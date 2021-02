Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 788 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa on raportoitu 614 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Suurin ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, siellä on noin 186 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Koko Suomen ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on noin 91 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Suomessa on keväästä lähtien raportoitu 52 209 koronavirustartuntaa.