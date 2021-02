Kommentti: Mitä yhteistä on Vilja Eerikalla ja Koskelan uhrilla?

On aikuisten velvollisuus pelastaa kärsivä lapsi, kirjoittaa Ilta-Sanomien päätoimittaja Ulla Appelsin.

Muistattehan Vilja Eerikan? 8-vuotiaan pikkutytön, joka kuoli tukehtumalla, prinsessakruunu päässään, kun hänet oli sidottu ja paketoitu yöksi. Sen jälkeen yhteiskunnassa vallitsi syvä yhteisymmärrys siitä, että enää tämä ei voi toistua.

Ja sitten tuli Koskela.

Päällisin puolin tapaukset voivat näyttää hyvin erilaisilta. Toisessa tekijät olivat oma isä ja äitipuoli, toisessa taas murhasta epäiltyinä ovat ikätoverit, ystävät, joista osa on leikkinyt uhrin kanssa jo päiväkoti-ikäisenä. Toisessa kuolema tuli kotona, toisessa julkisessa puistossa. Mutta pinnan alla kulkee sama tarina.

Kummankaan lapsen kuolema ei ollut yhtäkkinen tapahtuma, vaan prosessi. Kohti lopputulosta oli kuljettu pitkää kärsimysten polkua. Eerikasta tehtiin ainakin 12 lastensuojelu­ilmoitusta, ennen kuin tyttö lopulta kuoli. Lukuisat haastateltavat ovat kertoneet, että Koskelan uhria kiusattiin vuosikausia. Oliko puuttuminen riittävää, on oleellinen kysymys.

Sekä Eerikan että Koskelan kohdalla poliisin keräämät tiedot paljastivat, että lapsen kohtelu ja väkivalta kerta kerralta paheni. Vammojakin tuli – silti niitä ei nähty.

Jotkut sanovat, etteivät haluaa tietää mitään koko Koskelasta. Se on ymmärrettävää. Tämä tuntuu kammottavalta. Mieli haluaisi torjua koko hirvittävän, kauhistuttavan tapahtuman. Julki tulleet yksityiskohdat kertovat sadismista, joka saa voimaan suorastaan pahoin.

Mutta silti meidän pitää uskaltaa tästä puhua. Jos Vilja Eerika ei herättänyt riittävästi, tämän on pakko. Vilja Eerika kuoli pitkäkestoisen kaltoinkohtelun jälkeen.

Sama kävi tämän kiltin pojan kohdalla. Kumpaakaan lasta ei enää voida auttaa. Heidän ainutlaatuinen elämänsä päättyi aivan liian varhain. Mutta jossain varmasti on monia, tänäänkin, jotka kärsivät, kun me aikuiset katsomme toisaalle.

Vilja Eerikan kohdalla nousi esiin kysymyksiä, onko järkyttäviä kaltoinkohtelu­videoita syytä näyttää edes oikeudessa. Tapauksen syyttäjä Eija Velitski lausui silloin pysäyttävästi: ”Jos pieni lapsi on tällaista joutunut kokemaan, ehkä meillä (aikuisilla) on kanttia katsoa, mitä se on ollut.”

Meillä aikuisilla pitää olla kanttia katsoa. Meillä aikuisilla pitää olla rohkeutta puuttua. Meillä aikuisilla pitää olla velvollisuus pelastaa. Ennen kuin on liian myöhäistä.