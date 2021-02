Samalla virusmuunnokset ovat yleistyneet ja tehohoidon tarve on lisääntynyt Uudellamaalla.

Koronatartuntojen määrä alle 30-vuotiailla on lisääntynyt huomattavasti joulun jälkeen.

Husin tartuntatilastoista piirtämä kuva osoittaa, että vanhempien ikäluokkien tartuntamäärä on pysynyt kutakuinkin samana. Tartuntatapausten määrän kasvu tulee nuorien ikäluokista.

Kuvaan merkitty luku on ikäryhmän tuore viikossa todettujen tartuntojen määrä Husin alueella (seitsemän viime päivän kumulatiivisena keskiarvona).

Samaan aikaan virusmuunnokset ovat yleistyneet Uudellamaalla huomattavasti ja niitä voi arvioida olevan noin 40 prosenttia todetuista tartunnoista.

Hus tutkii lähes kaikista näytteistä ns. S-geeninegatiivisuuden (SGTF), joka 90-prosenttisesti tarkoittaa virusmuunnosta. Helmikuun ensimmäisellä viikolla 46 prosentissa näytteistä oli SGTF, kun edellisviikoilla luku oli 31 ja 9 prosenttia.

Viime viikolla uusia tartuntoja todettiin saman verran kuin viime vuoden huippuviikkoina eli yli 1 650 tartuntaa. Ilmaantuvuusluku on nyt 182 sataa tuhatta asukasta kohden kahdessa viikossa.

Tehohoidon tarve tuplaantunut kolmessa viikossa

Husissa tunnetaan huolta tehohoitoa vaativien koronapotilaiden määrän kasvusta.

Perushoidossa oli Husin sairaaloissa torstaiaamuna 40 potilasta, mikä on 7 potilasta enemmän kuin edellisenä torstaina. Määrät vaihtelevat jonkin verran, mutta luku alkaa nyt ensi kertaa nelosella tarkastelujaksolla, joka alkaa 27. tammikuuta.

Tehohoidossa on ollut tällä viikolla 12 tai 14 potilasta päivästä riippuen, kun tammi-helmikuun taitteessa teholla oli vain 7 tai 8 potilasta.

Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen on huolissaan siitä, että tartuntojen kasvu voi lähiviikkoina näkyä sairaalapaikkojen tarpeessa.­

– Olen huolestunut, että viimeisen kolmen viikon aikana tehopotilaiden määrä on noussut seitsemästä käytännössä neljääntoista. Niistä 12 on omilla tehoilla ja kaksi potilaistamme on hoidossa muissa sairaanhoitopiireissä. Määrä on käytännössä siis kaksinkertaistunut, sanoo Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen.

Hän on huolissaan siitä, että tartuntojen kasvu voi lähiviikkoina näkyä sairaalapaikkojen tarpessa.

– Tartunnat ovat kasvaneet erityisesti nuorissa ikäluokissa, mutta myös keski-ikäisillä. Keski-ikäisten tartunnat heijastuvat parin viikon viiveellä teho-osastohoidon tarpeeseen, hän sanoo.