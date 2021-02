Ministeritasolta on väläytelty mahdollisuutta, että Suomi siirtyy koronastrategiassa lähitulevaisuudessa asteelle 2. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Yleisötilaisuuksia on rajoitettu jo paljon. Lentopallo-otteluun Vantaalla 23. marraskuuta sisään pääsi seitsemän katsojaa.­

Suomen niin sanotussa hybridistrategiassa käytetään koronaepidemian luokittelussa kolmea tasoa: perustaso (1), kiihtymistaso (2) ja leviämistaso (3).

Tällä hetkellä Suomi on käyttämässään strategiamallissa epidemian perustasolla 1.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi torstaina, että on vain päivien kysymys, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tulee esittämään koronastrategiassa siirtymistä tasolle 2.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.­

Epidemian kiihtymisvaihetta tarkoittavalle tasolle 2 siirtyminen edellyttää erillistä valtioneuvoston puoltoa.

Koronastrategian tasot

1. Tällä hetkellä on käytössä strategian ykköstaso eli perustaso. Sen kriteerinä on, että epidemia ei kasva. Tartuntojen ilmaantuvuus on alhainen ja tartuntaketjut ovat jäljitettävissä.

Kasvomaskisuositus on käytössä jo perustasolla.­

Ykköstason rajoitustoimenpiteissä korostuvat koko väestön hygieniasuositukset. Eli käytännössä tämä tarkoittaa jo pitkään käytössä olleita toimia: maskien käyttöä, turvavälejä, hyvää käsihygieniaa ja oikeanlaista niistämistä ja yskimistä. Lisäksi kyseeseen tulevat etätyösuositukset ja etäkoulujen mahdollisuus.

2. Nyt pohdinnassa oleva kakkostaso on niin sanottu kiihtymisvaiheen taso.

Kakkostasolla tavoitteena on nopea ja voimakas kontaktien vähentäminen. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi maksimaalinen etätyösuositus, laajin maskisuositus, julkisten tilojen sulkeminen ja etäopetus toisella asteella ja korkeakouluissa.

Etäkoulu on ollut monen koululaisen ja opiskelijan arkea.­

Lisätoimenpiteinä voidaan kokoontumisrajoitusten suurinta sallittua henkilömäärää pienentää sekä tehostaa tartuntatautilain mukaisen karanteenin ja eristyksen noudattamisen valvontaa.

3. Kolmostasolla eli leviämisvaiheessa epidemian kasvu nopeutuu edelleen ja jäljitys vaikeutuu.

Kolmostasolla otetaan käyttöön poikkeusolot ja liikkumisrajoitukset.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kyseessä on äärimmäinen toimenpide. Se on perusteltavissa vain, mikäli kaikki aiemmat toimenpiteet ovat joko osoittautuneet riittämättömiksi ja epidemiatilanteen voidaan osoittaa aiheuttavan välittömän terveydenhuollon kantokyvyn ylittymisen uhan.

Uudenmaan tilanne antaa osviittaa

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sanoi torstaina iltapäivällä tiedotustilaisuudessa, että Suomen siirtyminen koronatasolle 2 ei toisi käytännössä Uudellemaalle juurikaan mitään uusia toimia.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuudessa Helsingissä 18. helmikuuta.­

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) kertoo, että koko Uudellamaalla koronavirusepidemia on jo tautitapausten valossa leviämisvaiheessa eli tasolla 2.

Tällä hetkellä Husin alueella ovat käytössä seuraavat rajoitustoimenpiteet: