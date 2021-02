Ministeriö valmistelee jo alustavaa suunnitelmaa, miten Suomi avattaisiin koronarajoituksista – he voisivat nauttia ensimmäisenä höllennyksistä

Suomessa saattaa pian olla edessä tilanne, jossa yksityiset liikuntapaikat menevät kiinni, mutta nuoret pääsevät taas harrastamaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on ensi viikolla tuomassa hallituksen neuvotteluihin alustavia suunnitelmia koronarajoitusten purkamiseksi Suomessa. Tavoitteena on avata Suomea mahdollisimman turvallisesti.

Lasten ja nuorten ahdinko on puhuttanut suomalaisia voimakkaasti, ja heihin kohdistuvia rajoituksia todennäköisesti höllennetäänkin ensimmäisenä.

– Olettaa voi, että lasten ja nuorten tilannetta tultaneen tarkastelemaan ensimmäisenä, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoo Ilta-Sanomille.

Pisimpään Suomessa ovat voimassa riskiryhmien suojaamiseen liittyvät rajoitukset, Varhila arvioi. Toisaalta he ovat myös yksi hauraimmista ryhmistä, joiden kohdalla rajoitusten höllentämistä pohditaan ensimmäisenä, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysalan toimialajohtaja Juha Jolkkonen sanoo.

– Sitten kun esimerkiksi ympärivuorokautisen hoidon asukkaat ja henkilö­kunta on saatu rokotettua toisella annoksella ja on odotettu 2–3 viikkoa, että immuniteetti on kehittynyt, voidaan vierailurajoitusten purkua miettiä, pääkaupunki­seudun korona­koordinaatioryhmässä istuva Jolkkonen sanoo.

Lasten ja nuorten harrastukset ja nuorisotilat ovat myös Jolkkosen mukaan kärkipäässä, kun rajoituksia puretaan. Samoin toisen asteen etäopetus – sekin nuoriin kohdistuva. Näitä toimia ja hoivapaikkojen rajoituksia pohditaan pääkaupunkiseudulla ”lähiviikkoina”.

Juha Jolkkonen kuuluu pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmään, joka kokoustaa rajoituksista viikoittain.­

Rajoituksia saatetaan toki joutua myös kiristämään. Tulossa oleva uusi tartuntatautilaki mahdollistaa muun muassa yksityisten liikuntapaikkojen ja kylpylöiden sulkemisen. Suomessa voi pian olla paikoin tilanne, jossa salilta suljetut nuoret pääsevät taas harrastamaan, mutta aiemmin salille päässeet aikuiset enää eivät.

Jolkkosen mukaan aikuisiin kohdistuvia rajoituksia puretaan vasta myöhemmin. Sellaisia ovat monet harrastukset, museot, konsertit, kirjastot ja teatteri. Ensin on haavoittuvampien ryhmien vuoro.

– Aikuiset löytävät helpommin vaihtoehtoja, mutta nuorelle harrastuksella voi olla jokin muukin merkitys kuin vain itsensä kehittäminen. Siellä voi olla turvallinen aikuinen tai tärkein yhteisö. Sillä on laajoja vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin.

Maskisuositus voi säilyä Suomessa vielä pitkään.­

Tartunnat määräävät tahdin

Kuten kiristäminen, myös rajoitusten purkaminen tapahtuu STM:n kolmiportaisen epidemialuokituksen tahdissa. Alueet voivat sen perusteella olla perustasolla, kiihtymisvaiheessa tai pahimmillaan leviämisvaiheessa.

Rajoituksia puretaan STM:n Varhilan mukaan asteittain siten, että kunkin lievennyksen vaikutuksia seurataan ennen kuin seuraavaa rajoitusta lähdetään purkamaan. Tyypillinen aika toimenpiteiden seurantaan on vähintään kaksi viikkoa. Voimassa olevat toimet voivat vaihdella alueittain.

– Rajoitusten kanssa tanssitaan letkajenkkaa, Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta arvioi tilannetta. Hän ymmärtää kansalaisten ajoittaista väsymystä rajoitteiden kanssa.

– Tämä on tavalliselle rivipingviinille varmasti hankala yhtälö.

Heikki Kaukorannan mukaan koronan takia ihmisten elämän rajoitetaan vain sen verran kuin on välttämätöntä.­

Tärkein mittari rajoitusten poistamiselle on epidemiatilanne, mutta asiantuntijoiden mukaan myös rokotuskattavuus ja kesän kausivaihtelu otetaan huomioon. Kansliapäällikkö kuitenkin huomauttaa, että riskiryhmien rokottaminen ei yksin ole riittävä kriteeri rajoitusten purkamiselle.

Kaukoranta arvioi, että alle 70-vuotiaat riskiryhmäläiset saadaan Vaasassa rokotettua toukokuun puoliväliin mennessä, jos takaiskuja ei tule. Se parantaa koronatilannetta, ja lisäapua tulee koulujen kesälomista, mikä vähentää kontakteja. Yhdessä vuodenaikavaihtelun kanssa tämä voisi tarkoittaa viime kesän kaltaista tilannetta epidemiassa.

Silloin loppukevät ja alkukesä olisi Kaukorannan mukaan Pohjanmaalla rajoitusten höllentämisen aikaa.

Toukokuu ja alkukesä saattavat olla myös pääkaupunkiseudulla aikuisiin kohdistuvien rajoitusten ainakin osittaisen purkamisen aikaa, Jolkkonen arvioi. Höllennykset riippuvat kuitenkin tartuntatilanteesta.

Miten käy kesän festivaalien?

Yleisörajoitukset ovat yksi pohdinnan paikka, kun epidemiatilanne hellittää. Viime kesän tilannetta vastaavalla perustasolla yleisörajoitus on 50 henkeä, mutta esimerkiksi huvipuistoissa, eläintarhoissa ja kesäteattereissa voi järjestää suurempia tilaisuuksia erityisohjein. Kiihtymisvaiheessa yleisö­rajoitus on 20 henkeä ja leviämisvaiheessa enää 10 henkeä.

Kokoontumisrajoitukset, oppilaitosten etäopetus ja kotimaan matkustamiseen liittyvät rajoitukset ovat todennäköisesti ensimmäisiä, joita Vaasan seudulla lähdetään purkamaan, kun epidemiatilanne hellittää, kaupungin johtava ylilääkäri Kaukoranta arvioi.

– Kokoontumisrajoitukset ovat ensimmäisten joukossa, koska niillä harvennetaan ihmisten päivittäistä elinpiiriä.

Kaukoranta muistuttaa, että muun muassa kansalaisopistojen tarjonta, harrastusliikunta tai kulttuuririennot kuten festivaalit tuovat monelle suomalaiselle paljon iloa.

Kaikkea koronan perumaa toimintaa ei myöskään voi korvata muulla, Kaukoranta huomauttaa ja ottaa esimerkiksi nuoret. Heistä moni on huolissaan ammatista tai parisuhteesta, kun ihmisten tapaaminen ainakin hyvällä omallatunnolla on vaikeutunut.

– Jos ei saa samanlaisia kiksejä luonnossa kulkemisesta tai vaikkapa lukemisesta, niin se vaikuttaa väestötasolla yleiseen tyytyväisyyteen.

Nämä pysyvät pitkään

Pisimpään suomalaiset joutuvat elämään käsi- ja yskimissuositusten, maskisuositusten ja turvavälien kanssa, jotka lukeutuvat perustason ohjeisiin STM:n tuoreimmassa koronantorjuntasuunnitelmassa.

– Suurissa väkijoukoissa säilyy varmaan pitkään maskisuositus. Se voi olla kirurginen maski tai kangasmaski, Vaasan Kaukoranta sanoo.

– Käsidesiautomaatit tulevat olemaan paikoillaan vielä pari vuotta.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialajohtaja Jolkkonen uskoo, että turvavälit, käsidesit, etätyö- ja maskisuositus jatkuvat vielä ainakin tämän vuoden, ehkä ensi talvenkin yli, koska kausivaihtelu voi syksyllä taas auttaa koronaa leviämään.

Keväällä pääkaupunkiseutu hiljeni ennennäkemättömästi koronan vuoksi. Kuva maaliskuulta Narinkkatorilta Helsingin keskustasta.­

Kaukoranta toivoo, että Suomessa opittaisiin suhtautumaan koronaan luontevasti, koska taudista tuskin päästään kokonaan eroon. Se tarkoittaa perustoimien ylläpitoa ja rauhallisuutta tautitapausten ilmaantuessa.

Vaikeat tapaukset kuitenkin vähenevät selvästi, kun rokottaminen etenee.

Kaukoranta myös toivoo, että Suomen ulkorajoilla pidettäisiin tiukkaa linjaa sellaisten maiden kohdalla, joissa tautitilanne on vaikea.

– Sieltä se muuntoviruskin tuli.