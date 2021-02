Kireimmät pakkaset lauhtuvat perjantaiksi – luvassa myös lumisateita

Korkeapaine hallitsee, sää on poutaista ja suuressa osassa maata selkeää.

Länsirannikolla ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvisyys on runsaampaa. Illalla Perämeren rannikolla sekä Länsi-Lapissa voi sadella vähän lunta.

Aamu on erittäin kylmä, päivällä pakkasta on länsirannikolla 5 – 10 astetta, muualla maan etelä- ja keskiosassa 10 – 15 astetta, itärajalla sekä Lapissa paikoin 20 astetta. Yöllä Pohjanmaalla tulee lumisateita.

Perjantaina sää on suuressa osassa maata pilvistä ja Pohjanmaalta Oulun seudulle ulottuvalla alueella tulee hieman lumisateita. Itärajan tuntumassa sää on selkeää.

Kaakkoistuuli voimistuu hieman.

Päivällä pakkasta on länsirannikolla vajaat 5 astetta, muualla maan etelä- ja länsiosassa 5 - 10 astetta. Idässä ja pohjoisessa pakkaslukemat vaihtelevat 15 asteen molemmin puolin.

Lauantaina heikot lumisateet yleistyvät maan keski- ja pohjoisosassa, etelässä sää on poutaista. Pilvisyys on koko maassa runsasta. Pakkasta on länsirannikolla muutama aste, maan keskiosassa noin 10 astetta ja itärajalla paikoin 20 astetta.