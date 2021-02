Main ContentPlaceholder

Näin kovaa hommaa on neuvottelu lyhyestä taksimatkasta Helsingin rautatieaseman tolpalla – katso video

Suomen ehkä kiireisimmällä taksitolpalla Helsingin rautatieasemalla asiakkaalla on vaikeuksia saada lyhyt kyyti keskustan tai kantakaupungin osoitteisiin. Kohtuusopimusta ei synny, koska kuljettajat eivät halua menettää jonottamaansa paikkaa letkan kärjestä. Usein minimihinta starttiin on jopa 20 euroa. ISTV testasi 1,2 km:n kyydin tinkimistä lähelle ns. mittarihintaa, joka on 10–15 euroa. Lopulta matka järjestyi, ja kuljettaja suostui kommentoimaan tilannetta.

