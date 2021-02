Koskelan henkirikos on erikois­syyttäjän työuran hirvittävin tapaus: ”Säälimättömyys, julmuus, kidutuksen­omaisuus...”

”Eri vaiheissa on virtsattu uhrin päälle.”

Erikoissyytäjä Yrjö Reenilä kuvaili Ilta-Sanomien haastattelussa Koskelan henkirikosta oman pitkän syyttäjänuransa hirvittävimmäksi tapaukseksi.

– Siinä ilmeni säälimättömyys, julmuus, kidutuksen omaisuus, Reenilä perusteli henkilökohtaista kokemustaan ja tuntemustaan.

Edes teon motiivia ei ole pystytty esitutkinnassa selvittämään.

– Toivotaan että pääkäsittelyssä selviäisi jotakin.

Reenilä sanoo syyttäjän tulevan esittämään ehdotonta vankeusrangaistusta, mutta ei ota vielä kantaa sen pituuteen.

– Syyttäjät lähtivät siitä, että kaikki kolme (syytettyä) ovat tehneet yhdessä väkivaltaa, vaikka heidän osallisuutensa aste saattaa vaihdella.

Pahoinpitelyn tekopaikkoja on ollut kolme, ja uhri on jätetty viimeiseen tekopaikkaan.

– Lyömistä, potkimista, lyömistä astaloilla, heittämistä esineillä, hyppäämistä päälle ja niin edelleen, Reenilä kuvaili uhrin kuolemaan johtanut tapahtumasarjaa.

Nöyryyttäväksi teon teki Reenilän mielestä virtsaaminen.

– Eri vaiheissa on virtsattu uhrin päälle.

– Muuhan oli raakaa ja silkkaa väkivaltaa, mutta katsomme myös, että virtsaaminen täyttää ruumiillisen väkivallan käyttämisen tunnusmerkit.

Uhrin juottamisesta humalaan Reenilä kertoo löytyvän näyttöä, kun vuoroon tulevat videotodisteet.

– Alkoholin kaatamista suuhun, Reenilä kuvailee.

Reenilä kertoo uhrin ”joissakin kohdissa” kieltäneen ja sanoneen ei ja yrittäneen nostaa käsiä suojakseen.

Kuvamateriaalia, videoklippejä, on toistakymmentä. Syytetyt ovat jakaneet niitä keskenään, mutta eivät tiettävästi levittäneet laajemmalle.

Ensimmäisen pahoinpitelyn jälkeen oli siirrytty uuteen paikkaan. Syynä oli sivullinen nainen, joka oli kuullut ääniä.

– Hän oli pyrkinyt selvittämään sitä ja varmaankin tämän seurauksena oli siirrytty toiseen paikkaan.

Reenilä perusteli, miksi tekoa on pidettävä erityisen raakana ja julman ja kokonaisuutena arvostellen törkeänä.

– Tekijöitä on useita, tekovälineitä on useita, väkivalta on ollut pitkäkestoista ja laaja-alaista ja sitä tapahtunut monessa paikassa. Nämä kaikki yhdessä.

Suomen rikoshistoriaan peilaten Reenilä pitää Koskelan henkirikosta poikkeuksellisena sen vuoksi, että kolmea alaikäistä syytetään yhdessä tehdystä henkirikoksesta.