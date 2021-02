THL:n asiantuntija painottaa, että rokotusjärjestyksen on pohjauduttava lääketieteelliseen arvioon.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronarokotusten käytännön toteutuksesta vastaavan johtavan asiantuntijan Mia Kontion mukaan Suomen tämänhetkinen rokotustahti pysyy näillä näkymin ennallaan maaliskuuhun asti. Syynä on rokotteiden niukka saatavuus. Tilanteen voidaan odottaa paranevan vasta huhti-toukokuussa. Kontio puhui aiheesta ensin Ylen Ykkösaamussa.

Kontion mukaan tilanne voi vaatia jopa rokotusjärjestyksen uudelleenarviointia.

– Ehdottomasti nyt rokotetaan ikääntyneitä, se ei tule muuttumaan. Yli 70-vuotiaat ovat tärkein, ensimmäiseksi rokotettava ryhmä. Eli käytännössä kaikki RNA-rokotteet, mitä (Suomeen) tulee, tulisi antaa ikääntyneille, hän muistuttaa alkuun IS:lle.

Järjestykseen ei ole luvassa muutoksia myöskään kärkipään riskiryhmäläisten osalta, joihin kuuluvat 16–69-vuotiaat, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila. Heidät tullaan rokottamaan ikäihmisten rinnalla AstraZenecan rokotteella, samoin kuin toiseen riskiryhmään kuuluvat 18–69-vuotiaat, joilla on vaikealle koronavirustaudille altistava sairaus tai tila.

THL:n asiantuntija Mia Kontio.­

Rokotteiden toimitusvaikeuksien vuoksi muutoksia voi tulla sen sijaan terveydenhuollon henkilökunnan rokotusaikatauluihin.

– Terveydenhuollon henkilökuntaa oli tarkoitus rokottaa riskiryhmien rinnalla, mutta heidän rokotuksensa siirtyvät käytännössä siihen, että AstraZenecan rokotetta saadaan suurempia määriä.

Rokotusjärjestykseen voi tulla tarkennuksia etenkin terveydenhuollon henkilökunnan lisäryhmälle, johon kuuluu muun muassa infektioille alttiiden potilaiden hoitajia.

– Sitä järjestystä tullaan varmasti tarkentamaan. Mutta heti, kun saadaan lisätietoa siitä, paljonko meille on tulossa rokotteita, niin voidaan arvioida, kuinka kauan tätä nykyistä järjestystä täytyy jatkaa.

Alla THL:n suosittelema rokotusjärjestys.

Rokotusjärjestys on puhuttanut asiantuntijoita tämänhetkisen rokotteiden saatavuuden puitteissa. Kansantaloustieteen professori Topi Miettinen väläytti IS:lle, että tilastojen valossa rokotusjärjestyksessä tulisi ottaa huomioon esimerkiksi ammatti ja sukupuoli.

Kontio ei kuitenkaan tällaista erottelua lähtisi heti allekirjoittamaan.

– Kaikki on mahdollista ja kaikkea mietitään, mutta järjestyksen täytyy perustua lääketieteelliseen arvioon. Eli siihen, kuka on suurimmassa vaarassa sairastua vakavasti ja kuolla, Kontio painottaa.

– Tiettyjen, pienten ryhmien noukkimiseen tilastoista ja rekistereistä menisi valtavasti resursseja. Emme pysty tekemään tällaista yksilöllistä arviointia, sillä se ei ole järkevää tai tehokasta.

Myös epidemiatilanteen alueelliset erot ovat herättäneet kysymyksiä siitä, tulisiko koko Suomen olla samalla linjalla rokotusjärjestyksessä.

Olisiko järkevää, että pahimmalla epidemia-alueella, eli pääkaupunkiseudulla, rokottamista vauhditettaisiin rauhallisesta tautitilanteesta nauttivien alueiden edelle?

– Tätäkin varmasti harkitaan, mutta koska emme voi vielä rokottaa koko pääkaupunkiseutua, niin tällainen priorisointi olisi äärimmäisen vaikeaa. Silloinkin meidän pitäisi päättää, että keitä alueella rokotettaisiin ensin. Tilanteet myös muuttuvat nopeasti, Kontio huomauttaa.

Tämänhetkisen arvion mukaan kestää huhtikuun loppuun asti, ennen kuin riskiryhmäläiset ovat saaneet rokotteen. Terveitä suomalaisia aletaan näillä näkymin rokottamaan vasta kesäkuussa.

– Mutta tämäkin voi vielä muuttua. Aikataulua on äärimmäisen vaikeaa arvioida.

Tällä hetkellä Suomeen saapuu lääkeyhtiöistä AstraZenecan, Modernan ja Pfizerin rokotteita. Suomen rokotussuunnitelma on nojannut eritoten AstraZenecan varaan, mutta yhtiö on kärsinyt toimitusvaikeuksista ja rokoteannoksia on saapunut Suomeen hyvin epätasaista tahtia. Toimitusten parantumisen aikataulusta ole vielä varmaa tietoa.

Alla näkyvässä graafissa tämänhetkinen tieto Suomeen saapuvista rokoteannoksista. (Lähde: STM)

Parhaillaan Euroopan lääkevirasto Eman arvioitavana on myös lääkeyhtiö Johnson&Johnsonin rokote, mutta yhtiö on ilmoittanut, että myyntiluvan saadessaan se pystyisi aloittamaan rokotteiden toimittamisen vasta huhtikuun lopussa.