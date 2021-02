Risto joutui pettymään myös korkeimmassa oikeudessa – määrättiin maksamaan lähes 50 000 euron elatusmaksut lapselle, jonka biologinen isä hän ei ole

Risto ei saanut toivomaansa oikeutta korkeimmalta oikeudelta. Hän joutuu maksamaan yli 47 000 euron elatusmaksut lapselle, jonka biologinen isä hän ei ole.

Risto joutuu maksamaan elatusmaksuja lapselle, jonka biologinen isä hän ei ole. Näin korkein oikeus linjasi torstaina, kun se ei myöntänyt Ristolle asiassa valituslupaa.

Näin ollen hovioikeuden antama tuomio jää voimaan, ja asia on loppuunkäsitelty Suomen lain mukaan. Siitä ei voi Suomessa enää valittaa.

Risto joutuu maksamaan 307,53 euron kuukausittaiset elatusmaksut, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Näin ollen Riston pitäisi maksaa vuosien saatossa yli 47 000 euroa. Lapsi täyttää tänä vuonna seitsemän vuotta.

Risto ei ole lapsen biologinen isä, mutta lain ja virallisten pöytäkirjojen mukaan hän on. Sen takia Risto on elatusmaksuvelvollinen. IS ei tavoittanut Ristoa langan päähän torstaiaamulla. Hän on kertonut kuitenkin aiemmin IS:lle, että häntä koko prosessi ja oikeuden tulkinta sapettaa.

– Mun mielestä suomen kielestä pitää poistaa sana oikeusvaltio. Tämähän on täysin järjetöntä, Risto on muun muassa sanonut aiemmin IS:lle.

Vaikka asia on Suomessa loppuunkäsitelty, hän voi viedä asian vielä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen puntaroitavaksi. Sen mahdollisuutta hän on pohtinut aiemmin IS:n haastattelussa

– Todennäköisesti tämä pitää viedä jopa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen asti, että joku ihan oikeasti toteaa Suomen oikeuslaitokselle, että mitä te oikein teette, Risto on sanonut.

Näin Ristosta tuli elatusmaksuvelvollinen

Risto yritti kylläkin kumota isyyden, mutta hän myöhästyi parilla kuukaudella. Nykyisen lain mukaan kanne avioliiton aikana todetun isyyden kumoamisesta pitäisi nostaa kahden vuoden sisällä lapsen syntymästä. Kanne voidaan nostaa määräajankin jälkeen, mikäli siihen on ”erittäin painava syy” tai kannetta ei ole voitu nostaa laillisen esteen takia.

Risto myöhästyi kertomansa mukaan sen takia, koska hän oli järkyttynyt silloisen vaimonsa pettämisestä, joka tuli yllätyksenä. Yllätys oli yhtä lailla myös se, ettei poika ollutkaan Riston.

Kriisi vaikutti Riston terveyteen ja työkykyyn, eikä hän kyennyt toimimaan rationaalisesti. Se ei ollut oikeuden mielestä kuitenkaan riittävä syy kumoamiskanteen myöhässä toimittamiselle. Siksi Risto jäi virallisiin asiakirjoihin lapsen viralliseksi isäksi.

Jutussa esiintyvän Riston nimi on muutettu.