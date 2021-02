Pelkosenniemen terveyskeskus keskittyy hoitamaan koronapotilaita. Lähin vastaanotto on Savukoskella.

Koillis-Lapin Pyhätunturilla on todettu 13 koronavirustapausta. Niistä kuusi liittyy ranskalaiseen paralumilautailujoukkueeseen. Uusista tartunnoista kaksi on todettu paikallisten ravintoloiden työntekijöillä ja neljä ulkopaikkakuntalaisilla

Molemmat ravintolan työntekijät ovat työskennelleet ravintola Calle-talossa 9. helmikuuta järjestetyssä musiikki-illassa. Samassa tilaisuudessa ovat olleet myös kaksi ulkopaikkakuntalaista tartunnan saanutta.

– Tartunnan saaneista 11 henkilöä on todettu koronapositiivisiksi Pelkosenniemen kunnan testauksissa ja kaksi Pohjois-Savossa. Pyhätunturin koronavirustartuntojen lähteeksi on jäljitetty tiistaina 9.2. järjestetty Calle-talon musiikki-ilta. Tilaisuudesta on lähtöisin useita tartuntoja ja edelleen jatkotartuntoja. Jäljitystyö on osittain edelleen kesken, Lapin sairaanhoitopiiri tiedottaa koronaturvallinenlappi.fi-sivustolla.

Kaikkia tuona iltana musiikkitapahtumassa olleita pyydetään hakeutumaan koronatestiin viivyttelemättä.

Pelkosenniemen alueella oleskelevat voivat varata testiajan numerosta 040 563 8131.

Pelkosenniemen terveyskeskuksen vastaanotto on keskeytetty koronaryppään takia.

– Vastaanotolla ei hoideta toistaiseksi koronan lisäksi muita kuin henkeä uhkaavat päivystykselliset tapaukset eli käytännössä ambulanssipotilaat. Paikallisen väestön kiireetön ja puolikiireellinen hoito toteutetaan Savukosken terveysasemalla, kertoo johtava lääkäri Veli-Matti Varmo.