Li Andersson toi tyttärensä tutustumaan Helsingin-kotiin: ”Kehitystä on ollut todella kiehtovaa seurata”

Vauva-arki on mullistanut vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin elämää paljon, mutta tuonut suunnattomasti iloa.­

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin tammikuussa syntynyt tytär pääsi tällä viikolla ensimmäistä kertaa tutustumaan perheen Helsingin-kotiin. Andersson on viettänyt vauva-arkea puolisonsa Juha Pursiaisen kanssa Turun-kodissa. Andersson kuvaa tytärtään ”todella ihanaksi ja ainakin toistaiseksi lungiksi tyypiksi”.

– Hän nukkuu ja syö paljon. Kehitystä on ollut todella kiehtovaa seurata. Se on niin ällistyttävän nopeaa. Viikossa huomaa todella ison eron. Hän on nyt siinä vaiheessa, että oppii ottamaan kontaktia ja juttelemaan enemmän, Andersson kertoo.

Vauva-arki on mullistanut elämää paljon, mutta tuonut suunnattomasti iloa.

– Puolison rinnalla hän on uusi ihminen, jota kohtaan tuntee suunnatonta määrää rakkautta. Kaksi univajeista aikuista tässä sählää ja häseltää arjessa ja se on ollut myös aika hauskaa.

Anderssonin arki on nyt hyvin erilaista kuin valtioneuvoston jäsenenä ja kansanedustajana, mutta maailmankatsomusta vauva ei pahemmin järisyttänyt.

– Se että saa lapsia ei tee kenestäkään huonompaa tai parempaa päätöksentekijää. Elämänrytmi on kyllä aivan erilainen. Se että kommentoin välillä nytkin asioita Twitterissä on aika pientä edelliseen arkeen verrattuna.

Kuntavaaleihin Andersson osallistuu oman jaksamisensa ja vauvan ehdoilla.

– Suunnitelmissa on, että teen sen minkä voin vaalivankkurien vetämiseksi. Se on ainoa vastuu, jonka olen pitänyt itselläni, koska kuntavaalit ovat erittäin tärkeät vaalit.

Andersson jakaa kevään kuntavaalitentit puolueen varapuheenjohtajan, opetusministeri Jussi Saramon kanssa. Ainakin tällä haavaa tenttimerkintöjä on Saramolla kalenterissa enemmän kuin Anderssonilla.

– Jussi hoitaa valtioneuvoston jäsenenä päivän poliittisen kommentoinnin. Minä nostan meidän kuntavaaliasioita esille ja tsemppaan ehdokkaita.

Vasemmistoliiton kuntavaaliehdokasasettelu eteen kohtuullisen hyvin. Tavoitteena on asettaa enemmän ehdokkaita kuin edellisissä kuntavaaleissa.

– Siitä ei vielä ole varmaa tietoa, onnistuuko tavoitteen saavuttaminen.