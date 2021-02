Kommentti: Kärpästen herra saapui Koskelaan

Vastuu murhasta on tekijöillä, mutta yhteiskunnalla on velvollisuus suojella heikoimpiaan, kirjoittaa Ilta-Sanomien rikostoimituksen tuottaja Rami Mäkinen.

Koskelan teinimurha on kovin surullinen tapaus. Tämä ei johdu pelkästään tekijöiden nuoresta iästä tai sadistisesta tekotavasta, vaan myös tekijöiden ja uhrin välisestä asetelmasta ja suhteesta.

Uhri oli syyttäjän kuvailujen perusteella luonteeltaan kiltti ja hiljainen poika, joka vältteli sosiaalisia tilanteita. Omissa oloissaan viihtynyt poika oli jo lähtökohtaisesti hyväksikäytölle altis. Hän oli lastensuojelun asiakas.

Uhrilla ei juuri muita kavereita ollut kuin syytetyt. Näistä kaksi hän oli tuntenut jo päiväkodista lähtien, kolmas oli uudehko tuttavuus. Tätä kaveruutta teinikolmikko käytti julmasti hyväkseen.

Henkirikosta edelsi yksi ryöstö ja kolme erillistä pahoinpitelykertaa. Alistetun kaverin rääkkäämisestä tuli viikonloppuhuvitus. Aina perjantaisin pojat kokoontuivat Koskelan sairaalan alueelle juomaan alkoholia ja pahoinpitelemään ikätoveria. Kerta kerralta väkivalta paheni, kunnes se 4. joulukuuta ryöpsähti valloilleen.

Pojan vammoista tehtiin lastensuojelussa havaintoja, mutta hän itse ei puhunut pahoinpitelyistä tai paljastanut vammojen syntyä. Joka kerta hän palasi Koskelaan rääkkääjiensä luo.

Ihminen on sosiaalinen eläin, joka tarvitsee muita ihmisiä. Nämä olivat uhrin ainoita kavereita. Ehkä hän tunsi riippuvuutta heistä, ehkä hän kaipasi heidän hyväksyntäänsä. Emme tiedä, emmekä enää pääse kysymään. Psykologisesti asetelmassa tuntuisi olevan jotain samaa kuin parisuhdeväkivallan uhrissa, joka pysyy suhteessa, vaikka kumppani alistaa ja on väkivaltainen.

Oikeudessa ilmeni, että rääkkääjät suunnittelivat huvituksiaan etukäteen. ”Aletaan hakkaa (uhria) sit ku se on melkein juonu viinan,” he viestittelivät ennen kohtalokasta iltaa.

Kun ihminen löytää nautinnon väkivallasta ja alisteisen uhrin, johon mielihalujaan toteuttaa, käy hyvin usein niin, että väkivallan kierre syvenee. Väkivallalla on tapana edetessään muuttua pahemmaksi ja vakavammaksi. Saadakseen nautintonsa tekijä vie tekonsa koko ajan pidemmälle.

Niin kävi nytkin. Syyttäjän teonkuvauksen perusteella kaikki estot kaikkosivat 4. joulukuuta. Uhria lyötiin, nöyryytettiin, alistettiin ja käytännössä kidutettiin tuntien ajan. Kärpästen herra saapui Koskelaan.

”Käy kyllä sääliksi sitä poikaa. Aivan hirveät viimeiset kuukaudet elämässä,” tokaisi eräs työtoveri oikeussaliraportteja lukiessaan.

Sadistiseen nautintoon perustuvan ja alisteiseen uhriin kohdistuvan väkivallan syvenevän kierreluonteen takia olisi äärimmäisen tärkeää, että nämä tapaukset tunnistettaisiin ajoissa. Aivan kuin vuonna 2013 äitipuolensa ja isänsä murhaamaksi päätyneen 8-vuotiaan Vilja Eerikan kohdalla, pahuus tuli koko laajuudessaan ilmi vasta kun paluuta ei enää ollut.

Siksi on erittäin hyvä, että poliisi on käynnistänyt esiselvityksen koulun ja lastensuojelun toiminnasta. Syyttäjän haastehakemuksista käy ilmi, että uhrin vammoista oli havaintoja lastensuojelussa. Puututtiinko kiusaamiseen riittävällä tarmolla? Pettivätkö turvaverkot? Olisiko ollut mahdollista vetää uhri ajoissa irti rääkkääjiensä vaikutuspiiristä?

Vastuu murhasta on tekijöillä, mutta yhteiskunnalla on velvollisuus pyrkiä suojelemaan heikoimpiaan. Opetus- ja sosiaaliviranomaisten toimet tai toimimattomuus on syytä selvittää perinpohjaisesti.