Husin alueelta löytyneistä koronaviruksista jo 30–40 prosenttia on nykyisin brittivarianttia.

Husin alueelta löytyneistä koronaviruksista 30–40 prosenttia on nykyisin brittivarianttia, kertoo Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

– Kaksi viikkoa sitten brittivarianttien osuus oli 10 prosenttia. Ennen joulua osuus oli 2 prosenttia.

Kehitys on Suomessa samansuuntainen kuin muissa maissa.

HUS:n diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen veikkaa, että maaliskuun alussa Suomessa löydettävät virukset ovat brittivarianttia.­

– Valitettavasti sääntö, että muunnos kaksinkertaistuu viikoittain, on pitänyt meilläkin paikkansa.

Koronaviruksen brittivariantti tarttuu alkuperäistä virusta helpommin. Lehtosen mielestä nyt ei ole aika purkaa rajoituksia.

Jos ihmiset eivät noudata kokoontumisrajoituksia eivätkä pidä etäisyyksiä, epidemia ryöpsähtää ennen kuin ihmiset on saatu rokotettua.

Miten rokottaminen ja yhden annoksen taktiikka auttavat brittivarianttia vastaan?

– Sitä on vaikea sanoa. Haasteena on se, miten vanhuksilla immuunivaste muodostuu. Vanhusten kyky muodostaa vasta-aineita on tunnetusti heikompi kuin nuorempien.

Lehtonen uskoo, että rokottaminen tuo jonkinlaisen suojan. Kuinka kattava ja kestävä suoja on, siitä ei ole vielä tarkkaa tietoa.

Brittimuunnoksesta kantautuu toinenkin huono uutinen. Tautiekologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo kommentoi Twitterissä, että brittiarvioissa kuolleisuus on brittimuunnoksen kanssa 50 prosenttia suuremmat.

– Tämä yhdessä paremman leviämisen jälkeen tarkoittaa, että seuraavista kuukausista tulee vaikeammat.

Aivelo sanoo IS:lle, että Suomessa brittimuunnos on levinnyt nopeammin kuin esimerkiksi Tanskassa.

– Brittimuunnos leviää meillä Sveitsin eikä Tanskan mallia.

Sveitsin leviämisnopeus on Aivelon mukaan vastannut samaa kuin Suomen leviämisnopeus.

Sveitsissä brittimuunnoksen yleistymisvauhti on ollut mysteeri, kertoo Aivelo.

– Sveitsissä on pohdittu, että asia saattaa johtua siitä, että siellä on ollut paljon tartuntoja aikaisemmin kuin Tanskassa. Uudet muunnokset voivat sen takia levitä Sveitsissä nopeammin kuin Tanskassa.

Aivelo lisää, että vertailu ei suoraan sovi Suomeen.

Suomessa ja Tanskassa on parin viime viikon aikana ollut suurin piirtein saman verran tartuntoja.

– Merkittävä tekijä voi olla se, että Suomessa tartuntoja on suhteellisen vähän. Kun virusmäärä on suhteellisen pieni, satunnaiset tapahtumat vaikuttavat paljon enemmän.

Alkukiihdytys on johtunut muutamista superleviämistapahtumista.