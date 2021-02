Suomalaismiehet käynnistivät 1000 hv:n Shvetsov ASh-62 -tähtimoottorin – näin jytisee vuosikymmeniä seissyt Neuvostoliiton ihme

Antonov An-2 -lentokoneen Shvetsov ASh-62 -tähti­moottori oli seissyt hiljaa kolme vuosikymmentä. Sitten kaksi suomalaista koneharrastajaa päätti aloittaa kunnostusurakan. Kaksi vuotta myöhemmin oli ensikäynnistyksen aika.

Neuvostoliitossa ja myöhemmin Puolassa valmistettiin aikoinaan tuhansia Antonov An-2 -lentokoneita. Kyseessä on yksimoottorinen ja kaksitasoinen tukevarakenteinen kone – tyyppinsä suurimpia edustajia maailmassa.

Yllä olevasta videosta näet, miltä tähtimoottorin ensikäynnistys sujui.

Kyseessä oli ja on edelleen jämäkkä työjuhta. Kuin traktorilla ajaisi, kuvaili eräs suomalaislentäjä aikoinaan. Toimivan koneen sisällä jylinä on järkyttävä.

Antonov An-2:n sydän on yhdeksänsylinterinen ja 1 000-hevosvoimainen Shvetsov ASh-62 -moottori. Mylly tarjoaa sen verran mukavasti tehoa, että toimiva kone kykenee nousuun hyvinkin lyhyellä pätkällä.

Laskeutua voisi vaikka pellolle, jos siltä sattuisi tuntumaan.

Kaksi suomalaista koneharrastajaa päätti pari vuotta sitten tarttua kiinnostavaan projektiin. Sastamalassa asuvalla Eero Rintalalla sattui nimittäin olemaan varastossaan Shetsov ASh-62 -tähtimoottori.

Konevanhus oli kuitenkin ehtinyt seistä hiljaa jo kolmisenkymmentä vuotta.

Nuori koneharrastaja Otto Ruohola, 20, oli katsellut moottoria jo pidemmän aikaa. Se oli ollut esillä koneharrastajien tapahtumissa, ja Ruohola oli jutellut mahdollisesta käynnistämisestä Rintalan kanssa.

Kiinnostusta lisäsi se, että Ruoholan setä oli kunnostanut toisen vastaavan­laisen moottorin. Lopulta tuli oikea aika.

– Eero järjestää Sastamalassa koneharrastajien tapahtumaa Paukepäiviä. Tutustuimme siellä ja aina välillä puhuimme, että joskus moottorin voisi käynnistää.

Paukepäivillä esitellään ja pyöritetään erilaisia perinnekoneita. Ne pitävät ”pauketta”.

Lopulta tuli tähtimoottoriprojektin aika. Kaksikko pyysi mitat Ruoholan sedän aiemmasta projektista ja pääsi alkuun.

– Sitä toista moottoria on tullut katseltua ihan pikkupojasta lähtien. Ajattelin, että siitä voisi ottaa mallia. Tilasin mittoja, ja siitä se lähti.

Ensin hitsattiin pukki ja sitten alkoivat ”salapoliisityöt”. Ne veivät hankkeen edetessä paljon aikaa. Piti tavoitella harrastajia, metsästää varaosia ja suunnitella.

Kerran viikossa tai kahdessa Ruohola suuntasi Sastamalaan. Töitä painettiin harrastushengessä viikonloppuhommina.

– Moottorista oli hyvin hankala löytää edes englanninkielisiä manuaaleja. Esimerkiksi öljynkierron toiminta oli pitkään epäselvä, Ruohola muistelee.

Hän etsi tietoa sosiaalisesta mediasta ja tavoitti ilmailu­harrastajia, jotka osasivat auttaa projektin hankalissa vaiheissa.

Kunnostetun moottorin historiasta Ruohola osaa kertoa varmaksi vain jonkin verran. Moottori tuli Helsinkiin ilmeisesti 1990-luvulla kontissa, jossa oli yhteensä toistakymmentä samanlaista moottoria. Rintala hankki omansa vuosia sitten Helsingistä.

Kunnostusprojektin työnjako muodostui luontevasti. Ruohola selvitteli asioita eri lähteistä ja hankki osia Tampereelta ja lähialueilta. Moottoria kunnostettiin näiden tietojen avulla Sastamalassa, jossa Rintalalla on tilaa ja työkaluja.

Projektin loppusuoralla suurin haaste on ollut puuttuva potkuri. Se olisi tietysti hieno lisä, sillä kyseessähän on lentokoneen moottori – ja potkuri olisi siksi merkittävä osa kokonaisuutta.

– Eihän siinä ole nyt maallikon silmiin oikeastaan kuin kauhea meteli. Potkurin avulla ainakin ymmärtäisi, että tuo on voinut olla lentokoneessa, kun siinä kerran on potkuri, Ruohola naureskelee.

Näkemättä Ruohola ei kuitenkaan ole valmis potkurikauppoihin.

– Kyllä maailmalta löytyisi, mutta koen tilaamisen hiukan hankalaksi ja riskiksi. En haluaisi ostaa sellaista näkemättä. Potkuri on alun perin neljälapainen, ja kärkiväli on 3,6 metriä. Se on aikamoinen huiska.

Antonov An-2 ei ole koneharrastajien onneksi harvinainen lentokone. Kun sopiva potkuri löytyy, se olisi muokattavissa sopivaksi.

– Olen selvittänyt, että maailmalla lavat on sahattu poikki. Se voisi toimia, Ruohola pohtii.

Tähtimoottorin ensikäynnistyksen yhteydessä kuulonsuojaus jäi tekemättä, mutta niin ei tule Ruoholan mukaan enää käymään.