisi saanut sanoa, kolmas etuoikeutettu sanoo, että nyt on sananvapaus uhattuna ja neljäs etuoikeutettu vastaa, että ei kun minun sananvapauteni on uhattuna, ja jos niiltä kaikilta veisi sananvapauden, mukavaahan se olisi.

Etuoikeutettu kokki Kari Aihinen valitti pari viikkoa sitten, että mitään ei saa enää sanoa. Se sai toiset etuoikeutetut nuhtelemaan Aihista, kun taas yksi etuoikeutettu sanoo lehdessä, ettei se saa sanoa.

Seuraavaksi etuoikeutettu meteorologi Pekka Pouta näki pilviä seksuaalisuuden horisontissa ja antoi kasvot niille etuoikeutetuille, jotka eivät olleet vielä ymmärtäneet, kuinka tärkeitä persoonapronominit ovat toisille etuoikeutetuille.

Säästä olisi voitu Poudan kanssa jutella, mutta sen sijaan soitettiin etuoikeutetulle vaikuttajalle Mona Blingille, joka kertoi, että ”on yleistä, etteivät ihmiset ymmärrä etuoikeuksiaan”, mikä oli etuoikeutetun vaikuttajan suusta vähän kuin Bling-versio Aihisen lausunnosta.

” Säästä olisi voitu Poudan kanssa jutella.

Sitten muut etuoikeutetut valittivat, että taas yritetään tappaa sananvapautta, vaikka ei yritetty. Ennen kuin seuraava etuoikeutettu ehti esitellä suunsa sammakkofarmia, etuoikeutettu kirjailija Tiina Tuppurainen ilmoitti, että näin äärioikeisto nousee.

Tuppuraisen Tiinalla on blogi Tiina The Feminist, joka on englantia ja tarkoittaa, että Tiina on joko feministi tai The Feministi.

Viimeisimmässä blogissaan Tuppurainen analysoi kokkien ja meteorologien virheitä vimmalla, joka joskus osui muuhunkin kuin tv:stä tuttujen väsymykseen.

Blogissaan Tuppurainen ajautui tunnelmistaan innostuneena yhdistämään Aihisen ja Poudan lausunnot äärioikeiston nousuun ja vähemmistöihin kohdistuvaan väkivaltaan, mikä ”tulisi lehdistönkin muistaa, kun he tarjoavat tilaa ’räväköille ajattelijoille’ ”, millä Tuppurainen ilmeisesti tarkoitti sitä, että oli haastateltu väärää kokkia.

Voi toki olla niinkin, että äärioikeiston nousuun vaikuttavat myös ne etuoikeutetut, joiden taistelu keskittyy niin vahvasti persoonapronominitasolle, että heikoille ja hävinneille syntyy kuva etuoikeutetuista, jotka eivät välitä muusta kuin itsestään ja ajatuksistaan.

Ja voi olla niinkin, että etuoikeutettujen keskustelu on jo vähän aikaa ollut sellaista, että kirjailija François Rabelais joutui 1500-luvulla keksimään sanan agélastes, kun jotenkin oli kuvattava sitä, että pahimpia vapauden vihollisia ovat ne, jotka eivät naura.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.