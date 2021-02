Li Anderssonista on päivänselvää, että sopeuttamiskeskustelu murtaisi hallitusohjelman lukot ja silloin keskustan kynnyskysymys ei voi estää listaamattomien yritysten osinkoverotuksen nousemista pöydälle.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonilla on suora viesti hallituskumppani keskustalle kevään budjettiriiheen ja loppuvaalikauden talouspoliittisiin keskustelunavauksiin. Keskusta nousi jo viime viikolla takajaloilleen, kun vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Jussi Saramo esitti pörssin ulkopuolisille yrityksille tiukempaa osinkoverotusta.

– Jos keskusta haluaa avata keskustelua sopeutustoimista, niin sen pitää olla varautunut siihen, että silloin nämä veropäätökset ovat pöydällä. Se on ihan itsestään selvä asia.

Yksi keskustan kynnyskysymyksistä hallitusta muodostettaessa oli, ettei yritysten tai yrittämisen veroja koroteta. Andersson katsoo, että sopeuttamiskeskustelun käynnistäminen avaisi samalla hallitusohjelman.

– Silloin voidaan todeta, että tilanne on muuttunut sen osalta, mitä hallitusohjelmaan kirjattiin, Andersson napauttaa.

Listaamattoman yrityksen osinkoja verotetaan kevyemmin kuin pörssiyhtiön osakkeita. Vasemmistoliitosta verotus ei nykyisellään kannusta pörssin ulkopuolisia yrityksiä investoimaan vaan omistajat ottavat ennemmin rahat osinkoina itselleen.

Listaamattomien yritysten osinkoverotuksen kiristäminen on yksi keinoista vasemmistoliiton piakkoin julkistettavassa kuntatalouteen liittyvässä erillisohjelmassa. Puolue tulee siinä esittämään toimenpiteitä, joilla on mahdollista kerätä valtion kassaan miljardi euroa lisää hyvinvointipalvelujen rahoittamiseen.

– On älyllisesti epärehellistä linjata asioita, mitä halutaan tehdä hyvinvointipalvelujen rahoittamiseksi, jos ei sanota mistä ne rahat tulevat. Me aiomme esittää omat keinomme.

Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen antoi vasemmistoliitolle viime viikolla tulitukea sanomalla yleisemmin, että osinkoverotus nousee varmasti pöydälle, jos kehysriihessä ryhdytään puhumaan sopeuttamisesta.

– Se on ilahduttavaa, Andersson toteaa.

Andersson nostaa esiin valtiovarainministeri Matti Vanhasen tilaamaan raportin, jossa kysyttiin provosoivasti, onko Suomi enää pohjoismainen hyvinvointivaltio ja epäilee, ettei missään muussa Pohjoismaassa olla yhtä fokusoituneita julkisten menojen leikkauksiin kuin Suomessa.

Andersson huomauttaa, että Euroopan konservatiivipuolueissakin on valittu linja, että kasvua kriisin jälkeen luodaan parhaiten elvyttämällä.­

– Meillä vakiokysymys on, mistä te leikkaisitte. Minusta pohjoismaista ajattelua ei edusta se, että uutta työtä, kasvua, innovaatioita ja teollisuutta saadaan luotua Suomeen leikkaamalla sosiaaliturvasta tai koulutuksesta. Tällä mantralla olemme päätyneet tilanteeseen, jossa Suomessa on toteutettu talouskasvua haittaavaa leikkauspolitiikkaa, Andersson näkee.

Hän viittaa esimerkiksi viime hallituskaudella tuotekehitykseen ja tutkimukseen tehtyihin leikkauksiin. Edellä mainittu tulee olemaan vasemmistoliiton toinen viesti tulevissa talousväännöissä.

– Paljon enemmän pitäisi kiinnittää huomiota elinkeinopolitiikkaan. Hallitus esimerkiksi laski teollisuuden sähköveroa. Kokoomuksen suuri visio Suomelle on leikata sosiaalitukea. Miten se parantaa investointiympäristöämme kansainvälisille yrityksille?

Kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja Kai Mykkänen tyrmistyi viime viikolla Saramon avauksesta. Hän epäili Sdp:n ja vasemmistoliiton olevan menossa yhteisrintamassa asiassa kohti kehysriihtä.

Anderssonista Suomessa kovaa kiistelyä aiheuttanut EU:n elpymisväline kielii koko Euroopan tasoisesta ajattelutavan muutoksesta verrattuna esimerkiksi eurokriisin jälkeisiin lääkkeisiin.

– Euroopassa isoissa konservatiivipuolueissakin on valittu se linja, että kasvua Eurooppaan tämän kriisin jälkeen luodaan parhaiten lisäämällä julkisia investointeja eli elvyttämällä. Kokoomuksessakin on korkea aika ajatella talouspolitiikka toisesta näkökulmasta.

Vanhempainvapaalla oleva Andersson tuli perheensä kanssa Turusta muutaman päivän visiitille Helsinkiin avaamaan puolueensa kuntavaalikampanjan. Andersson toivoo, että kuntavaalit tulee järjestää ajallaan.

Kunnallisvaalien lähestyessä oikeusministeriö ei ole pystynyt kertomaan, miten esimerkiksi koronakaranteenissa olevien äänestäminen järjestetään.­

Asiasta virisi keskiviikkona keskustelua oikeuskansleri Tuomas Pöysti sanottua, että vaalien mahdollista siirtämistä tulisi pohtia vielä tämän kuun aikana koronan vuoksi. Oikeusministeriö ei ole pystynyt kertomaan, miten esimerkiksi koronakaranteenissa olevien äänestäminen järjestetään.

– On erittäin tärkeää, että ihmisten oikeus äänestää voidaan turvata. Aikaa varautumiseen on kyllä ollut.

Andersson myöntää, että kuntavaalikeskustelun jalalle saaminen on etäaikana haasteellista, vaikka puolueet parhaansa sen eteen tekevätkin. Verkkotapahtumat tavoittavat kuitenkin ikähaarukaltaan erilaista väkeä kuin perinteiset toritapaamiset.

– On erittäin ikävää ja valitettavaa, jos äänestysprosentti jää alhaiseksi. Puolueissa yritämme löytää uudentyyppisiä tapoja tavoittaa ja osallistaa ihmisiä.

Vasemmistoliitto lähtee kuntavaaleihin sloganilla: Oikeus hyvään elämään kuuluu kaikille. Anderssonista on näyttänyt kotisohvalle siltä, että monet puolueet, perussuomalaiset etunenänässä, puhuvat aivan muusta kuin kuntavaalien teemoista.

– Aiomme erottautua sillä, että puhumme hyvinvointipalveluista. Emme EU:sta, hallituksen kaatamisesta tai jostakin muusta vastaavasta.

Vasemmistoliitto nostaa esiin esimerkiksi koronan vuoksi kasvanutta hoitovelan purkamistarvetta ja nuorten pahoinvointia. Tuoreessa nuorisobarometrissä nuorten tyytyväisyys elämäänsä oli historiallisen alhainen.

Andersson nostaa esiin mielenterveyspalvelujen piiriin pääsemisen nopeuttamisen. Puolue linjaa vaaliohjelmassaan kunnallisesta terapiatakuusta.­

Vasemmistoliitto haluaa kuntatasolla lisää resursseja erityisopetukseen, mutta myös vailla opetusvastuuta olevia aikuisia ottamaan esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevista nuorista koppia.

Anderssonin omassa kotikunnassa Turussa on ollut jo ennen koronaa käytössä malli, jossa on palkattu psykiatrisia sairaanhoitajia yläkouluihin. Toisilla paikkakunnilla on palkattu nuorisotyöntekijöitä.

– Koronan jälkeen tällaisille toimintamalleille on erittäin suuri tarve.

Toisena kokonaisuutena Andersson nostaa esiin mielenterveyspalvelujen piiriin pääsemisen nopeuttamisen. Puolue linjaa vaaliohjelmassaan kunnallisesta terapiatakuusta. Kokoomus ajaa voimallisesti valtakunnallista terapiatakuuta.

– Sen voi nähdä lainsäädännöllisenä toimenpiteenä, mutta mikään ei estä kuntia toteuttamasta sitä kunnallisena linjauksena.

Anderssonista rahaa löytyy, kun kunnat laittavat tekemisiään tärkeysjärjestykseen. Valtionosuusjärjestelmään se pumppaisi rahaa myöhemmin esiteltävällä kuntatalouden erillisohjelmalla.

– Turussa vasemmistoliitto on katsonut, ettei kunnan rahaa kannata käyttää uuden monitoimihallin rakentamiseen, kun meillä on jo toimiva jäähalli. Näitä paikallisia valintoja kuntapäättäjät tekevät.