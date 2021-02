Johtajalääkäri kertoo, että koronarokotteita menee hukkaan: ”Käytämme paljon aikaa siihen, että näin ei kävisi”

Joitakin koronarokoteannoksia on mennyt hukkaan, kun ajan varannut ei olekaan tullut paikalle.

Koronavirusrokotteita on tällä hetkellä saatavilla rajoitetusti Suomessa. Kunnat laittavat palveluun aikoja varattavaksi sen verran kuin rokotteita on tarjolla.

Yllä olevalla videolla THL:n tuore arvio koronarokotusten etenemisestä Suomessa.

– On tärkeää, että ajan varanneet tulevat paikalle. Kovin aikaisin ei pidä tulla, sillä asemien odotusaulat ovat pieniä eikä ruuhkaa saa syntyä, Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen sanoo.

Hän kertoo, että jos on kuitenkin sairastunut, pitää peruuttaa aika, sillä Helsingissä pyritään siihen, ettei yhtään rokotetta menisi hukkaan.

– Arvioimme hyvin tarkasti sitä, kuinka monta annosta tehdään valmiiksi. Jos kuitenkin käy niin, että jollekin rokotusasemalle jää annoksia yli, meillä on sitä varten valmis lista, jonka perusteella kutsumme ihmisiä paikalle, hän sanoo.

– Tiedän kyllä tapauksia, että joitakin annoksia on mennyt lopulta hukkaan, mikä on valitettavaa, sillä käytämme paljon aikaa siihen, että näin ei kävisi, Lukkarinen kertoo.

Turussa rokotetaan Messukeskuksessa

– Olemme ohjeistaneet Turussa siten, että paikalle tultaisiin noin 15 minuuttia ennen rokotusaikaa. Samoin rokotuksen jälkeen pitäisi varata 15 minuuttia rauhoittumiseen, Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi kertoo.

Hän kertoo, että Turussa lasketaan tarkasti etukäteen rokotteiden määrät, jotta hävikkiä ei syntyisi.

– Yleinen rokotuspiste on Turun Messukeskus. Siellä on hyvät tilat ja jääkaapit rokotteita varten, mikä helpottaa sitä, ettei rokotteita mene hukkaan. Rokotteiden hävikki on hyvin pieni. Väljissä tiloissa ei synny helposti ruuhkia.

Hän kertoo, että rokottajien taitotaso on korkealla.

– Tästä kertoo esimerkiksi se, että AstraZenecan rokoteainepullosta saadaan niin sanotulla kuplatekniikalla 11–12 annosta 10 annoksen sijaan.

Jokainen avattu rokotepullo käytetään

Tampereella ollaan myös hyvin tarkkoina.

– Kansalaiset ovat hyvin halukkaita tulemaan koronavirusrokotuksiin, kunhan vain saisimme Suomeen riittävästi rokotteita. Siksi huolehdimme hyvin tarkasti siitä, että kaikki käytössä olevat rokotteet käytetään, Tampereen hallintoylilääkäri Lauri Seinelä kertoo.

Hän korostaa, että on tärkeää, että ajan varanneet saapuvat paikalle.

– Rokotusten antajat ovat toimineet ammattitaitoisesti. Olemme selvinneet joustolla ja järjen käytöllä siten, että hävikki on ollut lähes olematon, hän sanoo.