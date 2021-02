Koskelan murhan uhrin vanhemmat hoivasivat syytettyjä lapsena – ”Kummankin elämä on suistunut raiteiltaan”

Vanhemmat vaativat syytetyiltä mittavia korvauksia ainoan lapsensa surmaamisesta.

Helsingin Koskelassa murhatun 16-vuotiaan pojan vanhemmat vaativat murhasta syytetyltä poikakolmikolta mittavia korvauksia Helsingin käräjäoikeudessa.

Syytetyistä pojista kaksi oli tuntenut uhrin pikkulapsesta saakka. Uhrin vanhempien vaatimuskirjelmästä ilmenee, että myös vanhemmat tunsivat syytetyt pojat lapsesta lähtien.

– Lapsuusajan leikkikaverit, jotka ovat olleet useita kertoja leikkimässä uhrin kotona ja olleet muun muassa uhrin vanhempien hoidettavina, ovat täysin kylmäverisesti murhanneet äärimmäistä julmuutta osoittaen ”ystävänsä”, asianajaja Janne Nuutisen laatimassa kirjelmässä todetaan.

Uhrin isä asuu kirjelmän mukaan yhä samoilla kulmilla näiden kahden syytetyn kanssa.

– Kummankin vanhemman elämä on suistunut raiteiltaan, murhattu poika on heidän ainoa lapsensa.

Olennaisin osa vanhempien vaatimusta on se, että he vaativat tekijöille maksimirangaistusta. Koska syytetyt olivat teon aikaan 16-vuotiaita, heillä maksimi murhasta on 12 vuotta vankeutta.

Vaatimuskirjelmässä todetaan murhan osalta, että ”ei ole olemassa mitään lieventäviä seikkoja”. Toiminta on ollut suunnitelmallista, siinä on hyväksikäytetty uhrin hyväntahtoisuutta ja haluttomuutta tai kyvyttömyyttä puolustautua sekä ilmeisen perusteettomaksi osoittautuneita ystävyyssuhteita.

– Lisäksi toiminta on ollut pitkäkestoista ja osoittanut täydellistä välinpitämättömyyttä ja julmuutta. Kyse on ollut totaalisesta inhimillisyyden puutteesta.

Kumpikin vanhemmista vaatii henkirikoksen aiheuttamasta kärsimyksestä 12 000 euroa eli yhteensä 24 000 euroa. Se on henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan korvaussuositusten yläraja.

Lisäksi vanhemmat vaativat lukuisia muita korvauksia aiemmista pahoinpitelyistä ja ryöstöstä. Oikeudessa ratkaistavaksi jää, voiko näitä korvauksia hakea jälkeenpäin, vaikka rikosten varsinainen uhri on kuollut.

Haettujen muiden korvausten yhteissumma on 18 900 euroa. Kaikkiaan vaaditut korvaukset ovat siis 42 900 euroa.