”Tärkeintä että tutkitaan, mutta tässä vaiheessa en olisi erityisen huolissani.”

Suomesta löytynyt koronaviruksen uusi ennen tuntematon muunnos ei varsinaisesti säpsäyttänyt Turun yliopiston virusopin professoria Ilkka Julkusta.

Yle uutisoi Vita Laboratorioiden Etelä-Suomesta viime viikolla löytämästä uudesta ”suomalaismuunnoksesta” keskiviikkona.

– Kun viruksia paljon tutkitaan, sieltä löytyy aina uusia kantoja, joissa joku aminohappo on muuttunut, Julkunen sanoo.

Hän muistuttaa viruksen genomin eli perimän koon olevan 30 000 nukleotiidia, ja potentiaalisesti viruksessa on 10 000 aminohappoa, ja viruksen pintaproteiinissa eli niin sanotussa piikkiproteiinissa, joka on viruksen uloin osa, jota vastaan (rokotuksessa) immuunisuoja syntyy, on 1 250 aminohappoa.

– Viruksen lisääntymisen aikana muuntuneita viruksia voi syntyä koko ajan.

Maailmalla on kuvattu lähes puoli miljoonaa viruksen genomia, kun on sekvenoitu geenijärjestys, aminohapot ja proteiinit.

– Siellä on hyvin monia kehityshaaroja, joita voi sanoa varianteiksi, muuttuneiksi viruksiksi.

Muutosvauhti on ollut enimmillään 0,12 prosenttia.

– Se on pieni, mutta sillä on merkitystä, jos muutokset tulevat alueelle, joka vaikuttaa immuunisuojaan tai vaikuttaa tarttuvuuteen, kuten brittiläinen, eteläafrikkalainen, brasilialainen ja japanilainen variantti.

Julkunen muistuttaa, ettei uudesta ”suomalaisesta” variantista voida vielä tietää, mitkä sen ominaisuudet ovat, mikä on sen vaikutus viruksen leviämiseen, onko ehkä herkempi vai jäyhempi leviämään tai miten se vaikuttaa kykyyn aiheuttaa tautia.

– Todennäköisesti ei vaikuta, koska yleensä pienet muutokset eivät siihen vaikuta, Julkunen arvelee.

Yksi kysymys on, mikä on uutuuden vaikutus immuunisuojaan nykyisillä rokotteilla

– Todennäköisesti se ei vaikuta siihenkään kovin paljon, mutta se pitää tutkia.

Julkunen pitää ”suomalaisviruksen” löytymistä mielenkiintoisena, mutta löydön todellisesti merkityksestä ei tässä vaiheessa voi sanoa juuri yhtään mitään.

– Pitäisi tutkia systemaattisesti.

Julkunen muistuttaa, että olivat uuden muunnokset ominaisuudet mitkä hyvänsä, käytännössä eli ihmisten arjessa mikään ei muutu.

– Torjuntatoimet ovat joka tapauksessa ihan sama viiden kohdan ohje: hyvä käsihygienia, hyvä yskimishygienia, riittävä etäisyys, jäädään kotiin sairastamaan ja käytetään maskeja, kun etäisyyden pito ei ole mahdollista tai liikutaan julkisilla paikoilla.

– Tämä on oleellista, oli viruskanta mikä hyvänsä.

Kun kansalaiset ovat noudattaneet koronaohjeita, se on näkynyt myös kuluvan talven influenssatartunnoissa. Niitä ei juuri ole.

Koronan virusmuunnokset voidaan nähdä osin jopa ”hifistelynä”.

– Kun paljon tutkitaan kiertäviä viruskantoja, tullaan löytämään uusia muunnoksia, Julkunen sanoo.

– Ne voivat herättää huolta, mutta olisin tässä vaiheessa ihan rauhallinen, kun ei ole vielä mitään näyttöä, että se (suomalaismuunnos) leviäisi sen ihmeemmin tai aiheuttaisi sen vakavampaa tautia tai että rokotteen immuunisuoja olisi heikentynyt.

– Yleensä yksittäiset aminohappomuutokset eivät vaikuta niin dramaattisesti.

Ilkka Julkunen.­

Brittimuunnoksessa nimenomaan pintaproteiinissa oli peräti kahdeksan aminohappojen muutosta, minkä vuoksi se levisi herkemmin.

– Mutta ei tauti ollut sen ihmeellisempi kuin muutenkaan ja rokotteen immuunisuoja oli ihan yhtä hyvä.

– Tärkeintä on, että tutkitaan, mutta tässä vaiheessa en olisi erityisen huolissani, kun ei ole näyttöä, että se (suomalaismuunnos) olisi sen vaarallisempi tai sitä ei voisi torjua kuten muitakin viruskantoja.